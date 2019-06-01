Bir daha “EFE TUR’la “seyahat mi?

Geçen yıl eylül ayında Antalya’ya gitmek için Karamürsel’den bilet aldım.

EFE TUR firmasının servis aracı saatinde gelmedi. Taksi çağırıp Efe Tur yazıhanesine geldim. Neden servisin gelmediğini sordum, yetkili:

-Sizi telefonla aramışlar, ulaşamamışlar (!) dedi.

Nasıl olur, beni telefonla arayan olmadı, dedimse ilgili ısrarla aradıklarını söyleyince şaşırdım!

Aradıkları telefon 10 yıl önce kullanıma kapattığım ev telefonum değil mi?

Halbuki bu firmadan bilet alırken “-TELEFONUNUZ “ diyerek size soruyor ve telefon numaranızı alıyorlardı.

Tartışmalar sonucu tekrar çağırdığımız ve parasını kendi ödediğimiz bir taksi ile Karamürsel’den Antalya’ya giden son otobüse yetiştik (Otobüs terminal çıkışında bekletilmişti)

Aradan 8 ay geçti bu defa Ankara’ya yine Karamürsel’den EFE TUR’un 01.15 deki aracı için bilet almış, servis kullanacağımı söylemiş, onlarda bilete not düşmüşlerdi. Bu arada geçen eylül ayındaki gibi bir aksiliğin olmaması için ” o telefon aranma olayını “anımsadık.

Hay aksi, aynı durakta aynı saatte EFE TUR servisini bekliyoruz. Saat 12.30 oldu ne gelen ne giden var.

Yine taksi çağırıp EFE TUR yazıhanesine geldik! Servisin 15 dakika geçtiği halde gelmediğini, neden böyle olduğunu sorduğumuz da, görevli:

-Sizi telefonla aramışlar, bir türlü ulaşamamışlar (!) demez mi?

Yahu beni telefonla arayan olmadı, bakın işte telefonum burada! deyince görevli:

-İşte bakın bu numaradan hem de kaç kez aranmışsınız (!)

O arada servis görevlisi söze karıştı:

“- Abi bir arıza oldu gecikmeyi bildirmek için sizi aradık ama siz taksiyle gelmişsiniz (!) dedi.

Yahu beni telefonla arayan olmadı, geçen defa da böyle oldu, hangi numarayı aradınız ? dediğimde yine kapatılan telefonumun numarasını söylemez mi ?

Ölür müsün,öldürür müsün ?

İnsanlar gömlek değiştirir gibi telefon değiştiriyor kardeşim 20 yıl önce sizde kayıtlı ev telefonunu arıyorsunuz. Bakın daha önce de böyle oldu size o telefonu kullanmadığımı söyledim. Kaç defa aldığım bilete “ cep telefonumu yazdınız” dedimse de:

-Beyefendi bizdeki numaranızı ararız. Biz bilemeyiz sizin numaranızı değiştirdiğinizi, siz değişikliği bildireceksiniz (!)

Bir an kendinizi Efe Tur seyahatin yolcusu değil, şartlı tahliye edilmiş her gün karakola gidip imza atan mahkum sanıyorsunuz !

-İşte size söylüyorum numarayı..

-Olmaz biz değiştiremeyiz, siz çağrı merkezimize kendiniz yapacaksınız! Dedi.

Böyle bir uyarının müşteriye neden yapılmadığını en azından firmanın seyahat bürolarında yazılı bir tebligatın olmadığını söylediysek de nafile derdimizi anlatamadık.

Tarih 28 Mayıs 2019 günlerden Salı. Karamürsel-Ankara Efe Tur Bilet ücreti 60 TL.

Tarih 30 Mayıs 2019 gün Perşembe Ankara-Karamürsel Efe Tur Bilet ücreti; 75 TL.

28 Mayıs 2019 tarihinde Harem Otogarında Efe Tur Ankara ücreti; 80 TL’idi.

Aradan sadece bir gün sadece 1 gün geçti Bayram tarifesi Ankara-Karamürsel; 75 TL oldu!

Evet, 30 Mayıs 2019 Ankara’dan Efe Tur seyahatin saat 12.00’de kalkacak Karamürsel otobüsüne bilet aldık. Saat 20.00 oldu otobüs gelmedi. Telefonumuza mesaj atıldı “ Otobüsümüz 15 dakika gecikmeli gelecek” Bekliyoruz 15 dakika dedikleri 30 dakika oldu. Otobüs perondan çıkarıldı ve kenarda beklemeye başladık.”-Neden bekliyoruz? “ diye sorduğumuzda “ Çıkış almak için bekliyoruz ! “ dendi.

Bekleme işi uzun sürdü tekrar “ –Ne oldu? “ diye sorduğumuzda kaptan şoför, evraklarında eksiklik olduğunu çıkışta zorluk yaşarız demesine rağmen birileri “ merak etme, hallederiz” dedi ve otobüsü hareket ettirdi. Düzce’de kaptan şoför yedek şoförle yer değiştirdi. Kocaeli’ne geldik. Peronda yine bekliyoruz, bayan yolculardan bazıları “-Ne bekliyoruz ?” diye sormaya başladılar.Bir görevli:

-Vakitli kalkıyoruz, saatin dolmasını bekliyoruz (!) deyince bayan yolculardan itiraz sesleri geldi;

-Zaten Ankara’dan yarım saat geç kalktınız saat 16.00’da burada olmanız gerekirdi, ne beklemesi dediler.

Bir başka Host yetkilisi:

-Şoförün değişmesini bekliyoruz (!) dedi.

Hoppala…

Değişecek dedikleri şoför direksiyon başına geçen bizi Ankara’dan Kocaeli’ne getiren aynı yaşlı kaptan değil mi?

Meğer değişecek şoför gelmemiş, onun yerine yaşlı kaptanı tekrar evinden çağırmışlarmış!

Adamcağız yorgun argın direksiyonun başına geçti. Muavinler değişmişti. Kaptan şoför:

“-Ben buraları, durakları bilmem inecekler önceden inecekleri yeri söylesin, durayım” dedi.

Yüzbaşılar’da ineceğini söyleyen bir bayan hışımla yerinden kalktı ve :

-Yahu ben Yüzbaşılar’da demedim mi? Neden Yüzbaşılar’da durmadınız (Muavine ,sana söyledim sen de tamam abla,demedin mi?) diye hiddetle sorduktan sonra, beni Değirmendere’ye getirdiniz,bu nasıl işletmecilik,ben şimdi taksi tutup geri Yüzbaşılara mı gideceğim?

Diye, söylenerek otobüsten inerken son sözleri:

-Bir daha EFE TUR’la seyahat mi ?

Allah sizi kahretsin (!) oldu…

EFE TUR yetkilileri seyahat firmanızın yolcularınız arasındaki durumu-ahvali bu,bunu bilin istedim!

Yolcularınızın kayıtlarınızdaki telefonlarını yenilemeyi ,

bir de;

Yolcular size değil,

Siz olculara muhtaçsınız,

Bunu asla unutmayın !...