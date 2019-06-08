40 yıl önce, 40 yıl sonra… Gezi notları (6)

Ege’nin 700 yıllık açık hava müzesi, BİRGİ

Birgi’yi gördünüz mü?

İzmir Ödemiş’in hemen berisinde…

Ödemişe 9, İzmir’e 110 kilometre uzaklıkta.

Eğer bugüne kadar görmemişseniz, büyük kayıp ve de ayıp.

Çünkü Birgi, Ege’nin 700 yıllık açık hava müzesi.

Bozdağ’ın eteklerinde saklı kalmış bir tarih ve kültür hazinesi!

Salihli civarındaki Sardes (Sart) Antik Kenti’ni gördükten sonra Bozdağ’a sardık, yükseldik yükseldik, sonra aşağıya indik.

Birgi’ye…

Asırlık çınar ve ceviz ağaçlarının arasından ancak görülebilen yüksek taş duvarlı, alaturka kiremitli, ahşap pencereli evler bizi karşıladı.

Şirin şipşirin bir köy…

Aslında bir zamanlar bölgenin önemli bir yerleşim yeriymiş.

Aydınoğlu Beyliği’ne başkentlik yapmış.

Zengin bir kültüre, bir o kadar da etkileyici güzelliğe sahip.

Tarihi 5 bin yıl öncesine uzanıyor.

Lidya, Pers, Bergama krallıklarının; Roma ve Bizans imparatorluklarının egemenliğinde kalmış.

1308 yılında Aydınoğlu Beyliği ile Türk egemenliğine geçmiş.

Selçuklu ve Osmanlı uygarlıkları, Birgi’nin tarihsel ve kültürel kimliğini oluşturmuş.

Aydınoğlu Beyliği’ne başkentlik yaptıktan sonra 1426 yılında tamamen Osmanlı idaresine girmiş.

Anıtsal yapıları ve geleneksel sivil mimarisiyle tarihin her döneminde önemini korumuş.

Yerli ve yabancı gezginlerin, bilim insanlarının sürekli ilgi odağı olmuş.

Özgün bir mirasa sahip!

Bu mirasını bütün zorluklara rağmen bugüne kadar korumasını bilmiş.

ÇEKÜL Vakfı’nın bir projesi

ÇEKÜL Vakfı’nı bilirsiniz.

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı…

Merkezi İstanbul’da bulunan bir sivil toplum kuruluşu…

1990 yılında Oktay Ekşi, Tarhan Erdem, Metin Sözen ve İlter Turan gibi tanınmış aydınların öncülüğünde kurulmuştu.

Hatırlarım, vakıf, kuruluşundan kısa bir süre sonra ülke çapında önemli bir projeye başlamıştı.

7 Bölge 7 Kent Projesi…

7 bölgede 7 kent seçildi, buraların tarih ve kültürleri ön plana çıkarıldı.

İşte bu proje çerçevesinde 1996 yılında ele alınan yerlerden biri de Birgi idi.

Kaç yıl olmuş?

23 yıl…

Kent kültürüne ve belleğine önem verenlerden bir ekip oluşturulmuş.

17 kişilik bir “gönüllü” ekibi…

Hemen Birgi’nin tamamı “SİT alanı” ilan edilerek koruma altına alınmış.

Birgi, Türkiye’nin “koruma amaçlı imar planı yapılan” ilk beldesi olmuş.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, kültür envanterini çıkarmış.

221 adet “kültür varlığı” belirlemiş ve tescil etmiş.

Su değirmenleri, yağhaneler, tabakhaneler ve ipek üretim yerlerinin bulunduğu bölgeyi de “endüstriyel arkeoloji alanı” ilan etmiş.

Bütün bu çalışmaların sonunda…

UNESCO, 2012 yılında Birgi’yi “kültür” kategorisinde “Dünya Mirası Geçici Listesi”ne almış.

Birgi’de ipekçilik hâlâ sürüyor

İpek ve dokumacılığın Birgi’de 1500 yıl önce başladığı tahmin ediliyor.

1940 kayıtlarına göre Birgi’de 3250 adet el dokuma tezgâhı varmış.

Diyeceksiniz ki, “Kaç kişi yaşıyormuş da, bu kadar tezgâh varmış?”

