Dünyanın yeni süper gücü, ÇİN-ALMANYA

Tam bayram tatili rehavetinin başladığı günde ciddi bir konu, ama olsun, okuyup bayram boyunca ucundan köşesinden sorgulayın.

Elimde bir kitap var, adı “Dünyanın Şu Haline Bak”.

Işın Çelebi’nin…

Işın Çelebi, biliyorsunuz ANAP döneminin ekonomi kurmayı.

Hem Turgut Özal hem de Mesut Yılmaz dönemlerinde “Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı” yaptı.

Işın Bey, 3 yıl boyunca 18 ülkeyi mercek altına almış, “dünyanın nereye gittiğini” bulmaya çalışmış.

Elde ettiği verileri bu kitapta toplamış.

Dünyanın geleceğine ışık tutan bir kitap!

Bu kitap, piyasada satıldığı gibi, Işın Çelebi’nin hocalık yaptığı Türk-Alman Üniversitesi’nde “ders kitabı” olarak da okutuluyor.

Işın Çelebi’nin tespitleri

Işın Çelebi özetle diyor ki:

*Globalleşme, dünyayı daha iyi bir dünya yapmadı. Yolsuzluk ve yoksulluğun büyük sorun olduğu dünyada, globalleşme bu sorunlara çözüm getiremedi. Globalleşme zenginleşmeyi sağlayamadı.

*Güçlü ülkelerin dış politikalarına “silah ticareti” yön veriyor. Dünyada silah ticareti son 10 yılda 1 trilyon dolardan yaklaşık 1.8 trilyon dolara yükseldi. Dijitalleşme silah endüstrisinin gelişmesine neden oldu.

*Ülkeler içine kapanıyor. Sağ eğilimler yükseliyor. Fakir ülkelerden zengin ülkelere göç dalgası başladı. Ülkeler, göçe karşı duvar örmeye başladı.

*30 yıl önce, 1989’da, Berlin Duvarı’nın yıkılması, özgürlük ve demokrasinin sembolü olmuştu. Şimdi dünya, “duvarlar dünyası” olmaya doğru gidiyor. Berlin Duvarı 46 kilometre idi, bugün Amerika Meksika sınırına 3 bin kilometre duvar örüyor. Macaristan Sırbistan sınırına duvar inşa etmek istiyor. Türkiye, Suriye sınırına 600 kilometre duvar ördü.

*2000 yılında Bill Clinton dünyanın geleceğini özetlerken, “tel örgüler ve duvarlar arkasında yaşanacak hayatları” anlatmıştı. Çok geçmeden böyle bir dünyaya doğru gidiliyor.

*Çin ve Hindistan, gelecek için ciddi potansiyel. Dünyadaki ekonomik güç merkezi, Doğu Asya’ya kayıyor. Çin, bazı sorunlar yaşasa da güçlenmeye devam ediyor. Önümüzdeki dönemde Çin-Almanya yakınlaşması daha da artacak. Almanya ve Çin, birçok konuda işbirliği yapıyor.

*Krizden en az etkilenen ülkeler Çin ve Almanya… Almanya’nın büyümesi yüzde 1.5 civarında, ancak 2000 yılından sonra AB ülkeleri arasında “en yüksek rekabet gücüne sahip ülke” oldu. Çin ve Almanya’nın tasarruf oranları yüksek. Her ikisi de bütçe ve dış ticaret fazlası veriyor. Çin’in teknolojiye, Almanya’nın da daha fazla dış pazara çıkma ihtiyacı var. İşbirliği yaparak birbirlerini tamamlıyorlar. Çin’in Almanya’dan teknoloji transferi çok yüksek. Bu işbirliği, önümüzdeki yıllarda, 2030’larda yeni bir merkez yaratacak. Çin ve Almanya, birlikte dünyanın “süper gücü” haline gelecek.

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Işın Çelebi’nin “dünyanın geleceği” konusunda verdiği ipuçları özetle böyle.

Kitabın tamamını okumanızı öneririm.

Fatma Hanım, bu yanlışlığı düzeltmek size kaldı

Yanlışlık, önceki döneme ait.

Yani İzmit Belediyesi eski başkanı Nevzat Doğan dönemine…

Önce Cem Gül adlı okurumun gönderdiği mesajı okuyalım.

“Merhaba Tanzer Bey, dedemizden varislerine intikal eden iki katlı bahçeli evi 2013 yılında İzmit Belediyesine çocuk parkı olması için ve dedemizin isminin verilmesi koşuluyla bağışladık. Çocuk parkı inşa edildi. Açılışını da dönemin Belediye Başkanı Nevzat Doğan yaptı. Ancak, parka dedemizin ismi yerine sağlığında aralarında husumet bulunan başka bir mahalle sakininin ismi verildi. Rahmetli olan bu mahalle sakininden kalan ev ile dedemizden kalan bağışlanan ev arasında 100 m mesafe var. Bu kişinin evi halen duruyor. Buna rağmen, bizim bağışladığımız ev üzerine inşa edilen parkta dedelerinin-babalarının isminin olmasından hiç de rahatsız değiller. O dönem bu hatanın giderilmesi için Nevzat Bey' e çok ulaşmaya çalıştık. Kendisi bizimle görüşmedi. O mahallenin sakinleri arasında anket yapıldığı, çıkan sonuca göre bu kişinin isminin verildiği, yetkililer tarafından sözlü iletildi. Ancak bizim o mahallede bulunan akrabalarımız, böyle bir anket kapsamında kendilerine herhangi birinin soru sormadığını söylüyorlar. Bu konunun haberleştirilmesi ya da köşenizde yer verilmesi mümkün mü? Saygılarımla… CEM GÜL ( Bahsettiğim park, Terzi Bayırı semtindeki Kaptan Emin Parkıdır. Dedemin ismi, Raif Gül)

Cem Gül’ün söylediklerini okudunuz.

Ortada bir yanlışlık var.

Bu yanlışlık nedeniyle de Gül ailesi çok üzgün.

Şartlı bağış yapmışlar, o şart yerine getirilmemiş.

Üstüne üstlük, parka, dedelerinin husumetlisi birinin ismi verilmiş.

Gül ailesinin bir derdini anlattım.

Sorunu çözmek, yeni başkan Fatma Kaplan Hürriyet’e kalıyor.

Türkiye ve finans merkezi… Güldürmeyin!

Tam 11 yıldır ülkemizde arada bir “finans merkezi” şarkısı söyleniyor.

*İlk 2008 yılında duyurulmuştu. İstanbul’da 5 milyar dolara “finans merkezi” kurulacaktı.

*Hedef konmuştu, 2016’da hizmet vermeye başlayacaktı.

*Açılış önce 2018’e, sonra 2020’ye ertelendi. Deklere edilen son açılış tarihi, 2022.

Neden sürekli erteleniyor?

İlgi yok da ondan…

“Ben finans merkezi yapıyorum” demekle, “finans merkezi” olunmuyor.

Bir defa senin finansın var mı?

Yeterli mi?

Sen ülke olarak finans dünyasına güven verebiliyor musun?

Ekonomini sürekli borçla ayakta tutuyorsun…

Evrensel hukuk kurallarını uygulamıyorsun…

Devlet yönetiminde evrensel değerlere önem vermiyorsun…

Sonra da “Dünyanın önemli finans merkezlerinden biri olacağım” diyorsun.

Bu mümkün mü?

Finans birikimi olmayan, ekonomisini yıllardır borçla ayakta tutan bir ülkede “finans merkezi” kurulabilir mi?