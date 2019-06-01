Saksı çiçeklerinde görülen başlıca hastalıklar ve zararlılar

Saygıdeğer Okuyucularım;

Bu haftaki yazıma başlamadan önce bütün okuyucularımın gelecek mübarek Ramazan Bayramı’nı kutlar; sağlık ve huzur dolu günler dilerim.

Saksı çiçeklerinde görülen başlıca hastalıkları ve de en fazla hangi bitklerde görüldüğünü aşağıda sizlerle paylaşacağım.

(Yaprak Bitleri) Kıvrılan veya bükülen yapraklarda küçük, yeşil veya siyah bitlerin oluşması: En fazla sardunya, ceneralya, ortanca, süs hederası, çanta çiçeği, petunya gibi bitkilerde görülmektedir.

(Koşniller) Yapraklarda sarı emgi renkleri ile beraber sabit kabuklu bitler veya unlu ve pamuklu bitler: Mersin, zakkum, lastik ağacı, palmea, klivya, kamelya, kaktüsler ve eğrelti otlarında en fazla görülmektedir.

(Akarlar – Kırmızı Örümcekler) Yapraklarda sarımtırak esmer renkte kurumalar ve bazen ağlar ile beraber özellikle yaprak altlarında küçücük yeşilimsi sarı - kırmızı örümcekler: Oda ıhlamuru, kaktüsler, sardunya ve ortancada en fazla görülmektedir.

(Beyaz Sinekler) Yapraklarda sarı leke ve kurumalarla beraber yaprak altlarında küçücük sabit böcek yavruları, larvaları ve uçuşan minik beyaz sinekler: Açelya, sardunya, küpe çiçeği, eğrelti otları, ateş begonyasında en fazla görülmektedir.

(Tripsler) Özellikle yaprakların damar boylarında kuruma ve aynı yerlerin yaprak altına rastlayan kısımları gümüş gibi parlak - ak damar - çiçeklerde anormal açılış: Asparagus, begonya, sıklamen, palmea, gloxinia çiçeklerinde en fazla görülür.

(Yağmur Solucanları): Saksı toprağı yüzünde kabartı ve uzun kıvrık topraktan pislik kümelerinin bulunması, humus bakımından zengin ve fazla nemli tutulan topraklarda bulunur. Genel olarak zararsızdır.

(Sahici Külleme Hastalığı) Bitkinin tamamen unlumlu bir tabaka ile örtülü olması: Ceneralya, sıklamen, ortanca, begonya, primulada en fazla görülmektedir.

(Yalancı Külleme Hastalığı) Çoğunlukla yaprak altında unlumsu tabaka: Ceneralya bitkisinde en fazla görülmektedir.

(Pas Hastalığı) Yaprak altında sarı kızıl, tozlu lekeler: Begonya, amarylis, ortancada en fazla görülmektedir.

(Yaprak dökümü hastalığı - Septoria) Yaprakların sararıp dökülmesi: Açelya, anthurium, sıklamen, ortancada en fazla görülmektedir.

(Botrytis) Bitkilerin ölen kısımlarında fare rengi küf: Sardunya, primula, sıklamen, kaktüslerde en fazla görülmektedir.

(Fumajin): Yaprakların üstünde siyah bir is tabakası şekliden oluşan bu hastalık kamelya ve zakkum gibi bitkilerde meydana gelmektedir.

Zararlı böceklerin saldırısına uğrayan küçük saksı bitkileri, içinde ilaçlı bulunan kovaya daldırılarak lavaj yapılır ve ölmeleri sağlanır. Ayrıca yukarıda bahsi geçen bütün bitki hastalıklarının tedavisi için uygun zirai ilaçlardan alınarak mücadele yapılmalıdır.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere...

Saygılarımla,