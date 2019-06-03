19 Mayıs 1919 kurtuluş felsefesi ve sonrası  (3)

İki haftadır 19 Mayıs’ta başlayan kuruluş ve kurtuluş mücadelemiz sonrası siyasi, ekonomik ve kültürel devrimlerin kronolojisini özet olarak sunmaya çalıştım. Devam edelim.

1930 – 1931’DE;

Kayseri-Şarkışla demiryolu açıldı.

İstanbul Galata köprüsünden 70 yıldır alınmakta olan köprü geçiş ücreti kaldırıldı( 3 köprü ve Yalova köprü geçiş ücretlerini dikkatinize sunarım) Bursa-Mudanya demiryolu yabancılardan satın alındı.

10 ilde bölge sanat okulları açıldı .

Çocuk esirgeme kurumu kuruldu.

Son dönemde elden çıkartılan tekel genel müdürlüğü kuruldu.Merkez bankamız kuruldu.Durumu şimdi kuşa çevrilen Türk Tarih kurumu kuruldu .

1932 VE 1933’ TE ;

Samsun-Sivas demiryolu açıldı.

Sanayi teşvik kanunu çıkartıldı ve teşvikler başladı.

İzmir rıhtım işletmesi yabancılardan satın alındı.Kütahya-Balıkesir ile Ulukışla-Niğde demiryolları açıldı.

1951 de menderes hükümetince kapatılana kadar 478 halk evi ve 4322 halk odasına ulaşan halkevleri açıldı.

Türk Dil Kurumu kuruldu.

Türkiye milletler cemiyetine üye oldu.

Eskişehir şeker fabrikası açıldı.

Daha sonra Seka’yı da kuracak olan ve ilimizde kapatılan Sümerbank resmen faaliyete geçti.

İstanbul-Ankara arasında düzenli uçak seferleri başladı.Adana-Fevzipaşa ile Ulukışla-Kayseri demiryolları açıldı.Yerel yönetimlere finans sağlayan iller bankası açıldı.İstanbul üniversitesi kuruldu .

1934 – 1935’TE ;

Bandırma-menemen-Manisa demiryolları yabancılardan satın alındı.

İlk Türk operası açıldı.Kadınlar bir çok Avrupa ülkesinden önce genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı kazandı.

İzmir-Kasaba demiryolu yabancılardan alındı.

Afyon_Isparta demiryolları açıldı.

Sümerbank Kayseri dokuma fabrikası açıldı.

Ayasofya müze olarak açıldı.

Etibank kuruldu .

MTA Enstitüsü kuruldu.

Kayseri uçak fabrikasında üretilen uçak ilk deneme uçuşunu yaptı.

Soyadı kanunu kabul edildi.Basmane-İzmir-Afyon demiryolları yabancılardan satın alındı.Hafta sonu tatili cumartesi ve Pazar olarak kabul edildi.

Demiryolu Elazığ’a ulaştı Aydın demiryolu yabancılardan satın alındı.

MTA Enstitüsü kuruldu.

Etibank kuruldu.

Türkiye şeker fabrikaları A.Ş kuruldu.

Türk kuşu kuruldu.İstanbul rıhtım şirketi yabancılardan satın alındı.

Paşabahçe cam ve şişe fabrikası üretime başladı.

Zonguldak Türk Antrasit fabrikası açıldı.

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesinin siyasi, sosyal, ekonomik devrimleri görüldüğü gibi emsali görülmemiş bir şekilde 12 yılda harikalar yaratmış.

Ülkemizi yönetenler ve yönetmeye davam edenlere önemle ithaf edilir.

Haftaya devamı olacak.

İyi bayramlar dileklerimle