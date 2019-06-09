Hüseyin Üzülmez sesleri…

Yine bir takım çevreler, Hüseyin Üzülmez adını gündeme getiriyor… Öğrendiğime göre, Kartepe belediye başkanlığını bıraktıktan sonra, bu tip şeyler aklının ucundan bile geçmiyor Üzülmez’in… Ama elin ağzı torba değil ki büzesin… Anlaşılan, Volkan Özön’ün de bir rakibi olsun diye bazı çevreler haber pompalıyor… Bundan da keyif alıyor… Helal olsun bakalım… Zaman her şeyin ilacıdır…

Tahir başkanın tutumu…

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın mevcut yönetimi destekliyordu… Ancak aday olmadıklarına göre, ibre Volkan Özön’den ya da seçilecek başka birinden yana dönecek gözüküyor… Özön göreve gelirse, Tahir başkanın tam destek vereceğine inancım tam… Ama unutmayın… Seçimler öncesinde dediği gibi, sağlam ayaklar üzerinde dikilecek bir Kocaelispor modeli istiyor. Önce sağlam temeller atılacak, ondan sonra bina inşa edilecek… Kimse bol keseden atılacak bir şey beklemesin… O devirler geçti artık…

Taraftar tek vücut olmalı…

Kocaelispor’da cuma günü resmileşecek olan ama şu an yürürlüğe giren yeni bir dönem başlıyor… Yeni bir sayfa açılıyor… Bundan sonra taraftar grubunun tek vücut halinde hareket etmesi son derece önemli… Bursaspor’da tam 17 taraftar grubu vardı ve sonunda takım küme düştü… Bunu kötü örnek olarak almalı ve tek vücut halinde yola devam etmeliyiz… Aksi taktirde tribünlerde yaşanan kaosun sahaya nasıl yansıdığını görmek zor değil…

Yönetimin içinden gelmesi bir avantaj…

Volkan Özön Kocaelispor’a başkan seçilirse, şöyle bir avantajı olacak… Ne yapıp edildiğini en iyi bilen yöneticilerden biriydi, mevcut yönetim içerisinde… Lig biter bitmez istifa etti… Yola çıktı… Kulübe de şu ana kadar şahsi olarak 500 bin lira civarında para verdi… İşin tamamen maddi boyutuyla ilgili ve bunun için belediyeden dilencilik yapmayan bir yönetici olacağını açık açık deklare etti… Kocaelili genç iş insanlarını yönetimine almaya hazırlanıyor… İnşallah bu taze bir kan olur ve düzlüğe çıkarız… Çünkü içinde bulunduğumuz durum hiç de iç açıcı değil… (Bu arada yönetime medya kuruluşu sahibi bir iş insanı da girecek)…

Fatma Hürriyet Kaplan da işin içinde olmalı…

CHP’li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in Kocaelispor sevgisi ortada… Bayram öncesinde aday Volkan Özön ile görüşen Hürriyet, büyük oranda bu yönetimine de destek verecektir… Çünkü mevcut yönetim ile seçim öncesinde aralarının limoni olduğu ortadaydı… Kulübe ve idmana giden Hürriyet’i ve CHP heyetini kimse karşılamamıştı… Bakalım bu yönetimde Hürriyet’in izi nasıl gözükecek? Bekleyelim görelim…

Merih ile gururlanmak…

Ne yapalım, mayamızda var… Kocaelili dedin mi, bir dakika duracaksın… Milli maçı evde izledik ailece… Kendimizden geçtik… Maç öncesi tahminlerinde oğlumuz Kubilay, 3-0 kazanacağımızı söyledi… Ben de ‘Hayal kurma’ dedim… Ama Şenol Güneş’in farklı bir adam olduğunu, farklı bir oyun kuracağını da ekledim… Ama neredeyse Kubi haklı çıktı… Son Dünya Şampiyonu’nu 2-0 yenen millilerimizi, skordan da önce, yıpratıcı, rakibin sinirini bozucu oyunuyla gurur duyduk… Ve tabii bu takımda Karamürselli Merih’in yıldızlaşması, bir Kocaelili olarak ruhumuzu okşadı… Helal olsun çocuklar!..