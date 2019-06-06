CHP’liler Karamürsel sahili için Valiliğe dilekçe verdi!

Gazeteler ortak karar aldı…

Bayrımın ikinci ve üçüncü günü yerel gazeteler çıkmadı…

Biz de ilk kez Ramazan Bayramı’nda iki gün izin yapma fırsatı bulduk…

İzin yapmasına yaptık, ama gündemi de takip ettik…

Bayram’dan önce 28 Mayıs 2019 tarihinde Karamürsel sahiline yapılan iskeleye tepki!” başlıklı bir yazı yazmıştım…

Yazımda; CHP Karamürsel İlçe Başkanı Suat Ülkü, meclis üyeleri Orhan Tanış, Orhan Demirer, Akın Bilge Başaran, İlkay Kaya ve Emel Kabataş, yapımı süren iskelenin önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptıklarını, iskelenin yapımına tepki gösterdiklerini ifade etmiştim.

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ

CHP’liler “Yap-İşlet-Devret modeli ile ‘L’ şeklinde inşa edilecek olan yaklaşık 250-300 bin liraya mal olması beklenen iskele bittiğinde, müşterilerine cafe&bistro olarak hizmet verecek. Hemen yanında bulunan başka bir çay bahçesi modelinde yapılacak olan iskele, diğeri ile bitişik olacak” diyerek

Kocaeli Valiliğini, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığını, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü ve Karamürsel Belediye Başkanlığını göreve çağırmıştı…

DİLEKÇE İLE BAŞVURDULAR

Hızlarını alamayan CHP’liler, Kocaeli Valiliği’ne dilekçe ile başvurarak, bu iskele yapımının durdurulmasını istediler…

CHP Karamürsel Meclis Grup Başkan Vekili Orhan Demirer ve CHP Karamürsel Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Orhan Tanış imzasıyla Valiliğe verilen dilekçede şu ifadelere yer verildi…

KOCAELİ VALİLİĞİNE

Karamürsel İlçesi Kayacık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Marinada Botanik çay bahçesinin önünde denize kazık çakılarak iskele ya da platform yapılmaktadır.

3621 sayılı kıyı kanununa ve 3194 sayılı imar kanununa istinaden kazık çakılmak suretiyle yapılan iskelenin mevzuat hükümlerine göre yasal izinleri, yapı ruhsatı var mıdır?

Marina projesinde böyle bir eklenti bulunmakta mıdır?

Yasal izinleri yok ise projesiz ve denetimsiz bir şekilde izinsiz kaçak iskele yapılıyorsa; Kocaeli Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce yerinde inceleme ve tespit yapılarak söz konusu deniz yapısı ile ilgili yasal işlemlerin kurumlarınızca başlatılmasını, kaçak yapıyı yapan ve kaçak yapının yapılmasına göz yuman kişi, kuruluş ve kurumlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılarak sonucunun halkımız ve milletimizin bilgilendirilmesi adına tarafımıza bilgi verilmesini arz ve talep ederiz. 30.05.2019

İmza

Orhan DEMİRER

CHP Karamürsel Meclis Grup Başkan Vekili

Orhan TANIŞ

CHP Karamürsel Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi

ADRES:

CHP Karamürsel İlçe Başkanlığı

4 Temmuz Mahallesi, Gazanfer Bilge Caddesi No: 7 Karamürsel-Kocaeli

YETKİLİLER AÇIKLAMA YAPMALI

CHP’nin Valiliğe verdiği dilekçeyi sizinle paylaştım.

Karamürsel sahiline yapılan bu platform, sahile görsel bir kirlilik getirecek…

CHP’lilerin ve vatandaşların bu kadar tepki gösterdiği bu platformla ilgili birileri çıkıp bir açıklama yapmalı…

Bu platforma karşı çıkanlara bilgi vermeli…

Şükür, kuraklığa dikkat çekti

Dağcı ve doğa sporcusu Rıdvan Şükür, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle bir açıklama yaptı… Açıklamada çölleşmeye ve kuraklığa dikkat çekti. Şükür, yaşanan iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle Anadolu topraklarının çölleşme tehlikesiyle ile karşı karşıya olduğunu, gelecekte üzerinde yaşadığımız topraklarda yaşanabilecek kuraklık artışı sonucunda açlık ve susuzluk tehdidiyle de karşı karşıya olduğunu belirtti. Şükür’ün söyledikleri çok önemli… 5 Haziran Dünya Çevre Günü… Ama çevre sorunu, sadece bir günde geçiştirilecek bir mevzu değil.

Türkiye’nin % 69’unda BANKA HESABI VAR

Ajans Press’in WorldBank verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’nin yüzde 69’unda banka hesabı olduğu görüldü. Listenin en başına yerleşen ülke ise Avustralya olurken, yüzde 100’ünde banka hesabı olduğu kaydedildi. Kanada da Avustralya ile aynı sırayı paylaşırken, orada da oran yüzde 100 olarak kayıtlara geçti. Üçüncü sıraya ise Almanya yerleşirken banka hesabı olan kişilerin oranı yüzde 99 olarak belirlendi. Buna karşın en az oran Pakistan’da görülürken, burada banka hesabı olan kişilerin oranı yüzde 21 olarak karşımıza çıktı.