Tek faktör!..

Milli Eğitim Bakanlığı okulların eğitim süresi için yeni kararlar aldı. Bunlardan biri okulları yaz başında daha geç kapatmak.

Karar şudur: Her öğretim yılında ara tatillerin sayısı arttırılacak, bu nedenle öğrencilerin yaz tatili geç başlatılacak.

Bir kararı alırken çok yönlü düşünmek gerekmedi mi? Yaşamda her kararın sebep- sonuç ilişkisi bakımından irdelenmesi gerekmiyor mu? Bunun için çeşitli faktörler dikkate alınmıyor mu?

Ama bu karar tek faktöre dayalı, o da şu: Ara tatiller yoluyla öğrencilerin “doğal bıkkınlığını” gidermek.

Bu yüzden kesinlikle yanlış bir karar. Buna Türkçemizde “kaş yapayım derken göz çıkarmak” deniliyor.

Sizler, küresel ısınma ve bunun canlılar üzerindeki etkisi konusunda bir şeyler duymamış olabilir misiniz?

Anadolu’da sık sık tekrarlanan sel baskınları, dolu yağışları, fırtınalar, bu zamanlara kadar hiç görülmemiş hortum olayları acaba neden oluyor? Acaba neden TV haberlerinde Mayıs ayı ortasında Ağustos sıcaklarından bahsediliyor? Örneğin İzmit çevresinde, bir zamanlar sadece sıcak yerlerde yaşayabildiği için şimdiye kadar hiç görülmeyen böcek türleri neden ortaya çıktı ve her geçen gün sayıları artıyor? Neden mayıs ayının ortasında Adana’da hava sıcaklığı kırk dereceye ulaştı?

Nedeni belli: Atmosferde, özellikle karbondioksit gazının artışına bağlı olarak küresel ısınma.

Ben dostlarıma hep söylüyorum: Türkiye’nin güneyinde yazlık evi olan İzmitliler; 6-7 sene sonra o yazlıklarınıza yazın değil, kışın gedeceksiniz. Çünkü oralarda oluşan sıcaklara yaz aylarında dayanma imkanınız olmayacak.

Haberiniz olsun; küresel ısınma yüzünden bitkiler bile doğal yayılış alanlarını değiştiriyor.

Okulu 19-20 Haziranda kapatmak mı? Bu kararı Karadeniz sahillerindeki yerleşim yerlerinde bile sadece kağıt üstünde uygulayabilirsiniz. Çünkü çok sıcak ortam eğitimi engeller.

İddia ediyorum: yakın bir zamandan sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı değil kapanış tarihini geciktirmek, küresel ısınmanın etkinliği sürekli artacağından, okulların kapanış zamanını, her yıl bir hafta- on gün kadar erkene almak zorunda kalacak.

Hiçbir sorun tek faktöre dayalı olarak çözülmez.