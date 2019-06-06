Doğaya ihanetin bedeli...

Kandıra sahillerinde hortum yıkıp geçmiş!

Hortum, ılıman iklimlerin doğa olayı değildir. Genellikle okyanus iklimlerinde yaşanır. Ancak, son yıllarda ülkemizin değişik kentlerinde de hortum olayları yaşanıyor.

Kentlerimiz seller alıyor;

Çünkü, “KENT PLANLAMASI” ve “DOĞAYA SAYGI” kültüründen yoksun, “insan-doğa dengesini” bilmeyen, ya da bilse de “Kentsel rant yaratma ve paylaşma” ihtirası içindeki “işin ehli olmayanlar”

kentleri yönetiyor!

Elbette, istisnai yönetim örnekleri de görüyoruz; Eskişehir gibi…

Ülkemizde ve dünyada ÇEVRE FELAKETLERİ hızla artıyor.

NEDEN?

Çünkü “vahşi kapitalizm” kahrolası çıkarları için ne doğaya ne de insana acımıyor!

Bu vahşetin Türkiye ölçeğinde örneklerine bakalım;

Gazete ve televizyon haberlerinde sık sık “ORMAN ve TARIM ARAZİSİ” katliamlarına tanık oluyoruz! O topraktan ve ormanlardan kazandığı mütevazı gelirle geçinmeye çalışan insanlarımız itiraz ediyor ama siyasi iktidar ne vatandaşın sesine kulak veriyor ne de HUKUK tanıyor!

Yargı’nın verdiği “Yürütmeyi Durdurma Kararları” bile uygulanmıyor!

Doğa harikası Cerrattepe’de maden faaliyeti başladıktan sonra, 2500 orman ağacı kesilmiş, dereler kirlenmiş! Halk isyan ediyor! Dinleyen var mı?

Rize’nin balı ile ünlü ANZER Yaylası’na 3 HES projesi için onay veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı maden arama izni de verdi! Oysa bu yayla “Birinci derece DOĞAL SİT alanı!” Halk hak arıyor! Dinleyen var mı?

Halk hak arıyor! Dinleyen var mı? Konya’daki “Dünyanın nazar boncuğu” MEKE Gölü kurudu!

Konya’da dip suları tükenince, OBRUKLAR oluştu! Obruk sayısı 325’e ulaştı!

Oksijen deposu ve bitki çeşitliliği ile ünlü KAZDAĞLARI maden ocakları ile tahrip ediliyor!

Beykoz-Dereseki’de, Nuh Vakfı okulları kampüsü için ormanlık alan talan edildi! (Vakıf, 2014’de Berat Albayrak, Serhat Albayrak ve Ömer Faruk Kalyoncu tarafından kurulmuş!)

Bu okulun yanında, 553 villadan oluşan lüks inşaat sürüyor. İnşaatı Kalyon İnşaat yapıyor!

Ege ve Akdeniz’in en güzel koyları ve orman alanları “Yazlık Saray” ve lüks otellerle talan ediliyor!

KANDIRA-Babaköy’de yaklaşık 13 hektarlık alanda açılacak taş ocağı için 5 bin ağaç kesilecek!

Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolları için Ballıkayalar Tabiat Parkı feda ediliyor!

“Tarım toprakları hızla yok ediliyor!” 2002-2018 yılları arasında toplan tarım alanlarımız yüzde 12.7 azalmış!

Büyükşehirler başta olmak üzere, kentlerimizde yeşil alanlar da hızla tükeniyor! Şehirlerin halka açık yeşil alan yüzdelerinde; Honghong yüzde 41, Londra yüzde 38.4, Berlin yüzde 14.4, Paris yüzde 9.1, İstanbul ise sadece yüzde 1.5 olarak belirleniyor!

Çünkü, AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın açık ifadesiyle “İstanbul’a İHANET EDİLDİ!”

İhanet edenler yeniden yetki istiyor!?

Kentlerde yaşanan sel felaketlerin 3 temel nedeni var;

“Kent Planlaması” yoksunluğu ya da “rant uğruna” kent planlamasını uygulamamak.

“ÖNCE ALTYAPI” ilkesini umursamamak.

Yağışları toprakla buluşturacak “orman, yeşil alan ve toprak” alanların BETONLAŞMA ile yok edilmesi.

Doğa Bilimi’nin, Ekolojinin bilimsel temel kuralları vardır. Bunların en önemlisi; “Doğa ile birlikte yaşama ilkesidir.”

İnsan, doğanın nimetlerine muhtaçtır.

Toprağından, denizinden, nehirlerinden ve göllerinden beslenecek, temiz havadan ve ormanlarından oksijen alacak ve bu yaşama gücünü veren doğaya saygılı olacak.

Çünkü, doğa yok olursa, insan da yok olacak!

Kimyasal tarım ilaçlarıyla arıları yok ederseniz, doğadaki “üretim süreci” yok olacak!

Ulaşımınızı büyük ölçüde karayolu taşımacılığı ile sağlamanın inadı içinde olursanız; petrol şirketleri kazanacak ama egzoz gazları ile olağan ömrünüz kısalacak!

Ülkemizde ve özellikle Kocaeli başta olmak üzere, hemen bütün sanayi kentlerimizde “çağın vebası KANSER” hızla çoğalıyor.

Ölüm, elbette her canlının kaçamayacağı bir son. Ama, ölümlerin en acısı, “İnsanın cehaleti ve maddi hırsları” yüzünden ölümüdür.

Şunu unutmamalıyız;

Doğa, kendisine yapılan ihaneti affetmiyor!

Ya İNSAN?

İnsana ve doğaya yönelik ihaneti affedecek mi?