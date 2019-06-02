Yönetimin yaptığı…

Kocaelispor camiasında iki görüş hakim…

Yönetim kurulu aidat ödemeyenlere oy kullandırmayarak doğruyu yaptı…

Madem böyle bir kural vardı, daha önce aidat ödeyip, aynı gün oy kullananlara neden engel olunmadı?..

Kocaelispor’da alacağı olanlar, nasıl olup da aidat borçlusu gözükerek, oy kullanamıyorlar?..

Bu üç konu da yönetimi direkt ilgilendiriyor… Yani hiçbir soruya yanıt vermezlik yapamaz… Ama yapıyor… Ben isterdim böyle olacak diyor… Kural işletildiği için de kimse sesini çıkaramıyor…

Pekala dışarıdan bu kavgacı görüntü nasıl algılanıyor? Bu kulüp nasıl sokaklara girecek? Nasıl kent bütünleşmesi sağlanacak? Kimsenin umurunda değil… Galiba bazı taraftarların ‘Tek adam yönetimi istemiyoruz’ görüşü karşılık buluyor…

Ortalık toz duman… Bazı taraftarlar da “Yönetim kurulu, kendine rakip çıkmasın diye, adaylara bakı yapıyor, böylesi bir işlemi devre koyuyor ve oylarını engellemeye çalışılıyor?’ yorumunda bulunuyor… Onlar da haklı tabii… Bizim Kocaelispor kongresi, git gide İstanbul seçimlerine benzemeye başladı…

Vefa mı?.. Yine hak getire!..

Herkes kendi derdinde…

Sonra da ‘Halkın takımı’ diyoruz…

Boşveriiiiiin!..

Bırakın bu slogan pankartlarda kalsın…

Tekvandocu babanın okçu oğlu…

Tekvando sporu denince, kentimizde ilk akla gelen isimlerden biridir Cemal Temel… Rizelidir… Yıllardır Kağıtspor Kulübü’nde birçok şampiyon kazandırdı ve Bahri Tanrıkulu’nun da ilimize kazandırılmasında ön ayak oldu… Şimdi öz be öz bu kentin çocukları tekvandoda sürekli şampiyonluklar kazanıyor… Pekala, bir babanın en büyük özlemi nedir?.. Oğlunun kendi mesleğiyle ilgili yetişmesi, değil mi? Kendi yaşayamadıklarını oğlunun yaşaması… Ancak tam tersi oldu… Cemal Temel’in oğlu Muhammed, Geleneksel Okçuluk branşını seçti ve babasına Dünya şampiyonluğunu getirdi… Hangi ana baba böyle bir evlada sahip olmak istemez… Bizi de gururlandırdın, sağ olasın Muhammed…

Hayırlı bayramlar!..

Gazetemiz yarın sizinle olacak, ama 2’nci ve 3’ncü günü ilk kez yayınlanmayacak. Tatil yapacağız hep beraber. Bizim de ailemiz var elbette, onlarla beraber olacağız… Bir nebze olsun (iki gün) dinleneceğiz… Şimdiden herkesin bayramını can-ı gönlüden kutlarım…