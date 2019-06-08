Kartepe kulüpleri dikkat!..

Bu yıl, kazın ayağı öyle değil…

Geçen yıl bol keseden harcanan paralarla şampiyonluklar kazanan, ancak bu yılın sonuna doğru havlu atan Kartepe kulüpleri, gelecek sezon sıkı para politikasıyla karşı karşıya gelecek…

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Kartepe kulüpleri, geçen yıl kelimenin tam anlamıyla futbolda devrim yapmış ve eski başkan Üzülmez’in spordan gelmesi nedeniyle bol kaynak bulmuş, liglerde şampiyonlukları art arda kazanmıştı...

Ancak şimdi borç yüküyle karşı karşıya kalan belediyenin spor şubesi, kemerleri sıkma kararı aldı…

Öncelikle 2.Lig voleybol şubesi kapatıldı…

Voleybolcular ve teknik heyetin Büyükşehir Belediye Kağıtspor’a kaydırılması söz konusu olabilecek…

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Bu sezon BAL’da mücadele eden Derbentspor’un Başkanı Selçuk Baysal, ayın zamanda yeni kurulan Baçspor’da da görev üstlendi… bakalım ikisini yürütecek mi?..

Nusretiye bütçeyi daralttı…

Maşukiye, Eşme, Karatepe…

Yeni sezonda yeni yapılanmaların eşiğinde…

Kartepe Belediyespor ona keza…

Ateşspor da artık devrede…

Yani bayağı bir para lazım…

Ama borç yükü de ortada…

Bakalım bu durum, sahalara nasıl yansıyacak?..

Meslek odaları Özön’ün yanında gözüküyor…

Kocaelispor’da kongre beklendiği gibi ertelendi…

Cuma günü çoğunluğa bakılmaksızın tekrarlanacak…

Şu an için kongrede tek bir aday var…

Volkan Özön…

Mevcut başkan ve yönetim henüz resim olarak adaylığını açıklamadı, ama büyük ihtimalle aday olacak…

Kentimizdeki meslek odalarını tek tek ziyaret eden ve kendisi de bir sanayici olan Volkan Özön, yakın ilgi görüyor…

Taraftarın ve camianın da istifaya davet ettiği Bahri Yavuz, ilk kez böyle bir tepkiyle karşılaşırken, bakalım nasıl bir yol izleyecek?..

Özön’ün listesinde önemli sanayiciler ve meslek odaları yöneticilerinin bulunduğunu biliyoruz…

Taraftarın sözleri unutulmamalı!..

İlk maçta yendiği Çorum’a evinde ağır bir yenilgiyle teslim olan Kocaelispor, taraftarın öfkesini çekmişti…

Başta yönetim, teknik heyet olmak üzere bazı futbolcuları da istemediklerini söyleyen, ancak isimlerini açık açık belirtmeyen Hodrimeydan grubu, yeni sezonda yönetim üzerinde baskı oluşturacağa benziyor…

Göreve kim gelirse gelsin, galiba öncelikle Galip Gündoğdu ile anlaşmayacak…

Takımın 2.Lig’e yükselememesinden kendisi sorumlu tutuldu…

Ve birkaç futbolcunun, artık forma giymesinin istenmediği söylendi…

Ama burada Hodrimeydan’a düşen, bu futbolcuların isimlerini yayınlamaktır…

Doğru olan budur…

Madem taraftarın dediği oluyor, madem halkın ta kendisi taraftardır…

O zaman isimleri de açık açık yazmanın bir sakıncası yoktur…

Bizler de bilgileniriz böylece…

Haydi Kağıtspor… Neden olmasın?..

Bu yıl Kağıtspor 2.Lig basketbol takımı kuruldu…

Kocaelili çocuklardan oluşan takım, bir kazanç oldu…

Kağıtspor, voleybol şubesini de yine Kocaelili çocuklardan oluşturdu ve ligde tecrübe kazandı…

Kartepe voleybol takımı ise 1.Lig’in eşiğinden döndü…

Şimdi Kartepe voleybol takımı kapandı…

Kağıtspor voleybol takımı devam ediyor…

Ancak bizim de önerimiz, uygun şartlarda anlaşılırsa, Kartepe takımının Kağıtspor tarafından sahiplenilmesidir…

Böylece hem Kartepe Belediye Başkanı Kocaman sıkıntıdan kurtulur…

Hem çocuklara sahip çıkılır…

Hem de Kağıtspor iddialı bir takım devralmış olur…

Neden olmasın?..

KASKF’de 5.Murat dönemi…

Heyecansız, tatsız, tuzsuz bir kongre daha yapılacak bugün…

Dağ gibi sorunları olan kulüpler, yine çıtını çıkarmayacak…

Perde arkasında, karnından konuşmaya devam edecek…

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun 4.Murat dönemi sona erecek…

5.Murat dönemi başlayacak…

Yine herkes bol keseden transferler yapacak…

Sonra iflas edip, kulübü kapatacak…

Olan camialara olacak…

Esik hamam, eski tas…