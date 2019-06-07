40 yıl önce, 40 yıl sonra… Gezi notları (5)

Ege’de “yanık ülke” olarak anılan bir ilçe, KULA

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Yurt içi olsun, yurt dışı olsun…

Geziye çıkmadan önce mutlaka gezeceğimiz göreceğimiz yerlerle ilgili okuruz.

Nasıl bir yer?

Neler var?

Mutlaka görülmesi gereken yerler…

Daha önce gittiysek, arada geçen zaman diliminde neler olmuş, neler yaşanmış?

Nerede kalınır, ne yenir ne içilir?

Bu gezimizde Kula, ilk kez uğrayacağımız yerler arasındaydı.

Hep “görülmeye değer yerler” listemizdeydi, ama fırsat olmamıştı.

“Kula evlerinin” ününü duyardık, ama görmemiştik.

İtiraf edelim, Kula’da “volkanik bir bölge” bulunduğunu bilmiyorduk, ilk kez gördük.

Kula’yı araştırırken karşımıza hep “yanık ülke” ifadesi çıkıyordu.

Görünce anladık ki, o bölge için kullanılan bu ifade antik dönemden kalmış.

Antik dönemde bu bölgede volkanik dağ ve tepeler gayet bolmuş.

Bunlar zaman zaman lavlar püskürterek, doğayı yakıp yıkıyormuş.

Bu nedenle antik dönem insanları, bölgeye “yanık ülke” adını takmışlar.

Kaynaklarda “yanık ülke” tanımı hâlâ kullanılıyor.

Türkiye’nin ilk ve tek jeoparkı burada

Kula, ilginç ve tarihi özellikleri yoğun bir yer.

Manisa’nın bir ilçesi, ama Manisa merkezine 118 kilometre uzaklıkta.

O bölgeden geçerseniz, zaman ayırıp mutlaka bir uğrayın.

Tarihi “Kula Evleri”ni, doğal ve jeolojik güzelliklerini mutlaka görün.

İlçeye doğu tarafından girerken sizi zaten “volkan konileri” karşılıyor.

Eğer önceden bilgi sahibi değilseniz, “Aaa bunlar da ne böyle?” diye tepki verebilirsiniz.

Biz ilçeye girdiğimizde doğrudan bu volkan konilerinden en büyüğüne yöneldik.

Üzerine evler yapılan volkanik cüruflar üzerinden geçerek…

Halk, bu volkanik konilere “divlit” diyor.

Bizim gittiğimiz de “Sandal Divlit”i…

100 metre yüksekliğinde.

Türkiye’nin en genç volkanları arasında yer alıyor.

Volkan krateri, yani patlama çukuru, günümüzden yaklaşık 15 bin yıl önce Kula volkanlarının püskürmesiyle oluşmuş.

Küçüklü büyüklü 80 kadar volkanik “cüruf konisi” var.

Volkanik mağara ve tüneller var.

Tabii böyle bir bölge geçte olsa “jeoparka” dönüştürülmüş.

2013’te “Kula UNESCO Global Jeoparkı” kurulmuş.

Türkiye’nin ilk ve tek jeoparkı…

300 kilometre karelik bir alanı kaplıyor.

Çoğu Kula, bir kısmı da Salihli İlçesi sınırlarında…

Görülmeye değer.

O bölgeye gittiğinizde mutlaka uğrayın!

Kula’da beşibiyerde turizmi

Beşibiyerde, biliyorsunuz bir altın çeşidi.

Genellikle Anadolu’da kullanılan, beş Cumhuriyet altınını birleştirerek yapılan, zengin düğünlerinin bir takısı.

Kula’da da turizmin çeşitliliğine “beşibiyerde turizmi” demişler.

*“İnanç turizmi” var. Tarihi 20 cami ve 3 kilise.

*“Doğa turizmi” var. Peribacaları, volkanları ve mağaraları…

*“Kültür turizmi” var. Dünyanın en eski uygarlıklarına ev sahipliği yapmış.

*“Kent turizmi” var. Bozulmadan günümüze kadar gelebilmiş bir anıtkent. “Kentsel sit” kapsamında… 800’den fazlası tescilli, 3 bine yakın konut, ibadethane ve ticarethane…

“Sağlık turizmi” var. Emir Kaplıcaları…

Özellikle “Kula Evleri” görülmeye değer.

Kula güveci… Kula şekerli pidesi…

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Biz yiyemedik.

Ramazan ayı idi, gündüz saatlerinde Kula’daydık.

Ama kime “Burada ne yenir? Nesi ünlüdür?” diye sorsak, aynı cevabı alıyorduk.

*Kula güveci… Özellikle ekmekçi Ahmet’in güveci…

*Şekerli Kula pidesi…

Güveç, volkanik taş üzerinde uzun sürede pişiriliyormuş.

Pide ise çifte kavrulmuş tahin, toz şeker ve hamurdan yapılıyormuş.

Her ikisini de anlata anlata bitiremiyorlar.

Biz yiyemedik, siz giderseniz mutlaka yiyin!

Gezi notları devam edecek.