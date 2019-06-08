Süs fidanlarının ev içerisinde, vazolarda ilkbahar gelmeden kış aylarında çiçeklendirilmesi

Saygıdeğer okuyucularım;

İlkbaharın ilk aylarında çiçeklenebilen forsitya, çiçek şeftalisi, çiçek kirazı, güvem eriği, süs elması, leylak, kırmızı çiçekli atkestanesi ve Japon ayvası gibi süs fidanlarının dalları aralık ayında kesilir ve ev içerisinde vazolara konularak vaktinden evvel sürdürülerek çiçek açmaları temin edilir.

Yukarıda adları sayılan süs fidanlarından başka fındık, söğüt türlerinin erken çiçek püskülleri de kışın ev içerisinde vazolarda aşağıda açıklandığı şekilde işlem yapılarak çiçeklendirilir.

Aralık ayında kesilen dallar, ilk önce 25-30 derece sıcaklıktaki su içerisinde 10-12 saat tutulur.

Bundan sonra dallar, bu ılık su banyosundan alınarak içerisinde temiz su bulunan vazolara yerleştirilir ve bu vazolar, sıcaklığı 20 derece olan oda ve salon pencerelerinin kenarlarına konur.

Vazonun suyu haftada iki defa tazelenir.

Bir veya iki hafta sonra dallar üzerindeki çiçek göz ve tomurcukları kabarıp şişmeye ve fırlak bir durum almaya başlar. İşte bu devrede dallara gün aşırı ılık su püskürtülerek gözlerin daha kolaylıkla açılmalarına yardım edilir ve böylelikle İlkbahar gelmeden önce Kış ortasında vazolarımızda İlkbahar çiçeklerinin güzelliklerine ve kokularına kavuşmuş olacağız.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere...

Saygılarımla…