Daha önce de belirttim, Birgi önemli bir merkezmiş, bir zamanlar Aydınoğlu Beyliği’ne başkentlik yapmış, 1867’de belediye teşkilatı kurulmuş, ancak gittikçe Türkiye’deki “değerler aşınmasına” paralel olarak önemi azalmış.

Bugün belediyesi de yok.

Büyükşehir Yasası çerçevesinde kapatılmış.

Birgi’de ipek ve dokumacılıktan iz aradık, bulduk.

El dokumacılığı yok denecek kadar azalsa da, bulduk…

Birgi denince akla gelen konak, Çakırağa Konağı

Birgi’de pek çok konak var.

Bunlar içinde en önemlisi, Çakırağa Konağı…

Çakırağa Konağı, Birgi ile adeta özdeşleşmiş.

Önce size bu konaktan söz edeyim, sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bu konudaki “ayıbını” aktarayım.

Çakırağa Konağı, 18. Yüzyılın ikinci yarısında, 1761-1764 yılları arasında, büyük toprak sahibi ve deri tüccarı Şerif Ali Ağa tarafından yaptırılmış.

Üç katlı.

Bahçesi dışarıdan görünmeyecek kadar yüksek duvarlarla çevrili.

1975 yılına kadar “konak” olarak kullanılmış.

1983 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kamulaştırılmış.

1995 yılında önce “müze” olarak hizmet vermeye başlamış, daha sonra otele dönüştürülmüş.

Ya şimdi?

Üç yıldır kapalı…

Restore edilecek diye kapatılmış, ne arayan var ne soran.

Hiçbir çalışma yok.

Restorasyon ne zaman başlayacak, ihale edildi mi edilmedi mi, kimse bilmiyor.

Ziyaret de yasaklanmış, kapısını çalsan açan yok.

Soruyorsun, “Bakanlık tasarruf tedbirleri çerçevesinde restore etmekten vaz geçmiş” cevabını alıyorsun.

Birgi’de kiminle konuşsak, aynı cevabı alıyoruz.

“Birgi’nin turistik bilinirliğinin en büyük ögesi bu konak… Bu konak da üç yıldır kapalı… Bakanlık parası yok restore edemiyorsa, parası olan birine satsın, konak yaşatılsın.”

Birgi halkının bu isteğini de böylece dile getirmiş oldum.

Biz nerede konakladık?

“Yeni Gelin Evi” adlı konakta.

Ertuğrul-Bircan Sevim çifti işletiyor.

Ertuğrul Bey çalıştığı bankadan, Bircan Hanım da görev yaptığı turizm şirketinden ayrılıp, “Yeni Gelin Evi”ni açmışlar.

Konaklaması ve kafeterya hizmetleri kusursuz!

Fiyatı da uygun, bölgeye gideceklere gönül rahatlığıyla önerebilirim.

Gitmişken görün

*Aydınoğlu Mehmet Bey Camii (Ulu Cami)… 1312 yılında yaptırılmış.

*Aydınoğulları Türbesi. (Cami avlusunda)

*Sultan Şah Türbesi

*Güdük Minare Mescidi.

*Abdullah Efendi Medresesi

*Osmanlı Hamamı

*Derviş Ağa Camii

*Şeyh Muhiddin Hamamı

*Karaoğlu Cami

*Gözetleme Kulesi

*Sıbyan Mektebi

*Demirli Mağaza

Hepsi bu kadar değil.

Onlarca konak ve çeşme…

Gezi notları birkaç gün daha devam edecek.

Sardes (Sart) Antik Kenti

Çok önemli, ama çok popüler olmayan antik kentlerden biri…

Manisa’nın Salihli İlçesi’nde…

Kula’dan çıkıp Birgi’ye giderken uğradık.

Bozdağ’a tırmanmadan önce…

3 bin yıllık geçmişi var.

Lidya devletine başkentlik yapmış.

Daha önce de belirttim, Lidya para basan ilk devlet ve altın zengini.

Bu önemli ve zengin Lidya şehrinden günümüze kadar kalmış yapılar şunlar: Dükkânlar, kütüphane, sütunlu cadde, sinagog, gymnasium, hamam, Artemis tapınağı, altın arıtma evleri…

İtiraf edeyim, Sardes Antik Kenti’nde bu kadar görkemli kalıntılarla karşılaşacağımı tahmin etmiyordum.

Büyüleyici!