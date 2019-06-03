40 yıl önce, 40 yıl sonra… Gezi notları (3)

Uşak Belediyesi, Uşak halıcılığını bakın nasıl koruyor

Uşak, ilk bakışta “kimliksiz” bir şehir gibi görünür.

Karambol bir noktada...

Anadolu’yu Ege’ye bağlayan yol üzerinde…

Hep pas geçilir.

Siliktir.

Ankara-İzmir Karayolu üzerinde bulunmasına rağmen, bu yönde seyahat edenler bile çoğu kez merak edip girmezler Uşak’a.

İzmir’e gidenler biran önce İzmir’e ulaşmak, Ankara’ya gidenler de biran önce Ankara’ya varmak için acele ederler.

Bir anket düzenlense…

Burnunun dibinden geçtiği halde, acaba kaç kişi Uşak’ı ve Uşak Müzesi’ni gezmiştir diye…

Çıkan sayı, okuyup yazmış ve de kültürlü geçinen hepimizi utandırır.

Bu gruba biz de dahiliz.

Ben ilk 52 yıl önce gitmiştim Uşak’a.

Tipik bir Anadolu kasabasıydı.

Kasabaydı diyorum, Uşak, cumhuriyetin ilk yıllarında Kütahya’ya bağlı bir ilçeydi.

1953 yılında, Demokrat Parti döneminde il yapıldı ve kendi yolunda yürümeye başladı.

Uşak’ta ilk dikkatimizi çekenler

Düzgün bir şehir…

Planlı bir şehir…

Sanayi ve konut iç içe girmemiş.

Eski Uşak korunmuş, yeni Uşak hemen berisinde geliştirilmiş.

Özetle Uşak, “rant ekonomisine” kurban verilmemiş.

Eski Uşak evleri restore edilmiş, yaşatılmış.

Özellikle Tiriloğlu Sokak’taki evler…

Eski Uşak’ın korunduğunun en iyi kanıtı, bütün özellikleriyle ortada duran Ulu Cami, Bedesten ve Arasta.

Bu üçlüye “Eski Uşak Kompleksi” adı verilmiş.

Ulu Cami, Germiyan Bey’i 2.Yakub zamanında (1387-1428) zamanında yaptırılmış.

Arasta, Osmanlı’nın son dönemine ait, halen sarraflar tarafından kullanılıyor.

Bedesten ise 1901 yılında İtalyan bir mimar tarafından yapılmış, bugün ticari işlevini sürdürüyor.

Bir de size Paşa Hanı’ndan söz etmeliyim.

1898 yılında Tiritoğlu Mehmet Paşa tarafından Fransız bir mimara yaptırılmış.

Bir dönem bazı bölümlerinde Osmanlı Bankası Uşak Şubesi hizmet vermiş.

Halen otel ve restoran olarak kullanılıyor.

Uşak’a giderseniz, “Eski Uşak” taki bu yapıları mutlaka görün.

Oraları görünce, “Kocaeli’nde biz eski ve yeni yerleşim yerlerini neden iç içe soktuk” diye hayıflanacaksınız.

Halen kuyuncu olarak kullanılıyor

Halen otel olarak kullanılıyor

Uşak’ta “Uşak halıları” bakın nasıl korunuyor!

Tıpkı “Hereke halıları” gibi, “Uşak halıları”nın da dünyada tanınmışlığı var.

Kökleri taaa 11. Yüzyıl sonlarına dayanır.

15.yüzyıldan itibaren de imparatorluğun ve Avrupa’nın önemli halı dokuma merkezlerinden biri haline gelmiş.

Ayrıntısı uzun, bunu anlatacak değilim, anlatmak istediğim başka bir şey.

Yalvaç-Isparta doğumluyum, oradan biliyorum…

50 yıldır İzmit’te yaşıyorum, Hereke’nin durumunu biliyorum…

Türkiye’de “el dokuma halıcılığı” bitirdik.

Halıcılık, Uşak’ta da bitmiş.

Ancak Uşak Belediyesi bu konuda çok önemli bir proje geliştirmiş.

Alkışlanacak bir proje!

Bir “Türk Evi”ni restore edip “Dokur Evi” yapmış.

Dokurevi

İŞKUR’la istihdam protokolü imzalamış, 50 kadın halıcıyı çalıştırmaya başlamış.

Tabii başlarında halı dokuma ustaları var.

Burada 14, 15 ve 17.yüzyılda tüm dünyada revaçta olan Uşak halıları dokunuyor, tescilleniyor ve ziyaretçilere satılıyor.

Burayı görünce ben de hayıflandım.

“Keşke” dedim, “keşke Büyükşehir Belediyesi veya Körfez Belediyesi’nden yetkililer burayı görse de, Hereke’de benzer bir proje geliştirse…”

Aklın yolu bir!

Hereke halıcılığını öldürdük, yeniden diriltmeliyiz.

Bu değerimizi korumalıyız.

Hem değerlerimizi korumak, hem de aile ekonomisini güçlendirmek yönünden bunu yapmalıyız.

Uşak bitmedi.

Daha yazılacak çok şey var.

Bir müzesi var ki, anlat anlat bitmez.

Devam edeceğiz.

Dokurevinin dışarıdan görüntüsü

Cumaya görüşmek üzere

Sevgili okurlarım, ilk defa bu yıl Kocaeli’nde yayın yapan gazeteler anlaştık, bayramın ikinci ve üçüncü günü çıkmayacağız.

Gazetemiz, bu anlaşma gereği çarşamba ve perşembe günü yayınlanmayacak.

Cuma günü görüşmek üzere…

Cuma günü kaldığımız yerden gezi notlarına devam edeceğim.

Bugünkü yazımı sonlandırırken tüm okurlarımın Ramazan Bayramını kutluyorum.