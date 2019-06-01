İnsanlığın en önemli hastalıklarından ikisidir “dedikodu” ve “iftira.”

Özellikle günümüzde bu iki hastalığın adeta “kurumsallaştığına” şahit oluyoruz.

Daha önce çeşitli vesilelerle temas ettiğim için bu iki hastalığın dini hükmüne girmeyeceğim.

Ancak bu iki hastalığın yansımasına ne zaman şahit olsam aklıma gelen bir menkıbeyi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Umulur ki dedikodu yapan ve iftira atanlar da, bunlara maruz kalanlar da hissesini alır…

Adamın biri bir diğeri hakkında devamlı dedikodu yapar, ileri geri konuşurmuş.

Bu yaptığı hakkında konuştuğu kişinin kulağına da gidermiş.

Gelin görün ki adam, dedikodu yapan bu kişiye kızmak yerine her gördüğünde içtenlikle gülümseyerek selam verir ve teşekkür edermiş.

Onun bu tavrı karşısında dedikodu yapan adam önce şaşırmış.

Sonra utanmaya başlamış.

“Ben onun hakkında kötü konuştuğum halde bana sanki iyi bir şey yapıyormuşum gibi muamele ediyor, ben böyle bir insan hakkında nasıl bu şekilde davranırım” şeklindeki iç muhasebesi neticesinde o kişi ile ilgili dedikodu yapmayı yavaş yavaş kesmiş.

O dedikoduyu kestikçe bir de bakmış ki diğer adam da teşekkürü kesiyor.

Selam verip geçiyor.

Bu durum onu hayli şaşırtmış tabii.

Dayanamamış ve bir gün durdurup sormuş:

“Ben senin hakkında dedikodu yapıyordum ve sen de bunu bildiğin halde bana selam verip teşekkür ediyordun. Artık dedikodu yapmadığım halde şimdi sadece selam veriyor ama teşekkür etmiyorsun. Neden?”

Diğeri yüzüne bakmış ve anlamlı bir tebessümle şöyle demiş:

“Sen benim hakkımda dedikodu yaptığın her seferde senin sevaplarından alınıp benim sevap haneme yazılıyordu. Dolayısıyla sen istemesen de aslında bana ikramda bulunuyordun. Ben de bunun için sana teşekkür ediyordum. Şimdi dedikoduyu kestiğine göre senin sevaplarından bana ikram etmeyi de kesmiş oldun. O nedenle artık sadece selam veriyorum.”

Kıssadan hisse: Mevla hepimizi ahirette “müflis” olmaktan muhafaza eylesin…

Nice Ramazan Bayramlarına hayırla erişmek niyazıyla bayramımız bayram olsun…