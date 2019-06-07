Nooo’lacak şimdi?..

Geçen yılki, hatta ondan yıllar yıllar önceki yazılarımda, ‘İnsanları boşa heveslendirmeyin, deplasmanlı liglere girecek takımların bir yıl değil, uzun yıllar bu liglerde yer alabilecek yapıda olması gerektiğini söyleyip durdum…

Ama kendim yazdım, kendim okudum…

Darıca ve Gebze’nin durumu ortada…

Şimdi de onlara Kartepe Belediye voleybol ve İzmit Belediyespor basketbol takımları eklendi…

Korktuğumuz başımıza geldi…

***

Bu kentin üst liglerdeki takımları taşıyabilme yeteneği yok…

Basireti yok…

Gücü yok…

Kuvveti yok…

Birliği yok…

Dirliği yok…

***

Koskoca sanayi kenti lafı da artık boş…

Tekrar tekrar yazmanın anlamı yok…

Kozmopolit bir kent olduk biz…

120 bin nüfuslardan 2.5 milyonlara geldik…

Düzensiz göçte en büyük yara alan kentlerden biriyiz…

Kent bu yükü taşıyamıyor…

Bunun için bir alt yapısı yok…

Dolayısıyla da kenti heyecanlandıracak, değer katacak sembollerin de yavaş yavaş bir değeri kalmıyor…

Kocaelispor direniyor…

Ama diğer kulüpler, kimsenin umurunda bile değil…

***

Sırtını belediyelere dayayan kulüplerin bir iki yıllık profesyonel maceraları sonrasında yok olup gitmesinden bıktık usandık…

Birçok kulüp, tarihin tozlu raflarına kaldırıldı bile…

Her bir şampiyonluk, hüsran olarak geri döndü…

Bir yıllık şampiyonluk maceralarından sonra paraşütsüz düşen ve mali bütçeleri de tamamen sarsılan Darıca G.B. ve Gebzespor’dan sonra, geçen yıl yazdığım gibi iki takım daha topu atmak üzere…

***

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde bir yıllık macerayı tamamlayan İzmit Belediyespor ekibi, bu yıl lige katılacak ama son derece mütevazı bir bütçeyle…

Hem de 4 takımın küme düşeceği sezonda, şansının ne kadar olacağını tahmin etmek zor değil…

Otoriteler, mevcut kadroyla gelecek sezon ligde kalmanın bile çok zor alacağını açık açık söylüyor…

Geçen yıl ‘Bizi boşuna heveslendirmeyin, bunun devamı gelecekse transferler yapın ve bizi bir yıllık hevesle ortada bırakmayın’ diye defalarca yazdık...

‘Tu kaka’ ilan edildik…

Pekala n’oolacak şimdi?..

***

Kartepe voleybol takımı da aynı akıbete uğradı işte…

Geçen yıl 1.Lig kapısından dönen takım, bu yıl aynı partinin adayı göreve gelmesine rağmen, belediye başkanı değişince ve borç yükü artınca ortada kaldı…

Kapanacak…

Voleybolcular dağılacak…

***

Bu iki kulübe şu ana kadar harcanan paralara mı yanarsınız?

Bir yıllık heyecanınızın devam etmemesine mi yanarsınız?

Artık uzun süre bu branşlara yatırım yapılacağından korkmamıza mı yanarsanız?

Hangisine yanarsanız yanın…

Ama siyasetle spor işte bu kadar yol alabiliyor…

Bir iki kişi değişince her şey allak bulak oluyor…

Bir yıllık heyecanlar da nostalji olarak kalıyor…

İşte bunun için, bu kentin deplasmanlı liglerde, profesyonel liglerde bir tek Kocaelispor dışında, diğerlerinin kalmasının çok mantığı olmadığını düşünüyorum…

Tüm güçlerin Kocaelispor çevresinde toplanması gerektiğine inanıyorum...

Hem geçmişi ve hem de kente kazandırdıklarıyla…

En önemlisi de taraftar kitlesiyle…

***

Gelecek sezon için Darıca’ya, Gebze’ye garanti verebiliyor musunuz?..

Gölcükspor’un durumu hakkında fikir yürütebiliyor musunuz?..

Belediye Derince de 3.Lig’e çıktı…

Bir garantisi var mı?..

Ha, ‘Bugün şampiyon olalım, yarına Allah Kerim’ diyorsanız ve ayağınızı yorganınıza göre uzatmayıp, hiç bir profesyonel alt yapısı olmayan kulüpleri batırıp, sonra çekip gidiyorsanız, benimle işiniz olamaz…

***

Çünkü herkes çekip gidiyor, sonra biz gazeteciler kalıyoruz camialarla baş başa…

Tabii bu durumun da kimseye faydası olmuyor…

Yazıp yazıp duruyoruz…

***

Görünen köy kılavuz istemez…

Durum ortada…

Büyükşehir belediyesi, yeni başkanı Büyükakın ile birlikte büyük bir tasarruf modelinin arifesinde bulunuyor…

Başkan da, daha göreve gelmeden önce, başta Kocaelispor olmak üzere diğer kulüpler için de, kendi ayakları üzerinde duran ve kimseye yük olmayan, üreten bir yapıdan söz etti…

Bunun Türkçesi, yani artık öyle ‘Yağma Hasan’ın böreği’ durumları yok…

***

Sıkı bir denetleme geliyor…

Yardım yapılsa bile nerelere harcanacağı takip edilecek…

‘Alın başımdan gidin, nereye harcarsanız harcayın’ dönemi bitti…

Herkes buna göre hamlelerini yapsın…

Bütçelerini bun göre ayarlasın ve hedeflerini buna göre koysun…

Sponsor konusunda yönetimler ve başkanlar biraz koltuklarından kalkıp, sağa sola saldırsın…

Her şeyi hazır beklemesin…

Koskoca belediye başkanlarının, valilerin para dilenmesi hiçbirimizin hoşuna gitmiyor ve bu kenti utandırıyor…

Bir de sonunda rezil olup kalıyorsunuz, umutlarınız iyice bitiyor…

Güven ortamı kayboluyor…

***

Taraftarın da dediği gibi, artık duygu sömürüsünü kimse yemiyor…

Lafla peynir gemisi yürümüyor…

İki çıplak bir hamama yakışıyor…

***

Takke düştü kel göründü…

Artık öyle bol keseden atmak yok…

Denizin sonu geldi…

Kulüpler gerçek anlamda profesyonel yönetim yapısına kavuşmadıkça, burnumuz sürtmeye devam edecek…

Bilimle, akademiyle birleşmeyen kulüplerin sonu, tarihin tozlu raflarıdır…

Üretmeden tüketmek modeli iflas etti…

Kulüpler birer ikişer ortada kalıyor…

Kimsenin gelecek garantisi yok…

Koskoca Kocaeli kentinin en üst düzeydeki profesyonel futbol takımları 3.Lig’e oynuyor…

Ayıp…

Günah…

Yazık…

Yapamıyorsanız, gidin ve yapacaklara bırakın…

Üretmedikçe yöneticiyim diye sağda solda hava atmanın da anlamı yok…

Parasız başkanlarla bu iş gitmiyor…

Taşıma suyla değirmen dönmüyor…