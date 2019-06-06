40 yıl önce, 40 yıl sonra…Gezi notları (4)

Karun Hazinesi’nin sergilendiği Uşak Müzesi’ni mutlaka görün!

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“Karun kadar zengin” tanımlamasını sıkça duyarız.

Parası, malı mülkü çok fazla olana “Karun kadar zengin” derler.

“Siyasete girdi, Karun kadar zengin oldu” ifadesi de, Türk politika hayatında, yine sıkça kullanılan bir suçlama deyimidir.

Karun, “zenginlik” demek…

“Para- mülk” zenginliği demek…

“Çok varlıklı kimse” demek…

Kuran’da, efsanelerde ve halk edebiyatında sözü edilen “çok zengin kişi” demek…

Özetle Karun, “zenginliğin simgesi”dir.

“Dünyanın en zengin ölümlüsü” kabul edilir.

Peki, bu isim nereden geliyor?

“Karun”, kimdir?

“Karun Hazineleri”, nedir?

Milattan Önce’ki dönemden kalan hazine

MÖ 560-546 yılları arasında Lidya ülkesini “Kroisos” veya “Krezüs” diye isimlendirilen kral yönetti.

Türkçede bu kral, “Karun” olarak bilinir.

Türk-İslam dünyasında, özellikle Türkiye’de Karun, para ve zenginlikle bağlantılı olarak tanınan bir kişiliktir.

Adı Kuran-ı Kerim’de “çok zengin bir kişi” olarak geçer.

Cimriliği ve kibri yüzünden Allah’ın gazabını üzerine çekmiş ve sonuçta kendisiyle birlikte çok güvendiği hazinesi de yok olup gitmiştir.

Kral Karun, Tevrat ve İncil’de “Korah” olarak anılır.

35 yaşında kral oldu.

Tarihte parayı icat edip, kendi adına ilk kez “altın para” basan kral!

Lidya İmparatorluğu, parayı icat ederek, insanlık tarihinin önemli buluşlarından birini gerçekleştirdi.

Bu buluş, ilkçağ dünyasının ekonomik gelişmesini hızlandırdı.

Lidya, İlkçağ’ın en zengin ülkesiydi.

Zenginliğinin en önemli nedeni altındı.

Tmolos dağlarından (Bozdağ) çıkan ve Hermes Nehri’ne (Gediz Nehri) karışıp başkent Sardes’ten geçen Paktalos Deresi’nin (Sart Deresi) yataklarındaki altın.

Karun, Lidya’nın son kralıydı.

Karun, işte böyle biriydi.

Zenginliği de bölgedeki altın yataklarından geliyordu.

Karun Hazinesi, nasıl ortaya çıkarıldı?

Güre, Uşak’a 25 kilometre uzaklıkta, İzmir Karayolu üzerinde küçük bir köy.

Diğer adı, Toptepe…

1965’te 5 köylü, tünel kazıp mezara girdi.

Prensesin mücevherlerini alıp 65 bin liraya sattı.

Bir yıl sonra, 6 Haziran 1966’da, aynı bölgede bir soygun daha yaşandı.

İkiztepe’de…

Soyguncular, 150 parça altın takı, gümüş kap ve tütsü kabını alıp gittiler, bütün bunları 150 bin liraya sattılar.

Güre’deki üçüncü soygun 1968’de oldu.

Aktepe’de…

Mezar odasında bu kez altın yoktu.

Soyguncular, duvar resimlerini ve diğer tarihi kalıntıları aldılar, 40 bin liraya sattılar.

Soyguncular yakalandı, ama çaldıklarından haber yoktu.

Çalınan eserler, çoktan ABD’ye uçmuştu.

1985’te, bu eserlerden 55 tanesi, ABD Metropolitan Müzesi’nde sergilendi.

Diğerleri de müzenin deposunda saklanıyordu.

İşte bu eserlerin adı, “Karun Hazineleri”ydi.

Dünyada eşi benzeri bulunmayan bir hazine…

Toplam 363 parça…

Büyük bölümü altın, gümüş, bronz, değerli taş ve pişmiş toprak.

