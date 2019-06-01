Bilmemek ayıp değil

Geçtiğimiz haftanın ülke gündeminde en çok tartışılan konusu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun seçim ziyaretleri sırasında iş yeri sahibi bir gençle arasında geçen diyaloglar oldu. Algının, gerçeğin çok daha önünde olduğu günümüz dünyasında maalesef bu tip olaylarla sürekli olarak karşılaşılıyor. Öğrenmemeye, araştırmamaya, gerçeği merak etmemeye adeta yeminli kitleler giderek büyüyorlar. Cehaleti bir konfor alanı olarak inşa eden belli başlı faktörler o kadar yolunu tutmuş durumda ki bugün dünya üzerinde milyonlarca gencin “dünyanın düz olduğuna inandığı” yapılan araştırmalarda ortaya çıkıyor.

Dünyanın yaşadığı dijital devrimle beraber; bizimkisi gibi eğitim seviyesi düşük, ilkel bağlarla kimlik inşasının yüksek olduğu memleketlerde cehalete mahkum edilen kitleler içerisindeki eriyip gitmiş ve birey olmanın hiçbir şartının yanından dahi geçemeyecek duruma düşürülmüş insanlar, kendilerine bir şekilde yakın gördükleri kişilerin sözlerini sorgulamadan benimsiyorlar ve varlıklarını anlamlandıran bu gruplardan dışlanmamak adına ortaya atılan yalanı öylesine sahipleniyorlar ki en koyu savunucular oluveriyorlar.

Sosyal medya ve akıllı telefonlar aklı başında ve eğitimli insanlar için hayatı kolaylaştıran birer araçken; kullananların eğitim seviyesi, görgüsü ve kültürü düştükçe bu insanları birer canavara dönüştürüyor. Açın bugün Facebook ya da Twitter’da birkaç saat kendi zaman akışınız dışında, biraz polemikli konuların tartışıldığı içeriklerde yapılan yorumları okuyun. Küfür, hakaret, tehdit, pornografi, cehalet, şantaj almış başını gidiyor. Elindeki cihazın sunduğu kolay iletişim imkanını bir araç değil de “güç” olarak algılayan vasat kitleler elinde bu imkanlar maalesef toplumu çürütücü, bilgiyi ve gerçeği öldüren birer zehir haline gelmiş durumdalar.

YEMİNLİ CEHALET

İnsanların hayatta konfor alanları vardır. Bu konu eğitimden, kültürden, zenginlikten tamamen bağımsız olarak her insan için kendi ölçeğinde şekillenen bir çerçevedir. Çok zengin ve kurulu düzeniyle ömrü boyu yetecek parayı her sene kazanabilen birisi için yeni bir yatırım yapmak, o alanda bilgi sahibi olmak için çabalamak ve üretim süreçlerine dahil olmak esasen konfor alanının terk edilmesidir.

Öte yandan eğitimsiz, kimliğini nepotizm temelli inşa etmiş ve kıt kanaat yaşamı içerisinde soyut birtakım kimliklere aidiyeti ile yaşayıp giden birisi için de aynı konfor alanı kesin kabulleri ve cehaletidir. Onun dışına çıkmamak için gösterdiği direnç dünyanın en büyük bariyeridir. Einstein’ın “insanlardaki önyargıyı parçalamak, atomu parçalamaktan daha zordur” sözü işte bu durumu çok güzel bir şekilde tespit etmektedir. Ne de olsa Einstein işte, tespiti nokta atışı olarak yapıyor.

Gerçeğin peşinde koşmak ve öğrenmeye açlık insanoğlunun tarih boyunca gelişimini sağlayan en önemli yaradılıştan gelen dürtüsü oldu. Bugünün dünyasında insanı insan yapan bu en temel farklılaşma artık ortadan kalkmış gibi duruyor. En azından doğudan batıya tüm toplumların büyük kitleleri açısından bu böyle. Ancak şanslıyız ki sayısal olarak az da olsalar, bir avuç eğitimli insan türümüzün gelişimi için çabalamayı ısrarla sürdürüyor.

Nihai noktada buna direnç gösteren cehaletle yoğrulmuş olanlarıysa ne kadar insan olarak nitelendirebiliriz sorusu ortada duruyor. Dünyaya geldiği için tüm temel insan haklarından yararlanması gerekenlerin, kendileri gibi olmayanların bu haklarını yok saydığı bir dünyada; insanlığın temel değerlerine sahip olanlar bir gün gözünü karartarak bu kitleleri gözden çıkarırlarsa ne olacak? Gelişme ve ilerlemeden uzak durmayı tercih edenlerin bırakın hayvanları, toprakta kendiliğinden biten otlardan ne farkı var? Peki o zaman gelişim için ömrünü feda ederek azimle çalışanlar için bu geniş kitlelerin bir anlamı neden olsun?

DİSTOPYA VE ÜTOPYA

Bir insan ya da toplum için en güzel, en iyi, en gelişmiş, en mutlu düzen modeline ütopya, bunun tam tersine de distopya deniyor. Kişisel kanaatim bundan çok değil iki yüz sene sonra, başka bir gezegende yaşanabilir şartlar kurulamaz ya da bu tip bir gezegen bulunup oraya yerleşme imkanı oluşmazsa dünyanın geleceği nokta aynı anda hem en güzeli hem de en kötüyü yaşayacağımız bir ayrımın ortaya çıkacağı yönünde.

Teknolojiyi elinde tutanların tüm dünyayı büyük bir savaşa sürüklediğini ve geri kalmış ülkelerin elindeki tüm teknolojiyi yok ettiklerini düşünün. Eğitimli olanların da öldürüldüğünü. Dünyanın bir kıtasında inanılmaz derecede teknolojik ve ilerlemiş bir kitle yaşarken; diğer kıtalardaysa yoksunluk ve geri kalmışlığın hüküm sürdüğünü. Öyle ki ilerlemiş tarafa gitmeyi hayal bile edemeyecek kadar teknolojik imkanları yok edilmiş, nitelikli insan kaynağını zaten kendi kendine öğütmüş ve ortaya çıkmış olan savaşla bunun kırıntılarını da yok etmiş toplumlar.

Bu yazdıklarım size bir bilim kurgu ya da masal gibi gelebilir. Hatta bazılarınız için “amma da saçmalamış” yorumunu aklınızdan geçirmenize sebep olabilir. Ancak bundan iki yüz sene öncesinin dünya şartlarına, toplumların ve insanların durumlarına, o dönemin en büyük hayallerinin sınırlarına bir bakın. Sonra da dönüp günümüzün normallerine bir göz atın. Bugün hayal edebildiğimiz geleceğin sınırlarının bile çok daha ötesinde şeylerle karşılaşacağımızı artık tüm aklı başında insanlar öngöremeseler de fikren bu gerçekliği kabul ediyorlar.

Dünya öyle bir ayrım noktasına geldi ki artık bu devrimleri ya yakalayacağız ya da tarih sahnesinden sonsuza dek silinmek üzere, geri dönüşü olmayan bir yolculuğa ne yazık ki sürükleneceğiz. Gerçeklerden, bilgiden, akıldan, eleştiriden ve medeniyetten uzaklaştıkça olabileceğimiz şey birilerinin öngördüğü gibi İran falan değil, en fazla Afrika kabileleri ya da en iyimser şekilde Afganistan olabilir.