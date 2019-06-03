Volkan Özön’ün şakası yok!..

Kocaelispor kongresinde aday olan Volkan Özön ile bayram arifesinde güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Özön, projelerinden üstü kapalı da olsa söz ederken, hepimizin içine umut ışığı yaktı. Özön, sanayicilerden oluşan bir listeyle yakında kamuoyunun da karşısına çıkacağını belirtirken, adeta geceli gündüzlü bir çalışma yapıyor. Özön, mevcut yönetimin de yaptıklarının inkâr edilmemesi gerektiğini belirterek ‘dürüstlüğünü’ gösteriyor. Aday olarak ortaya çıkmasının da, Kocaelispor’un nasıl bir marka değeri olduğunu göstermesi açısından önemli buluyor ve ‘Şimdiden çok önemli bir iş yaptım’ diyor. Özön, taze kana ihtiyaç olduğu, bunun için yola çıktığını da dile getiriyor. Tam demokratik şartlar içerisinde bir yarışın olacağını söylüyor…

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Bir an önce kazanıp, işbaşı yapmak isteyen ve listesinde önemli sanayiciler bulunan Kocaelispor başkan adayı Volkan Özön, üzerine basa basa şunu söylüyor…

TRANSFER YASAĞINI KAL-DI-RA-CA-ĞIZ!..

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Kocaelispor’un 14 Haziran’da yapılacak kongresinde aday olan Volkan Özön, artık kaybedecek bir dakikanın bile kalmadığını, kargaşa ortamında tek çözümün kongre olduğunu belirtirken, “Göreve gelirsek hemen kolları sıvayacağız. Listem de önemli sanayiciler yer alıyor. Herkesi kucaklayan bir yönetim modeli planlıyorum. Mevcut yönetimin de yaptıkları inkâr edilemez” dedi…

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Özön, kulübün gelir ve giderleri konusunda da “Ben göreve gelirsem kapılarda dilenci olmak niyetinde değilim. Ben de bir sanayiciyim. Kulübü bir üretim merkezi olarak yapılandıracağız. Sürekli geliri olan, geleceğe umutla bakan ve kendi ayakları üzerinde durabilen bir yapıya kavuşturacağız” derken gerçekten umut saçıyor…

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Daha önce göreve gelip de, sonra yelkenleri suya indiren başkanlar gibi olmayacağını irdeleyen Özön “Ben siyasetçi değilim. Siyasetten anlamam. Her siyasiye eşit mesafedeyim. Benim için Kocaelispor her partinin üzerindedir. Tüm siyasileri ziyaret edeceğim ve projelerimi anlatacağım. Halkın takımı dediğimiz Kocaelispor herkesin gönlüne girmelidir. Tek çözüm budur” diyor.

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Bu arada adaylığı konusunda da açıklamada bulunan Özön “İyi ki aday olmuşum. Bir anda hareket kazandık. Üzerimizdeki ölü toprağını attık. Her yerde bir hareket sağladık. Bu çok hoşuma gidiyor. Kazansam da kaybetsem de iyi bir şey yaptığıma inanıyorum. Kocaelispor’un gerçek bir marka değeri olduğunu herkes bir kez daha anladı” dedi. Özön, tezcanlı oluşunu kendi de kabul ediyor ve bunun gerekçesini de şöyle açıklıyor…

“Kaybedecek bir dakikamız bile yok. Hemen kolları sıvayacağız. Yapılacak çok iş var. Bir sürü dosya var Ben bu yönetimden geliyorum ve her şeyi çok iyi biliyorum. Kendimi hazır hissediyorum. Gördüğüm ilgi de beni şevklendiriyor. Zaman kısa ve acele etmeliyiz”…

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Ve tabii ki can alıcı en büyük proje, olmazsa olmaz şart, transfer yasağının kaldırılması olayı…

Bu konuda kesin kararlı ve hazırlıklarını yapmış durumda bulunuyor…

Özön “Transferi öyle ya da böyle a-ça-ca-ğız… Yasağı kal-dı-ra-ca-ğız… En önemli sorunumuz ve projemiz bu olacak. Daha sonra da güçlü mali yapımızla Süper Lig’de yer alacak ve kalıcı olacak kulübün temellerini atacağız. Bunun da kentle el ele yapacağız. Başka yolumuz yok” diyor…

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Bayram öncesinde Volkan Özön içimi ısıtan bu cümlelerle beni de mutlu etti…

Ayağı yere basan bu sözcüklerin tabii ki en önemli dinamosu, sanayiciler olacak…

Bakalım 14 Haziran’da delege ne diyecek?..