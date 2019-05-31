EMEP'ten işçi bildirisi!

Kocaeli İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, 2018 yılında Kocaeli’de en az 81 işçinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. 2018 yılında ülke genelinde iş cinayetlerinde en fazla ölümün yaşandığı ikinci il Kocaeli olmuştur. Nüfusa oranlandığında ise Aydın ve Manisa’dan sonra en fazla iş cinayetinin yaşandığı 3. il Kocaeli oldu.

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Kocaeli’de en fazla ölüm 17 kişinin hayatını kaybettiği Gebze’de meydana geldi… İzmit’te 12, Darıca’da 9, Derince’de 8, Kartepe’de 7, Gölcük ve Körfez’de 6, Başiskele, Çayırova, Dilovası ve Hereke’de 3, Kandıra ve Karamürsel’de 2 ölüm meydana geldiği belirtildi…

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İlimizde en fazla ölüm 20 kişinin yaşamını yitirdiği inşaat iş kolunda meydana gelmiş, bunu 13 ölümle metal, 8’er ölümle taşımacılık ve genel işler-belediyecilik iş kolları 5 ölümle tekstil iş kolu izlemiştir. Ülke genelinde metal sektöründe gerçekleşen iş cinayeti oranı %6 iken ilimizde bu oran yüzde 16’dır.

2018 yılında Kocaeli’de iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı şöyle; “Trafik, Servis Kazası nedeniyle 17 işçi; Ezilme, Göçük nedeniyle 23 işçi; Yüksekten Düşme nedeniyle 11 işçi; Kalp Krizi, Beyin Kanaması nedeniyle 14 işçi; Elektrik Çarpması nedeniyle 1 işçi; Şiddet nedeniyle 1 işçi; İntihar nedeniyle 7 işçi; Nesne Çarpması, Düşmesi nedeniyle 4 işçi; Kesilme, Kopma nedeniyle 2 işçi; Diğer nedenlerden dolayı 1 işçi yaşamını yitirdi.

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Emek Partisi (EMEP), AKP ve MHP milletvekillerinin 'İnşaattan düşen adamı incelemek bizim işimiz mi?', 'Her başı ağrıyana bir aspirinle mi koşturacağız?', 'Böyle basit işlerle mi uğraşacağız?' sözleriyle iş cinayetlerini araştırma komisyonu kurulması önerisini reddetmesi üzerine işçilere çağrı yaptı. İşçi durakları ve fabrika önlerinde emekçilere seslenen EMEP üyeleri, hazırladıkları bildiride şunlara değindi:

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" Türkiye’de 2017 yılında en az 2006, 2018 yılında en az 1923 işçi iş cinayetlerinde öldü. 2019'un ilk 4 ayında ise bu sayı şimdiden en az 533 oldu. Bizleri ölüme mahkum eden bu düzen karşısında yukarıdaki sözleri dile getirenlerden gelecek bir çözüm yok. Ulaşabileceğimiz tek çözüm birlik olmak ve yaşamak istediğimizi haykırabilmek." İşçi ölümleri her geçen yıl artıyor. Bizi yönetenler, bu soruna mutlaka bir çözüm bulmalı.

Bayram öncesi uzun yol araç bakımı nasıl yapılmalı?

Ramazan Bayramı tatiline az bir zaman kaldı. 15 milyonu aşkın insanın yola çıkması bekleniyor. Özellikle uzun yol öncesi otomobillerin bakımlarının yaptırılması çok önemli. Hem trafik güvenliği hem de yolcu güvenliği için en iyi yöntem ise; otomobillerin komple mekanik bakımlarının yapılması. Bu noktada hava filtresi, polen filtresi, yağ ve yağ filtresi değişimi, lastik ile fren bakımından motor bakımına kadar tüm süreçleri içeren mekanik bakım için araç sahiplerinin servislere gitmesi şart. (AUTO KING Mekanik Bakım hizmetleri)

Dişbudak Ağacı!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Ormanya’da bulunan ve belirli bölgeleri çürüyen asırlık Dişbudak Ağacı, temizlenerek tedavi edildi. Osmanlıca da Lisan-ü Asafir ağacı olarak bilinen Dişbudak ağacı, Zeytingiller familyasından olup boyları ortalama 10 – 30 metre arasında bulunuyor. Genellikle sulak ya da derin toprağa sahip bölgelerdeki yerlerde yetişiyor. İklim ve coğrafyaya göre yaprak dökebilir veya dört mevsim yeşil kalabiliyor. Coğrafyasına göre 1 - 2 metre uzunluğunda çalı formunda kalabiliyorlar. Ağaçlara ve ormanlara sahip çıkmalıyız. Onlar bizim nefes kaynağımız…

Eski eşyalar için bir telefon yeterli

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, kullanım ömrü biten eşyaların gelişi güzel olarak bırakılmamasını, belediyeye bilgi verilmesi durumunda alınarak Atık Getirme Merkezi’ne getirileceğini duyurdu. Belediyenin 0262 500 00 50 numaralı telefonundan bilgi alabilirsiniz. Bence güzel bir uygulama… Hem görsel kirlilik ortadan kalkıyor, hem de eski eşyalar değerlendiriliyor.

Dünya Süt Günü!

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu’nun (FAO) 2001 yılında, bütün üye ülkelerde 1 Haziran’da kutlanması kararını aldığı Dünya Süt Günü, sütün insan sağlığı için önemini, ekonomiye ve toplumsal yaşama katkılarını hatırlamak ve hatırlatmak için kutlanıyor. Uzmanlar, süt tüketimini öneriyor… Siz siz olun, her gün bir bardak süt için…