40 yıl önce, 40 yıl sonra…Gezi notları (2)

Aizanoi Antik Kenti; Efes, Bergama, Side antik kentleri kadar ihtişamlı

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Bugün size önce Domaniç’ten, Hayme Ana’dan, sonra Aizanoi Antik Kenti’nden söz edeceğim.

Pazaryeri’nden Domaniç’e geçtik.

“Domaniç” ismi bana hep ilginç gelmiştir.

Sanki bir göçmen yerleşim yerine verilen isim gibi…

İlçeye girince, buranın bir “göçmen yerleşim yeri” olmadığını anladık.

Evlerin tipinden anladık.

Bağ ve bahçelerinin durumundan anladık.

İnsanların yürüyüşünden, hal ve tavırlarından anladık.

Şehrin ruhsuzluğundan, uyuşukluğundan anladık.

Gerçi Ramazan ayının getirdiği rehavet de vardı, ama ne olursa olsun, Pazaryeri’nde üretimin dinamikliği, Domaniç’te ise tembelliğin miskinliği görünüyordu.

Sorduk, “Halk ne yapar, gelirini nasıl temin eder?”

Çoğu, yakınlardaki “termik santral”dan emekliymiş.

Bağ-bahçelerin çoğu bakımsız!

“Emekli oldum, bağıma bahçeme bakayım, ekeyim biçeyim” diye düşünen yok denecek kadar azmış.

Bir zamanlar bölgede iyi nohut yetişirmiş, son yıllarda iyice azalmış.

Domaniç ilçe merkezinin hali böyle!

“Duman içi” olmuş Domaniç

Peki, “Domaniç” adı nereden geliyor?

Anlattılar:

“Rivayete göre, Hayme Ana ve Ertuğrul Gazi, Kayı Boyu ile 1.Alaaddin Keykubat tarafından kendilerine “yurtluk” olarak verilen yöreye geldiklerinde, dağlardan çöken dumana bakarak, “Yeni yurdumuz duman içi. Soyumuza hayırlı olur inşallah” demişler. Böylece ‘duman içi’ sözü söylene söylene ‘Domaniç’ şeklini almış…”

İlk adı, Hisarköy imiş.

Deniz seviyesinden 870 metre yükseklikte.

Etrafı ormanlarla çevrili…

İlçe halkı üretimden uzak, emekliliğin keyfini çıkarıyor.

Hayme Ana Türbesi’nin Domaniç’te olması neyi anlatıyor?

Domaniç; ana, baba, dede “makam mezarlarıyla” dolu.

Sağı solu gösteren levhalara bakıyorsun…

*Hayme Ana…

*Hızır Dede...

*Yalı Dede…

*Koyun Baba…

*Selim Dede…

*Arap Dede…

*Çam Dede…

*Ayvaz Dede…

*Yağıbasan Dede…

*Ebe Ana…

Tabii bunlar içinde en önemlisi, “Hayme Ana”, diğer adıyla “Hayme Hatun Türbesi”…

Hayme Hatun…

*Gündüz Alp’in eşi...

*Ertuğrul Gazi’nin annesi…

*Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin ninesi…

Çarşamba’da ölmüş ve buraya gömülmüş.

Türbe ve külliyeyi ilk 1892 yılında 2.Abdülhamit yaptırmış.

Bunları giriş kapısındaki kitabeden öğrendik.

Her yılın eylül ayının ilk pazarı “Hayme Ana’yı Anma Günü” düzenleniyor.

Hayme Ana Türbesi’nin Domaniç’te bulunması neyi gösteriyor?

Domaniç’in, Osmanlı’nın ilk yerleşim yerlerinden biri olduğunu…

Aizanoi Antik Kenti’nin ismini hiç duydunuz mu?

Bu soru, tabii işin uzmanlarına değil.

Onlar elbette bu antik kenti yakından tanıyordur.

İşin uzmanı olmayanlara soruyorum.

Efes’i hepimiz biliriz.

Gitmeyenimiz de azdır…

Bergama ve Side’yi de biliriz.

Ama Aizanoi Antik Kenti’ni pek bilmeyiz.

Aizanoi, Kütahya’ya çok yakın bir antik kent.

Kütahya merkezine 58 kilometre uzaklıkta.

Çavdarhisar İlçesi’nin 5 kilometre yanında.

Uzmanlar, burayı “İkinci Efes” olarak tanımlıyorlar.

Roma döneminde yaklaşık 80 bin kişinin yaşadığı bir kent.

İlk 1824 yılında Avrupalı gezginler tarafından keşfedilmiş.

İlk kazılar 1926 yılında Alman Arkeoloji Enstitüsü tarafından başlatılmış, halen devam ediyor.

Antik kentte neler var?

Çok iyi korunmuş Zeus Tapınağı burada.

Bütün ihtişamıyla ayakta!

Başka ne var?

Tiyatro, stadyum, iki hamam, dünyanın ilk ticaret borsa binası, sütunlu cadde, iki agora, Gymnasium, nekropoller, antik bir bent…

Önerim:

Kütahya bölgesinden geçerken zaman ayırıp Aizanoi Antik Kenti’ni mutlaka görün.

Tekrar söylüyorum Aizanoi; Efes, Bergama ve Side antik kentlerinden daha az ihtişamlı değil!

Bir şey daha…

Zeus Tapınağı’nı gezerken, merdivenleri biraz dik ama alt kata inmeyi unutmayın!

Yarın kaldığımız yerden devam.