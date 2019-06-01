9 günde 2735 kilometre, günde 14-15 bin adım

Döndüm.

Aslında gittiğimi fark etmediniz.

Köşemi boş bırakmadım, her gün yazdım.

Dokuz gün sürdü.

Tatil değil, inceleme gezisiydi.

2 bin 735 kilometre…

Her gün ortalama 14-15 bin adım…

Nerede akşam, orada sabah…

Gezdiğimiz, gördüğümüz, inceleme yaptığımız yerleri sıralamaya çalışayım.

*Pazaryeri

*Domaniç

*Hayme Ana

*Örencik

*Aizonai-Çavdarhisar

*Uşak

*Kula

*SART Antik Kenti

*Birgi-Ödemiş

*Tire

*Sığacık-Seferihisar

*Urla

*Alaçatı

*Çeşme

*Karaburun

*İzmir

*Foça

*Ayvalık

*Burhaniye

*Akçay

*Altınoluk

*Küçükkuyu

*Tahtakuşlar

*Assos-Behramkale

*Adatepe

*Yeşilyurt

*Babakale

*Ezine

*Truva

*Çanakkale

*Çan

*Biga

*Trilye (Zeytinbağı)

Hatırlayabildiklerim bunlar.

Müzeyyen Hanım’la birlikte Ege’nin kuzeyini dolaştık.

Yoğun bir programdı.

Bizim yaştakilerin kolay kolay cesaret edemeyeceği kadar ağır bir program…

Denedik, başardık.

40 yıl önce, 40 yıl sonra

Aynı bölgeyi bu kadar ayrıntılı olmasa bile 40 yıl önce de gezmiştik.

Çocuklar küçüktü.

Erkan 7, Esra 3-4 yaşında filan.

Tabii arada nokta gidiş gelişlerimiz oldu.

Toplantı için, konferans için…

Ancak bölgeyi kesintisiz bir kez daha gezmek, bu yıla kısmetmiş.

Bölge; dün nasıldı, bugün nasıl?

Kazandıklarımız, kaybettiklerimiz…

Yazının sonunda elbet bir özet geçeceğim.

Keşke süre biraz uzun olsaydı da, her günün bitiminde size “gezi notlarını” sıcağı sıcağına yazabilseydim.

Bütün ayrıntılarıyla…

O kadar yoğundu ki program, düzenli not dahi tutamadım, belleğime yazmaya çalıştım.

Size birkaç gün (kaç gün sürer bilmem), genel gözlemlerimi aktarmak istiyorum.

Gördüklerimizi, duyduklarımızı…

Neden Pazaryeri’nden başladık?

Her güneye inişimizde, Bilecik yöresinden geçerken, tabelasını görür merak ederdik.

Pazaryeri, acaba nasıl bir yer?

Seyahat programını yaparken, Pazaryeri’nden başlamayıp içerilere girmeye karar verdik.

Domaniç, Örencik, Çavdarhisar, Uşak…

İlk günkü hedefimizde hem ilçeleri görmek, hem de Hayme Ana ve Aizonai antikkentini ziyaret etmek var.

Uşak’ta konaklayıp, ertesi gün Uşak Müzesi’ni gezeceğiz.

Pazaryeri’ne saptığımızda bizi ilk etkileyen, evlerin sıralanışı oldu.

Hemen, “Burası göçmen ağırlıklı” notunu verdik.

Sıvalı, boyalı, yani bakımlı, sıra evler…

Ağırlıklı olarak Bulgaristan’dan göç edenlerin oturduğu bir yerleşim yeri.

Pazaryeri, Bilecik’e bağlı...

10 bin kadar nüfusu var, şirin mi şirin.

Sorduk, öğrendik, Osmanlı dönemindeki ilk adı; Ermenipazarı…

Sonra adı “Pazarcık” olarak değiştirilmiş, şimdiki adı da Pazaryeri.

Hani “orman köyü” deriz ya, burası da “orman ilçesi”…

İlçenin yüzde 87’si orman, yüzde 13’ü ise verimli topraklar.

Evlerin kiremitli çatıları nokta nokta, geri kalanı göz alabildiğine yeşillik!

Tarlalardaki değişik bir düzen dikkatimizi çekti.

Uzun ve kalın direkler belirli aralıklarla dikilmiş, aralarına tel gerilmiş ve bu tellere aşağıdan yukarıya saran bitkiler…

İlk defa görüyoruz.

Sorduk, “şerbetçiotu” imiş.

Mayanın hammaddesi olan şerbetçiotu…

Şerbetçiotu böyle yetiştirilirmiş.

Bilmiyorduk, öğrendik.

Bir şey daha öğrendik, dünyanın en iyi ve en kaliteli şerbetçiotu Pazaryeri’nde yetişirmiş.

Hani “İlçenin yüzde 13’ü verimli topraklar” demiştik ya, bu yüzde 13’ün yüzde 6’sında şerbetçiotu yetiştiriliyormuş.

Pazaryeri’nin bir de fasulyesi ünlü.

“Pazaryeri boncuğu”…

Tescilli bir fasulye…

Mevsiminde her sabah “fasulye mezadı” kuruluyormuş.

Ekonomik boyutu bu derece önemli!

Toprakların yüzde 4’ünde fasulye yetiştiriliyor.

Özetle:

*Pazaryeri halkı eğitimli (okur- yazar oranı yüzde 98), dolayısıyla bilinçli.

*Pazaryeri halkı çalışıyor ve üretiyor.

*Halkın en büyük gelir kaynağı şerbetçiotu ve boncuk fasulyesi.

*Pazaryeri; sessizliği, sakinliği ve doğayı sevenler için yaşanası bir yer.

*Pazaryeri, en azından görülmeye değer bir ilçe.

Yolunuz o tarafa düşerse, şöyle bir uğrayıverin.

Gezi notları devam edecek.