Siyaset bilimi

Ülkemizde siyaset vur, kaç taktiği ile yapılmaktadır. Karşındakini veya rakibini herhangi bir konuda suçla, ona iftira at sonra da suskunluğa bürün. Suçlanan, iftiraya uğrayan kişi kendisini kanıtlamak, savunmak için ha bire çabalasın, çalışsın dursun.

Siyaset gerçekten bir sanat. Siyaset bilimin ne kadar önemli olduğunu şu son zamanlarda bazı olaylar bize daha iyi göstermiştir. Herkes siyaseti beceremez. Hele bizim gibi okumayan, irdelemeyen toplumlarda siyaseti kendi kuralları ile yaparsanız başaramazsınız.

Adam çıkıp meydanlarda “İsmet Paşa asker kaçağıydı” dediğinde onu dinleyenler alkışlıyorsa oturup biraz düşünmemiz gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan halkı çok iyi tahlil etmiş. Gündem yaratırken halkın bazı değerlerini iyi değerlendiriyor. İstediği zaman istediği gündemi yaratıyor. Örneğin ülkede halkın fiyat artışlarından yani zamlardan beli kırılırken, bir bakıyorsunuz. İş Bankasının Cumhuriyet Halk Partisine ait olan %29 hisselerinin hazineye devredileceğini söylüyor. Günlerce kamuoyu bu olayı konuşuyor. Zamları, mutfaktaki yangını kimse konuşmuyor.

Bir bakıyorsunuz Lozan’ı ortaya atıyor, bir süre sonra güya bir özeleştiri yaparak “İstanbul’a ben dahil ihanet ettik .” diyerek tartışma ortamı açıyor. Ancak gerçek gündemi hep hasıraltı ediyor.

Ne yazık ki muhalefet bu oyuna geliyor. Oysa muhalefetin gündemi belirlemesi gerekir.

Sayın Cumhurbaşkanı 2019 yılında kendi maaşına %26 zam yaparak 75 bin liraya çıkmasını sağladı. Sayın Cumhurbaşkanının paraya mı ihtiyacı var? Hayır. Çünkü elektriği, suyu bedava 1100 odalı evde kalıyor. Kısacası hiçbir şeye para vermiyor.

İşte bir taşla iki kuş vurma buna derler. Sayın Erdoğan hem gündemi kendisi belirleyerek ekonomik krizi ört bas etmeye çalışıyor. Kamuoyu günlerce bunu konuşarak halk gerçek gündemden uzaklaşıyor. Ayrıca toplumun psikolojisini öğrenmeye çalışıyor. Bakalım halkın tepkisi bu konuda ne olacak?

Yöneticiler bir taraftan topyekün tasarruf yapalım derken kendilerine gelince hiçbir fedakarlık yapmayanlar, halktan fedakarlık bekleyemezler. Cumhurbaşkanının işsizliğin %20 lire dayandığı, enflasyonun %30larda seyrettiği bir dönemde kendi maaşına bu denli zam yapması etik değil. Bu halkıyla alay etmektir.

Kimsenin bu halkın aklı ile alay etmeye hakkı yoktur.