Ahh…Ahh…Nerede o eski bayramlar!

Bugün Ramazan Bayramının birinci günü… Bayramların cemiyet hayatımızda çok özel bir yeri vardır. Bayram namazından sonra bütün Müslümanlar birbirlerinin bayramlarını tebrik ederler, daha sonra aile büyükleri, eş-dost, akraba ve komşuları ziyaret ederek, büyüklerin ellerini öpüp dualarını alırlar. Bayramlar sevgi ve saygının artmasına vesile olur. Yine dini bayramlarımızdaki güzel adetlerimizden biri de, yetimler, fakirler, garipler ve çocukların sevindirilmesi, yardıma muhtaç kimselere yardım ellerinin uzatılması, ictimai yardımlaşma ve dayanışmanın tezahür etmesidir.

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Son yıllarda, “nerede o eski bayramlar” diye söylemler duyuyoruz… Aslında bayram aynı bayram, ama düşünceler farklılaşıyor… İnternet hayatımıza girdikten sonra, cep telefonları ile haşir neşir olduktan sonra, insanlarla iletişimimiz iyice zayıfladı. Önceki gün yıllardır tanıdığım Biz İzmitiz Platformunun kurucusu Hüseyin Erol’u aradım. Erol, tam bir İzmit aşığıdır… Büyük bir İzmit arşivine sahip. Kendisinden İzmit’teki eski bayramlaşmalardan fotoğraf istedim. Sağ olsun, 5 fotoğraf gönderdi. Fotoğraflara bakınca insanların ne kadar temiz giyindiklerini, ne kadar samimi olduklarını görebiliyorsunuz.

ÇARŞI ESNAFI BAYRAMLAŞMA (1982)

YÜRÜYÜŞ YOLU ESNAF BAYRAMLAŞMA (1980)

İMARET MAHALLESİ BAYRAMLAŞMA (1979)

İMARETLİLER BAYRAMLAŞMA (1972)

İMARET SAKİNLERİ BAYRAMLAŞMA (1973)

TEMİZ ELBİSE GİYMEK

Bayramda erken kalkmak, gusletmek, misvak kullanmak, güzel koku sürünmek, yeni ve temiz elbise giymek, sevindiğini belli etmek, yüzük takmak, karşılaştığı müminlere güler yüzle selam vermek, fakirlere çok sadaka vermek, İslamiyet’e doğru olarak hizmet edenlere yardım etmek, dargınları barıştırmak, akrabayı, din kardeşlerini ziyaret etmek, onlara hediye götürmek sünnettir. Bayram gecelerini ihya eden, büyük saadete kavuşur.

DARGINLAR BARIŞMALI

Dargın olanların, bayramı beklemeyip, hemen barışması gerekir. Allahü teâlâyı ve Peygamber efendimizi seven, insanların kusurlarına bakmaz, hoşgörülü olur. İyi insan, [mümin], herkesle iyi geçinir. Başkalarına sıkıntı vermediği gibi, onlardan gelecek eziyetlere de katlanır. Bir kusuru için kimseye darılmamak gerekir. Dargınlık olsa bile üç günden fazla sürmemeli. Şayet bayrama kadar süren bir dargınlık olduysa, daha fazla gecikmeden barışmalı.

BAYRAM GECELERİ

S. Ebediyye’deki, “Kıymetli geceye, kendinden sonra gelen günün ismi verilir. Önceki günü öğle namazı vaktinden, o gecenin fecrine kadar olan zamandır. Yalnız, Arefe ve üç kurban günlerinin geceleri böyle değildir. Bu dört gece, bu günleri takip eden gecelerdir” ifadesi hangi kitaptan alınmıştır?

CEVAP

Dürr-ül muhtar kitabının itikâf bahsinde şöyle deniyor: Bil ki, geceler günlere tâbidir. Bundan, yalnız Arefe gecesiyle Kurban bayramı geceleri müstesnadır. İnsanlara kolaylık olmak için, bu geceler, geçen gündüzlerine tâbidir. Velvalciyye'nin kurban bahsinde de beyan edilmiştir.

BAYRAMDA YİYİP İÇMEK

Mektubat’ta, (Bayramda yiyip içmek, yıllarca nafile oruçtan daha sevabdır) buyuruluyor. Yiyip içmek niye sevab oluyor ki?

CEVAP

Burada sevab olan, yiyip içmek değil, oruç tutmayarak Allahü tealanın emrine uymaktır. Bayram günü oruç tutmak haram olduğu için, oruç tutmamanın, yani dinin emrine uymanın, nafile oruçtan daha kıymetli olduğu bildiriliyor.

BAYRAM ZİYARETLERİ

Bayram ziyaretlerinde neye dikkat edelim, önce kimleri ziyaret edelim?

CEVAP

Fâsık olan, günah işlememize sebep olacak akrabayı ziyaret lazım değildir. Fakat salih olan akrabayı ziyaret gerekir. Salih arkadaşları ziyaret de çok sevaptır. Ziyaret, yalnız Allah rızası için olmalıdır.