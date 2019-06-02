İzmit Durhasan Köyü’nde arazileri KİMLER satın aldı?

Kocaeli büyüyor…

Gelişiyor…

Durum böyle olunca da yeni yerleşim yerleri, yeni sanayi yerleri aranıyor…

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nde bir konu gündeme geldi…

Çok fazla gündemde kalmadı…

İzmit’in Durhasan Köyü’ndeki 600 dönümlük tarım alanlarında imar tadilatı yapılacak…

Yani burası “küçük sanayi” alanına çevrilecek…

Büyükşehir’in bu önergesi, komisyona havale edildi…

Meclis çoğunlukta olduğu için, bu önerge komisyondan geçer…

Durhasan Köyü, İzmit’e 9 kilometre uzaklıkta.

İzaydaş’a yakın…

KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ

CHP’li meclis üyeleri, basın toplantısı yaparak 600 dönümlük tarım arazisinin “küçük sanayi” sitesine çevrilmesine tepki gösterdi…

Durhasan Köyün deki 660 dönümlük tarım alanının imar tadilatıyla “küçük sanayi” alanına çevrilmek istenmesine ilişkin Mecliste söz alan CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, kentin ranta ve talana kurban edildiğini belirti…

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkililerine ve AKP Milletvekillerine seslenen Akar, “Son 10 yılda yüzde 10 tarım alanını kaybeden Kocaeli’ye ihanet etmeyin” diyerek uyarıda bulundu.

TARIM ALANLARINI

Akar şu uyarılarda bulundu;

Kocaali, 3626 Kilometre kare yüz ölçümü ile 81 il içerisinde 75’inci sırada.

Yüzölçümü olarak küçük bir kentiz ve her yıl kalan tarım alanlarını kaybediyoruz.

Kocaeli,14 OSB ve 5 bine yakın sanayi tesisi ile Türkiye’nin lokomotif kentidir…

Kocaeli’nin yüzde 21 tarım alanına sahip, ancak 10 yılda yüzde 10 tarım alanın ranta, talana kurban edildi.

KİMLER ARSA TOPLUYOR?

2017 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Durhasan Köyü’nde 660 dönümlük tarım arazisini imar değişikliği yaparak sanayiye açtı. Tarım arazilerinin bugünkü değeri yaklaşık 66 Milyon TL.

Ancak imar değişikliği hayat geçirildiğinde 400 Milyon TL değere sahip olacak.

Konu gündeme gelmeden Durhasan Köyü’nde sadece 1 kişi 167 dönüm arsayı satın aldı”

Akar son olarak “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve AKP Milletvekilleri kente ihanet etmeyin bu talandan vazgeçin” çağrısında bulundu…

BÜYÜK VURGUN VURMUŞ

Bir kentte en büyük rant imardadır…

Belediye yetkilileri bir alanı imara azmadan önce kendi tanıdıklarına ve iş adamlarına o bölgenin arazisini aldırır, sonra da ö bölgede imar değişikliği yapar…

Böylece o arazileri toplayan kişiler, büyük vurgun vurmuş olur…

Bunun örneklerini sık sık gazetelerde, televizyonlarda duyuyoruz…

Rant sağlamanın en kolay yolu, imar değişikliğinden geçiyor…

Maalesef etik olmayan bu durum, her dönem uygulanıyor…

D vitaminin kanıtlanmış

10 SAĞLIK YARARI

D vitamini önemli… Peki D vitamini hangi besinlerde var? D vitamini içeren besinler: Süt, ayran, kefir, peynir ve yoğurt, tereyağı, ton balığı, somon, uskumru, istridye, karaciğer, yumurta sarısı;

D VİTAMİNİN FAYDALARI

-Kemikleri güçlendirip osteoporozu engeller.

-Kalp sağlığını destekler.

-Kansere direnci artırır.

-Diyabet riskini azaltır.

-Bağışıklığı güçlendirir.

-Depresyonla mücadeleye destek olur.

-kas gücünü takviye eder.

-Belleğe güç verir.

-Saç ve cilt sağlığının vazgeçilmezidir.

-Felç riskini azaltır.

Kocaeli’de okuma yazma oranları!

TÜİK tarafından açıklanan 2017 Ulusal Eğitim İstatistikleri sonuçlarına göre Türkiye’de okuma yazma bilenlerin sayısı toplamda 69 milyon 278 bin 753, okuma yazma bilmeyen kişi sayısı ise toplamda 2 milyon 336 bin 847 kişi… Kocaeli’de okuma yazma bilenlerin sayısı toplamda 1 milyon 641 bin 839 kişi… Kocaeli ilinde okuma yazma bilmeyen kişi sayısı ise toplamda 38 bin 030 olurken, erkeklerde okuma yazma bilmeyen sayısı 5 bin 341 kişi, kadınlarda ise 32 bin 689 kişi…Okuma-yazma bilmeyenlerin sayısı fazla… Bu sayıyı azaltmak lazım.

ARAPLARIN Türkiye sevdası

CHP Niğde Milletvekili Gürer, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a 1 Ocak 2014’den 31 Aralık 2018 tarihine kadar yabancıların ülkemizde ne kadar konut ve dükkan aldığını sordu. Kurum, “112 bin 352 adet konut ve dükkan, 8 bin arsa, tarla ve bahçe satın aldı. Uyruk bazında yabancı uyruklu gerçek kişilerin satış vb. yollar ile edinmiş oldukları toplam kişi adetine göre ilk 10 uyruk Irak, Rusya Federasyonu, Kuveyt, Suudi Arabistan, İran, İngiltere, Afganistan, Almanya, Azerbaycan, İsveç’tir” şeklinde cevap verdi.