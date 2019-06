Hergeleci güreşleri, bu yıl yapılmayacak mı?

Sarımeşe Belediye eski Başkanı Ergün Berdan döneminde başlatılan Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri, Kartepe ilçe olduktan sonra da devam ettirilmişti. Her yıl katılımın artarak devam ettiği bu etkinlikler Kartepe’nin tanıtımında da oldukça etkili oluyordu. Binlerce güreş sever her yıl Kartepe’ye gelerek bu güreşleri seyrediyor ve ilçe ekonomisine katkı sunuyordu. İlgi ve coşku olarak Kırkpınar’ı aratmayacak düzeye gelen ve markalaşan Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri’nin bu yıl yapılmayacağı konuşuluyor. Ekonomik sıkıntılardan dolayı böyle bir tasarrufun düşünüldüğü de ayrıca konuşulanlar arasında. Belirli bir noktaya binbir zahmetle getirilen bu organizasyonun her ne sebeple olursa olsun rafa kaldırılmasını doğru bulmuyorum. Daha da geliştirilerek yapılması ve ilçenin tanıtımı ve prestiji açısından fırsata çevrilmesi gerekirken, bu tür söylentilerin bile oluşmasına mahal verilmemesi gerekiyor. Belediye kadrolarının bu zorlu günleri aşma noktasında daha farklı çözümler üretmesi lazım, bu tür kısıtlamalar Kartepe’nin var olan değerini ve imajını zedelemekten başka bir işe yaramaz…

Sadece İzmit Belediyesi mi?

Geçtiğimiz günlerde İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet bir basın açıklaması yaparak yatarak maaş almaya devam eden personel olduğunu, buna izin vermeyeceğini belirtmişti. Bu açıklamalar Ak Partili kesim tarafından bile eleştirilmedi, aksine doğru söylediği için sessiz kalınarak destek olunmuştu. Ekonomik olarak darboğaza girilmesinin nedenleri arasında gösterilen kadro fazlalığı ile ilgili sadece İzmit Belediyesi’nden bu sesin yükselmesi akıllara diğer belediyeleri getirdi. Benzer durum tüm belediyelerde var. İzmit Belediyesi muhalif taraftan olunca bu durum net bir şekilde ortaya koyuldu. Peki ya diğerleri?

Aynı sorun örneğin Kartepe’de de yok mu? Olmaz mı, hem de alası var! Ve bunu başkan Kocaman başta olmak üzere amirinden memuruna herkes biliyor. Bu durum biliniyorsa, neden ses çıkartılmıyor? Başkan Kocaman’ın bu konuda hassas olduğunu ve müsamaha göstermeyeceğini düşünüyorum. Ki bununla alakalı olarak kimsenin yatarak maaş almasına müsaade etmeyeceğini de belirtmiş. Umarım bu konuda dik durur ve milletin sırtından haksız yere kazanç sağlayan her kim varsa gereğini yapar. Kaçak elektrik kullanımından, devletin bankasından para çalmaktan hiçbir farkı yok bunun!

Yap-sat bitti, yeme-içmeye devam!

Çok değil birkaç yıl öncesine kadar kafamızı nereye çevirsek bir inşaat görüyorduk. Cebinde biraz parası olan ya da sadece mala tutmasını bilen inşaat sektörüne giriyor, müteahhitçilik oynuyordu. Hal böyle olunca da ortaya birbirinden çirkin ve sağlıksız yapılar çıkmaya başladı. Ortaya çıkan bu daireler cüzi miktara mal ediliyor ve neredeyse üç-dört katı kar edilerek satılıyordu. Böylesine karlı sektördü işte bu yap sat… Ancak birkaç yıldan bu yana işler tam tersine dönmeye başladı. Artan maliyetler, döviz kurlarındaki yükseliş derken, bu müteahhitler de bir bir sıkıntıya girmeye başladı. Yaptıkları daireler birçoğunun elinde kaldı. Bırakın üç-dört katı karla satmayı, zarar etmeyeyim de elimden çıkartayım diyen o kadar çok müteahhit var ki! Ancak buna rağmen bu sektörde de deyim yerindeyse yaprak kıpırdamıyor. Ne alış var ne satış! Haliyle inşaattan ekmek kazanamayan insanlar çareyi farklı sektörlere geçiş yapmakta arıyor. İş yapmayı düşünen her kim varsa risk faktörünün en az olarak görüldüğü gıda sektörü ise bütün şansını denemek isteyenlere göz kırpıyor. Bugünlerde her ne kadar işyerlerinin kapandığına, büyük firmaların iflas verdiğine şahit olsak da, gıda sektörüne her yeni gün eklenen firmalara şahit oluyoruz. İnsanlar her dönem olduğu gibi bu dönemde de sadece yediğinden-içtiğinden taviz vermiyor. Bu da girişimcileri en çok cezbeden taraf… Bir dönem inşaat sektörüyle ayakta duran piyasalar, gıda sektörüyle aynı ivmeyi yakalayabilecek mi? İşte orası kocaman bir soru işareti…