AKP’li Zeybek, Başkan Hürriyet’i, Ersoy da AKP’li Zeybek’i eleştirdi!

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in bayram öncesi yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düşmüştü…

Hürriyet, basın açıklamasında eski Başkan Nevzat Doğan’ı, AKP milletvekilleri Emine Zeybek’i, Mehmet Akif Yılmaz’ı ve Hizmet İş Sendikası Başkanı İdris Ersoy’u hedef almıştı…

TERLİKLER… ÇİLİNGİRLER…

Hürriyet, seçimden önce ve seçimden sonra belediyeye eleman alındığını, TÜGVA’ya terlik alındığını, Ensar Vakfı’nın çilingin parasının bile belediye tarafından karşılandığını, Emine Zeybek’in gelininin memur yapıldığını, Mehmet Akif Yılmaz’ın akrabasının işe alındığını, Hizmet İş Sendikası Başkanı İdris Ersoy’un kendisine hayırlı olsun bile demeden, belediye işçilerini kışkırttığını ifade etmişti…

ZEYBEK’İN ZORUNA GİTTİ

Hürriyet’in açıklamaları gerçekten de çok ses getirdi…

En çok da AKP milletvekili Emine Zeybek’in zoruna gitti…

Zeybek, bundan sonra sanırım Hürriyet ile çok uğraşacak, Hürriyet ile ilgili hiçbir fırsatı kaçırmayacak…

Bunu da hemen gösterdi…

YAHYA KAPTAN’DA ÇÖP SORUNU

Zeybek, AKP Kocaeli İl Teşkilatı’nın geleneksel bayramlaşma programında konuştu…

Hedefinde yine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet vardı.

“Yahya Kaptan Mahallesi’nde oturuyorum” diyen Zeybek;

“Kocaelispor tesislerinin arkasında bir çöp konteynırı var.

6 gündür çöp hala duruyor.

Bunu söylemem yeterli.

Vatandaşımız her şeyi görüyor.

Bu İstanbul'da da örnek olsun.

Takiyyelerini gösterelim.

Seçim öncesi ve sonrası yaptıklarını ortaya koyalım” ifadelerini kullanarak İzmit Belediyesi’ni çalışmamakla suçladı.

İDRİS ERSOY’DAN AÇIKLAMA

AKP Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek’in bu açıklaması, İzmit Belediyesi’nde yetkili sendika olan Hizmet İş Sendika Başkanı İdris Ersoy’un zoruna gitti…

Sendika başkanı Ersoy, AKP’li Zeybek’i “yanlış bir algı” yapmakla suçladı.

ERSOY’DAN ZEYBEK’E ELEŞTİRİ

Ersoy yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bugün siyasi bir partimizin bayramlaşma programında Kocaeli milletvekili Emine Zeybek Hanım efendinin, CHP İzmit Belediyesi’nin belediyeciliğini eleştirirken örnek verdiği, Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki bir alanda çöpleri 6 gündür toplanmadığı yönündeki beyanı, eleştiri boyutunu aşmış, İzmit Belediyesi temizlik işleri emekçilerini sanki işçilerini yapmıyor algısını oluşturmuştur.

AĞIR ŞARTLAR ALTINDA

Oysa temizlik emekçileri belediyelerin en zor işlerini yapmakta, diğer iş yerleri 9 gün idari tatil yaparken onlar mesaisiz mevsim sıcaklıklarının en ağır şartları altında, sokaklarda, araç arkalarında, İzmit halkına hizmet etmek helal rızıklarını çoluk çocuklarına getirme mücadelesi içindeler.

Zaten İzmit Belediyesi’nde çalışılmıyor, yatanlar var gibi algıların oluşturularak farklı niyetlerin hayata geçirilmek istendiği böylesi hassas bir dönemde, herkesin söylediği sözlerin nelere yol açabileceğini düşünerek ifade etmesini temenni ediyorum.”

ZEYBEK’TEN UCUZ SUÇLAMA

Zeybek’in ve Ersoy’un açıklamaları böyle…

Zeybek, bir çöp toplama hizmeti yüzünden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i suçluyor…

Bence çok ucuz bir suçlama…

Zeybek, bu tür suçlamalarla kendi ağırlığını sarsıyor…

NORMAL BİR DURUM DEĞİL

Hizmet-İş Sendikası Başkanı İdris Ersoy’un iktidar yanlısı olduğu biliniyor…

Hizmet-İş Sendikası’nın iktidara yakın bir sendika olduğu biliniyor…

Ersoy’un AKP Milletvekili Emine Zeybek’i eleştirmesi, açıkçası anormal bir durum…

Zira iktidar yanlısı olan Ersoy’un böyle bir açıklamada bulunması, sanırım çoğu kişiyi şaşırtmıştır.

SENDİKA DEĞİŞİKLİĞİ

Bilindiği gibi İzmit Belediyesi’nde yetkili sendika Hizmet-İş’tir…

Belediye içinde yeni bir yapılanma var…

İşçilerin bir sol sendikaya geçeceği konuşuluyor…

Sanırım Ersoy, iktidar partisinin bir milletvekilini eleştirerek, işçilere mesaj veriyordur.

Ama yine de Ersoy’un Zeybek’in açıklamalarını eleştirmesi, demokrasi adına önemli buluyorum…

POLEMİKLER DEVAM EDECEK

Sanırım bir çöp üzerinden yapılan polemikler, ilerdeki zamanlarda başka polemikler üzerinden devam edecektir…

AKP’liler, CHP’li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i başarısız göstermek için ellerinden geleni yapacaklardır…

Keşkekler Kocaman’dan

Her yıl Ramazan Bayramı’nda Kartepe İbrikdere Muhtarlığı tarafından düzenlenen geleneksel ‘keşkek cemiyeti’ bu yıl, 57’nci Alay Parkı içerisindeki alanda geniş bir katılımla gerçekleşti. Keşkekler pişirildi… Sıra dağıtıma geldi… Başkan Mustafa Kocaman, geçti keşkek tezgahının başına, kendi elleriyle keşkeği servis etti… Sempatik bir görüntü oluşturdu. Kartepeliler, hem birbirleriyle bayramlaşma, hem de nefis keşkeğin tadına bakma imkanı buldu.

Yetim hakkı!

Yaklaşık 2 yıl önce facebook'ta kurulan Instagram da aktif olan Kocaeli Yetimi Yoksulu Gözetenler " kısa sürede birçok ihtiyaç sahipli yetim ve yoksul aileye ulaştı. İnsanlar arasında köprü vazifesi gören gönüllüler, Ramazan ayı içinde 105 ihtiyaç sahibi aileye Ramazan kolisi, zekât, sadaka, fitre ve bağışları ulaştıran gönüllüler yetim ve yoksullara yardımcı olmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Menfaat beklemeden bu tür yapılan yardımlar, her zaman değerli ve anlamlıdır.