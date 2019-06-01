Mithat Ağa’ya yine zor görev…

Kentin futbolunu yıllardır sırtlanan Mithat Ağa, KASKF’deki görevinden önce de İzmitspor’da 3.Lig’deyken birçok sorunla boğuşmuştu… Yani yaklaşık 20 yıl öncesinden söz ediyorum… Orada da kulüp müdürüydü… Sonra Murat Aydın ile yolları birleşti… KASKF Genel Sekreterliği… Futbol saha komiserliği… Ardından Futbol İl Temsilciliği ve şimdi de İzmit Belediyesi spor müdürlüğü… Hepsi ağır ve kritik görevler… Onun da bir ailesi, çoluk çocuğu var elbette ve onlara zaman ayırması mümkün değil… Şimdiki görevi ise inanın hepsinden ağır… Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi İzmit Belediyespor’un durumu muamma… Güreşçiler Kırkpınar’a ve diğer güreşlere hazırlanıyorlar… Futbol alt yapı takımlarının sorunları büyük… Kulüp personeli de uzun süredir maaş alamıyor… Allah kolaylık versin!.. Bakalım bir koltukta 3 karpuz nasıl taşınacak?..

Bayram öncesi şampiyonluk sevinci…

Rekortmen hocamız Hasan Alemdaroğlu ve kızları, bu seneyi de boş geçmedi… Yıllardır Türkiye şampiyonluklarına ambargo koyan, kentimize iki de Dünya ikinciliği getiren ekibimiz, bu kez TFF Yıldızlar Türkiye Şampiyonu olarak çok önemli bir başarıya imza attı… Bayram sevincimizi ikiye katladı… Teşekkürler kızlar… Kupayı da, arkadaşınız merhume Zeynep kızımızın mezarı başına götürün ve onu bu bayramda yalnız bırakmayın… Bizim adımıza da bol dua edin…

Başımız sağ olsun… Ferruh amcayı kaybettik…

Kentimizi futbol denince ilk akla gelen isimlerinden olan üç kardeş, benim de ağabeylerim ve arkadaşlarımdır… Babamın talebesi Feridun Önder ağabey, Kocaelispor’un ‘Sarı’sı Fahrettin Önder ağabey ve kardeşim Suat Önder… Üçü de kent futboluna damga vurmuş isimlerdir… Çocukları da öyle… Emirhan Önder… Mert Önder… Çocukluk kahramanlarımızdan Ferruh amcayı yitirdik… Yani Önder’lerin babası ve kentimizin en eski esnaflarından Çukurbağlı amcamız… Rahmetli babamın da arkadaşıydı… Sporla hiç ilgisi yoktu… Kadir gecesi kaybettik kendisini… Çocukluğumuzda üç beş kuruşumuza rağmen bize bol bol kuruyemiş verirdi… Hiç ‘Hayır’ demezdi… Hakkını helal etsin… Allah rahmet eylesin… Seni unutmayacağız Ferruh amcam…

Yüzbaşılarspor ve Tarık Durmuş…

Bugün arka sayfada da gördüğünüz gibi, yeni bir kulübümüz var artık: Yüzbaşılarspor… Hatta geç bile kalındı denebilir… 30 bin kişilik bir mahalleden söz ediyoruz… Kentin de en eski modern yerleşim merkezlerinden biri… Derince Yenikent, Şirintepe Öğretmenler Siteleri, Değirmendere Yüzbaşılar… Bunlar bu kentin en eski modern yerleşim birimlerindendir… Tarık Durmuş ve veliler bir araya geldi… Durmuş taşın altına, tüm velilerin elini koyarak, ön ayak oldu ve ortaya bu kulübümüz çıktı… Keyifle okuyacağınız bir söyleşi gerçekleştirdik… Bence bu oluşuma herkes destek vermeli… Bu işin devlet katkısıyla yürüyemeyeceği çok açık…