Türkiye, 1987 yılında, zaman aşımının dolmasına sadece 13 gün kala, çalınan eserleri geri alabilmek için Metropolitan Müzesi aleyhine dava açtı.

Dava 6 yıl sürdü.

Müze, davayı kaybedeceğini anlayınca 1993 yılında Karun Hazineleri’ni Türkiye’ye iade etti.

Hazine, 2500 yıl önce yaşadığı topraklara geri getirildi.

Önce Ankara’da Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilendi, 14 Şubat 1996’da ise Uşak Müzesi’ne nakledildi.

2005’te yeni bir soygun

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Karun Hazineleri ile yakından ilgilenenler bilir.

363 parça içinde en değerlisi, “Kanatlı Denizatı Broşu”dur.

Som altından yapılmıştır, 14.3 gram ağırlığındadır.

2005’te bu parça “sahtesiyle değiştirilerek” çalındı ve yeniden yurt dışına çıkarıldı.

Bu kez Almanya’ya…

Kültür Bakanlığı’nın uğraşısı sonunda 2013’te yeniden ülkemize getirildi ve çalındığı yer olan Uşak Müzesi’ne konuldu.

Karun Hazineleri’nin serüveni böyle!

Karun Hazinesi, şimdi emin ellerde mi?

İşte size yukarıda anlatmaya çalıştığım Karun Hazinesi, Uşak Müzesi’nde sergileniyor.

Ziyaret ettiğimiz, Uşak Müzesi’nin yeni binası…

Geçen yıl hizmete açılmış.

14 bin 500 metrekare kapalı alana sahip.

Müze envanterine 43 bin eser kayıtlıymış, bunun en özellikli 19 bin 86’sı sergileniyormuş.

Modern müzecilik anlayışına göre düzenlenmiş.

İlk katta, kronolojik sıraya göre Paleolitik Çağ’dan Cumhuriyet dönemi ilk yıllarına kadar eserler var.

Akmonia, Selçikler ve Sebastapolis antik kentlerinden çıkarılan eserler sergileniyor.

Bu katta yine Osmanlı Bankası ve darphanesi canlandırılmış.

İkinci katta Lidya Uygarlığı ile ilgili tümülüs canlandırılmış ve Karun Hazinesi sergilenmiş.

Peki, yeni müze binasıyla birlikte Karun Hazinesi emin ellerde mi?

Ben konunun uzmanı değilim, ama şu kadarını söyleyeyim, yurt içinde ve yurt dışında pek çok müzeyi ziyaret etmiş biri olarak, “Evet, emin ellerde” diyemeyeceğim.

Bana “Allah’a emanet” gibi göründü.

İşletmesi de kötü.

Yeni bir müze binası yapılmış…

İçinde “Karun Hazinesi” sergileniyor…

Ama müzeye ait hiçbir yayın yok!

Müze görevlilerini de “ilgisiz” ve “dalgacı” gördüm.

Çalışanların “müzecilik eğitimi” aldıklarını da sanmıyorum.

O çalışanlar, o müze binası içinde sırıtıyor.

Bugünkü yazımı sonlandırmadan bir şeye daha değinmek istiyorum.

1970 yılına kadar Uşak’ta müze yokmuş.

Arkeolojik alanlarda bulunan eserler “Halk Eğitim Merkezi” binasında korumaya alınıyormuş.

Tabii ne kadar korunabilirse…

Müze olmayan yerde, arkeolog bulunur mu?

Arkeolojik eserlere değer veren olur mu?

Kim bilir bölgeden ne değerli eserler yurt dışına gitmiştir de, biz “Karun Hazineleri’ni geri getirdik” diye seviniyoruz.

Onu da doğru dürüst koruyamıyoruz.

İkide bir çalınıyor.

Müzelerin durumuyla ilgili yazacaklarım bu kadar değil.

Seyahat notlarının sonuna doğru, size önemli bir bilgi daha vereceğim.

Ağzınız açık kalacak.

Bugünlük bu kadar!