Bu ayıba sebep olanlar utansın

Geçmiş yıllarda ihmal edilen illerin arasında Kars başta gelmektedir. İklimin sert, kış aylarında uzun olması ve iş imkanının kıt olması gibi bir çok neden yüzden Kars bu anda ki nüfusun 25 katı kadarını göç verdiği bilinmektedir. Bu göç olayına başka ihmallerinde etken olduğu bilinmektedir.

Memurun acemisi, olumsuzlukları nedeni ile cezalandırılacak görevliler buralara gönderildi. Bunun gibi nedenlerde eklenince olumsuzlukların artması göçü tetikledi. Kars da hayvancılıkla geçim sağlanmaktadır. Kars, Erzurum ve Ağrı hayvan ihracı ile Sovyetler ' in et ihtiyacını karşıladığını çok iyi hatırlıyorum. Kars, Artvin ve Tunceli okuma yazma oranının en yüksek olduğu illerimizdi.

Tek çaresi okuma olan gençler memur olunca hep batıya gidip bir daha geri dönmediler. Ekonomik ve siyasi ihmallerinde eklenmesi ile devasa göçler yaşandı. Bu olay ise problemleri çoğaltarak ülkenin karşısına maliyeti artırıcı sonuçlar çıkardı. Büyük göç veren Kars'ı sosyolojik ve ekonomik yönden kısaca değerlendirmemizin sebebi hepimizi üzen ve kızdıran Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilge'nin tutum ve davranışıdır. Kars Belediyesi olarak verdikleri haberi aynen aktarıyorum.

HATIRLATMA VE KINAMA

Ermeniler yüz yıllarca Osmanlı Devletinin sadık bir vatandaş gibi yaşadılar. Devlet kademesinde en önemli mevkilere kadar yükseldiler. Bazı devletlerin kışkırtması ve vaadi ile ekmeğini yediği Osmanlı'yı arkadan vurdular. Kars, Erzurum ve Ağrı da 0nbin insanı katlettiler. ASALA Terör Örgütü eli ile 44 Hariciye mensbumuzu çeşitli ülkelerde kalleşçe katlettiler. Azerbaycan topraklarının yüzde 20 sini işgal ettiler. Bir gecede Hocalı da 613 insanı katlederek soykırım yaptılar. Ellerindeki kan hala tazeliği ile duruyor. Hangi birisini sana sayım. Bütün bunları ve de daha fazlasını bilmektesiniz.

Her toplumun hassas olup dokunulmasını asla istemeyeceği konusu var. Tıpkı Belediye Başkanı olarak senin tahrik amacı taşıyan şov karakterli Ermeni ziyaretçileri kabulün gibi. Şunu biliniz ki arı kovanına çomak soktunuz. Dün Kocaeli Üniversitesi'nde yatan hastamız ile beraberken Kars'tan geçmiş olsun diye arayan ve size oy veren bir kişi söyledi. "Ayhan başkan lüzumsuz ve hatalı bir şey yaptı. Acaba başarılı olamayacağını anlayıp başka yollara sapmak amacı ile mi yaptı diye düşünüyorum " dedi. Kınıyor musun diye sorunca tabi ki kınıyorum dediler.

Doğal olarak bizde şiddetle kınadığımızı buradan duyuruyoruz.