Bütçelere zorunlu kısıtlamalar…

Ülkenin ekonomik durumunun kısıtlılığı ortada…

Hükümet de tasarrufa başladı…

Yeni gelen belediye başkanlarının ilk gündemi…

Tasarruf…

Tasarruf…

Tasarruf…

***

Nitekim bu ülkede ilk tasarruf da spor ve kültürde yaşanır…

Özellikle de profesyonel bazdaki takımlara engeller başlar…

Çünkü en çok gider onlardadır…

Bütçeler astronomik rakamlara ulaşmıştır ve hepsi de sırtını belediyenin kaynaklarına yaslamıştır…

Ülkemizde futbol, üretmeyen önemli bir ‘KİT’ haline gelmiştir ve kamburdur…

Doğudaki toprak ağalarına benzer görünümündeki batının futbol kulüp başkanlığı, maalesef denizin sonunu getirmiştir…

Gelişi-güzel harcamalar…

Soyunma odasında uçuşan paralar…

Belediyelerin kaynaklarının fütursuzca aktarıldığı kulüpler, hortumcu bankacıları andırmaktadır…

“Benden sonra tufan” anlayışı, profesyonel kulüpleri batağa sürüklemiştir…

Plansız yapılan şampiyonluklar, hemen bir sene sonra cezalandırılmıştır…

İşte Darıca…

İşte Gebze…

Körfez SK…

Kocaelispor…

Ve diğerleri…

***

Sonu gelecek mi?..

Tabii ki hayır…

Sırada Belediye Derincespor var…

Büyük başarı sağlayıp, 3.Lig’e yükselen takıma, mutlaka ceza bileti kesilecektir…

Bu yıl olmazsa, bir sonraki yıl, ya da iki yıl sonra…

Belediyenin bütçesi ne kadar dayanacak, ben de merak ediyorum?..

Şimdi kulübün çevresinde olanlar, bakalım kulüp zora girince yanında olacaklar mı?..

Bakalım halk, Belediye Derince ekibine ne kadar sahip çıkacak?..

***

İşte bu duygu ve düşünceler içerisinde, geride bıraktığımız bayramda ne kadar sevindik ne kadar endişesizdik tartışılır…

Ben endişeliyim…

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin Çayırovaspor’a kapıları kapatması, gerçekten cesurca bir adımdır…

Kulüpler, eğer profesyonel olarak yol alacaksa, kendi ayakları üzerinde durmalıdır…

Kocaelispor başkan adayı Volkan Özön de bunu açıkça dile getirip, destek beklemektedir…

Delege, bunu değerlendirecektir elbette…

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da, böyle bir yapıyı desteklemekte kararlıdır…

Kocaelispor Süper Lig’de yer alamadıktan sonra, diğer takımların art arda 2. ve 3.Lig’e çıkmasının bir manası yoktur…

Masraftır…

Kentin sporunun lokomotifi olan Kocaelispor’un gücünü azaltmaktan, kaynaklarını heba emekten başka bir işe yaramamaktadır…

Bunlar gerçektir ve herkes de bunu bilmesine rağmen dillendirememektedir…

Çünkü hala bu kentte, günü-birlik başarılar el üstünde tutulmakta ve bunları sağlayanlar bugün omuzlara alınıp, yarın yere çalınmaktadır…

Eşekten düşen karpuza döndürülmektedir…

Yazık oluyor yazık…

Bu kentte, çocuklarını maçlara götürmekte zorlanan kulüpler vardır…

Bu ayıp hepimize yetmiyor demek ki!..

Altınordu sömürüyor…

Tamam…

Güzel…

Avrupa’da örnek bir proje…

Altınordu spor kulübünün yaptığı gerçekten önemli bir olay…

Ama İzmir ve Ege dururken, ülkenin dört bir yanından küçücük yaştaki çocukları toparlayıp İzmir’e götürmek de neyin nesi?..

Fransa milli takımı, bundan yıllar önce Dünya Kupası’nı kazandığı zaman, hiçbir oyuncunun ulusal marşı söylememesi herkesi şoke etmişti. Takımın tamamına yakını siyahiydi ve Afrika kökenliydi…

Olayın derinlemesine araştırılması sonrasında, Afrika’nın köylerinden alınan çocuklar, küçük yaşta Fransa’ya getiriliyor ve kulüplere pazarlanıyordu…

Çocuklar ana kucağından uzaklaştırılıyordu…

Küçük yaştaki çocukların Fransa’ya getirilmesi ‘köle ticareti’ olarak nitelendirildi…

Ve Fransız kulüplerinin bu sömürüsü yasal olarak da engellendi…

Altınordu kulübünün yaptığı tabii ki bu boyutta değil…

Ama ne olursa olsun, çocukları yüzlerce kilometre ötedeki kulüplere götürmek, ana babasından ayrı bırakmak, bana ters geliyor…

Daha doğrusu 10-11 yaşındaki çocuklar için bence bu büyük bir tehlike arz ediyor…

Bence, illerde Altınordu kamplar açsa ve çocukları kendi yörelerinde eğitse daha mantıklı olur…

Para için, şan şöhret için, çocukların bu yörelere gönderilmesine karşıyım…

Hiçbir çocuk ana babasından, hem de o yaşlarda, ayrı kalmak istemez…

Özön’ü samimi buldum…

Bayram öncesinde söyleşi yaptığım ve yayınladığımız Volkan Özön, Kocaelispor’da farklı bir çizgide yol alıyor. Aday olan Özön, 14 Haziran’daki kongre öncesinde samimi ve güçlü mesajlar veriyor… Özellikle büyük sanayicileri listesine alma olayı, bende heyecan uyandırdı. Yani belediyeye bağlı olmayacak bir kulüp... Sefa Sirmen’in yıllar öne yaptığı gibi… Ben de bu kongreyi heyecanla beklemeye başladım… delege ne derkse o olacak elbette… Kimse de itiraz etme hakkını kendinde bulamayacak… Bekleyip, görelim…