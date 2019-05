Farklıdır Ramazan ayı

İnsanoğlu yaşamında her günün, her ayın ayrı bir önemi vardır. Ama gerek İslam aleminde, gerekse ülkede “On bir ayın sultanı" olarak nitelendirilen Ramazan ayının bambaşka önemi vardır.

Oruç tutsun veya tutmasın herkeste bir hareketlilik, bir farklılık göze çarpar. Bu ayda özellikle hoşgörü ön plana çıkar. Niyetli olanlara karşı her kes saygılı olur, onların yanında özellikle hiçbir şey yememek, bir bardak su bile içtiği zaman başka odaya geçerler. Aynı zamanda da niyetli olanlar da niyetli olmayanlara hoşgörü ve saygılı davranırlar. Zaten doğal olan da budur. Bunun dışındaki düşünce ve davranış doğal değildir. Ramazan ayınız bir başka özelliği ise paylaşımcılığı öne çıkarmasıdır. Ekonomik anlamda durumu yardımlaşmak için uygun olan kişiler diğerlerine yardım eder, ikramda bulunurlar.

Özellikle Türk milleti olarak geçmişten günümüze kadar ihtiyaç sahiplerine, öksüzlere karşı Ramazan ayında bir ayrıcalık sunulur. Yurdumuzun hemen hemen her yerinde çeşitli kurum ve kuruluşların yahut hayırsever vatandaşlarımızın desteği sayesinde her akşam iftar sofraları kurulur, ihtiyaç sahiplerine ikramlarda bulunurlar. Ayrıca onlara sahur içinde yemek ve erzak dağıtılır. Kısacası her tip sosyal dayanışmalar toplum içindeki farklılığı gidermeğe çalışır. Bu dengelemeyi, bu koruma ve kollamayı öncelikle devletin yapması gerekir. Anayasamızda mevcut "sosyal devlet" anlayışı ve ilkesi bunu gerektirir.

Oysa ki, bugünkü pozisyonda devletimizin bu görevini yeterince yapamadığını görmekteyiz. Milli gelirin paylaşımı uçurum denecek kadar ürkütücü ve farklıdır. Milli gelirin % 80'nin % 20'sinin alması bu ürkütücü durumu net bir şekilde ortaya koymaktadır. Üstüne üstlük birde işsizliğin had safhada olması endişeleri hızla artmaktadır. Bir de buna yatırımın yapılmadığı bir durum eklenince, doğal sonuç olarak üretimde azalmaktadır.

Bütün ekonomik sıkıntılara rağmen Türk milletinin genel de yapısında yardımlaşma ve paylaşım mevcuttur. Devletin ulaşamadığı yerlerde yardımsever şahısların, kurum ve kuruluşların az veya çok fakir kişilere elinden geleni yaptığını da görmekte ve yaşamaktayız. İnancımızda mevcut fitre ve zekat müessesi de az çok bu boşluğu doldurmaktadır.

Ülke içinde ki yoksul ve düşkünlere yardımın dışında çeşitli zorlukları yaşayan ülkelere de yardım elini uzatan bir yaradılışa sahibiz. Örneğin Somali de ki açlık ve kuraklık yüzünden her gün onlarca çocuk ölmektedir. Bu dramı güncelleştiren ve yaygınlaştıran, ulusları harekete geçiren Türkiye oldu. Dünyanın vurdumduymazlığını yüzüne vuran bir cömertlikle 400 milyon lira civarında çiğ gibi daha da büyüyecek bir kampanyayla Somalilerin imdadına koştu. Bu kadar cömert bir davranış hiçbir milletin ruhunda mevcut değildir. Üç gün sonra Ramazan bayramı kutlayacağız. Uzun bayram tatili nedeniyle yuğun trafik akımı olacaktır. Sürücülerin çok dikkatli olmalarını diliyorum. İnşallah diğer bayramlarda olduğu gibi yollar kan gölüne benzemez. Sabır, dikkat, ve kurallara uymak şarttır. Ramazan bayramı Türk, İslam alemine dostluk, barış, sağlık, mutluluk ve başarı getirmesi temennisi ile nice mutlu bayramlara diyerek tebrik ediyorum.

Kocaeli Üniversitesi hastanesi

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi çevre illerden gelen hastalarında teşhis ve tedavisinde yapmaktadır. Büyük bir boşluğu dolduran hastane gün geçtikçe hizmet alanını genişletmek için fiziki Bakımdan da büyümektedir. Burasının Kocaeli için önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Zaman içinde kendimizin veya yakınımızın rahatsızlığı nedeniyle buraya gelmekteyiz. Nitekim yıllar önce burada Prof. Dr. Konur İlbay hocama ameliyat olmuştum. Bu nedenle kendisine teşekkür ediyor, eline sağlık diyorum. Kısa sürede sağlığıma kavuşturmuştu.

Ağabeyim Ali Dündar bir yıl içinde üç kez ameliyat oldu. Şimdi de düşme sonucu sağ kemiği kırıldığı için bir hafta önce ameliyat oldu. Dört yıl önce kolumun kırılması nedeni ile beni şimdide ağabeyimi ameliyat eden samimi, ve dalında otorite değerli hocamız Cumhur beye ve adları yazılı ekibine takdir duygularımızla teşekkür ediyoruz.

**

Prof. Dr. Cumhur Cevdet Kesemenli Hocamız ve Dr. Kadir Gülnahar, Dr.Erdal Işık, Dr.Ferhat Öktem, Dr.Faruk Temez, Dr.Veysel Emre Çelik ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz.