Ağadere esnafı panayırdan çok memnun

Körfez Belediyesi, Körfez Ticaret Odası ve Körfez Esnaf ve Sanatkârlar Odası tarafından Körfez’de ilk defa düzenlenen ‘Bayram Panayır’ı büyük ilgi görmüştü. Panayır sonrası esnaf görüşleri ise bu ilginin boyutun daha net ortaya koydu.

Ağadere esnafı, bu panayırla beklentilerinin çok üzerinde cirolar yapmış. Birçok esnaf beklentinin 4-5 katı kadar satış yapmış. Ağadere’de esnaf çifti bayram yaşamış.

İlçe esnafı ve yöneticilerinin en büyük isteğidir, “ilçe halkının yaşadığı ilçeden alışveriş yapmasıdır.”

Ancak maalesef ki hiçbir ilçe bunu tam olarak başaramamıştır. İlçe sakinleri hep kent merkezinden alışveriş yaparak, kendi ilçesini görmezden gelmiştir.

Körfez’de düzenlenen ve üç gün süren bayram indirim panayırı ise bu durumun terse çevrile bileceğini gösterdi. Düzenlenen panayırla ilçenin parası ilçede kaldı, vatandaş ucuza alışveriş yaptı, esnaf ise sürümden kazandı. Hani bir deyim vardır, “Alan da memnun satan da…” Körfez’deki panayırda tamda bu yaşanmıştır.

160 bin nüfuslu Körfez İlçesinde, vatandaş, Ağadere’den de alışveriş yapılabileceğini gördü. Yıllardır Ağadere’ye yolu düşmeyen vatandaş, bu sayede Ağadere Caddesi’ne gitti.

Bu panayırın düzenlenmesinde emeği geçenleri hem bölge esnafı hem de Körfezliler adına kutluyorum. Aynı uygulamaların sırayla farklı caddelerde de yapılmasını diliyorum.

Bayram günü uygulama trafiği felç etti

Bayram trafiği Kocaelilileri hayatından bezdirdi. İstanbul’un, Anadolu’ya açılan kapısı Kocaeli her bayramda olduğu gibi bu bayramda da trafik açısından ciddi olumsuzluklar yaşadı.

Bayram öncesi başlayan trafik bayram günlerinde de yaşandı. Sadece D-100 Karayolu değil D-130 ve TEM’de de trafik hayatı felç etti. Bayramı Kocaeli’de geçirmek isteyenlerde bu durumdan nasibini aldı.

Yoğun bayram trafiğine birde trafik uygulamaları eklenince hayat yollar iyice çekilmez oldu. Bayram tatilini fırsat bilip Kandıra sahillerine giden vatandaşlar Kandıra yolunda jandarma tarafından yapılan uygulama yüzünden uzun süre trafikte takılı kaldı.

Bayramın 2’inci günü Kandıra Yolu’nda yapılan uygulama yüzünden, güzergahta uzun kuyruklar oluştu. Vatandaş bayram yoğunluğunun yaşandığı günlerde yapılan uygulamadan şikayetçiydi.

Rahat akan Kandıra yolundaki trafik uygulaması, güzergâh üzerinde uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu.

Gözler döviz ve altın fiyatlarında

Bayram öncesi doların düşmesi birçok kişiyi heyecanlandırdı. Uzun bir aradan sonra doların 6 TL’nin altına inmesi iş dünyasını heyecanlandırdı. Geçtiğimiz haftanın son gününde altın fiyatlarının da düşmesi özellikle düğüncüleri sevindirdi. Bayram tatili nedeniyle sabit kalan bu kurlar, haftanın ilk günü yeni rakamlarını oluşturacak. Heyecanlı pazartesiyi bekleyenler ya hayal kırıklığına uğrayacak ya da daha da sevinecek. Geçtiğimiz Cuma günü 420 TL’ye satılan Çeyrek altın aynı günün akşamında kıl payıyla 400 TL’nin altına inmişti. Tatil sonrası fiyatı en merak edilen altın türü olan çeyrek bakalım ne kadar olacak.

Bayramda deniz keyfi

Kandıra sahilleri bayramın üç günüde tıka basa doluydu. Kerpe, Kefken, Kumcağız, Cebeci, Bağırganlı sahilleri bayram tatilini fırsat bilip denize gelen yerli turistlerle doluydu. Sakarya ve İstanbulluların da ilgi gösterdiği Kandıra sahillerinde plajlar hınca hınç doluydu. Denizin, kumun ve doğanın tadını çıkartmak için Kandıra sahillerine koşan vatandaşların bayram tatiliyle yaz tatilini birlikte yaşadı.