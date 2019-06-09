Günlerdir ülkemizde kriz var mı yok mu tartışması yapılmaktadır. Hükümet bile buna karar veremiyor. Bir bakıyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı bir konuşmasında ekonomik krizden söz ediyor, bir gün sonra ülkede böyle bir krizin olmadığını, bunun “ Dış güçler” tarafından planlandığını söylüyor.

Ekonomimizin iki temel lokomotifi vardır.

İnşaat sektörü ve otomotiv sektörü.

Sözü edilen bu iki sektörde kriz varsa, ülkede kriz var demektir. Hem de öyle böyle değil, büyük bir kriz vardır.

Otomotiv sektörünün temsilcileri her gün televizyonlara çıkarak 2018 yılında %40 lara varan oranlarda daraldıklarını söylediler.

Geçenlerde mali müşavir olan bir arkadaşımla sohbet ederken laf dönüp, dolaşıp arabalara gelince, kendisinin mükellefi olan bir araba acentesinin yıllık satış kotasının 650 adet araba satışı olmasına rağmen Ekim ortalarına geldiğimizde halen 250 adet araba sattıklarını söyledi. Haydi Aralık Ayında 150 araba daha sattığını düşünelim Toplam 400 adet satmış olacaklar. Dolayısıyla otomotiv temsilcilerinin söyledikleri “% 40 daralmanın “ doğru olduğu ortaya çıkmaktadır.

Otomotiv sektörünün zorda olduğunu gören ve bunu kabul eden hükümet araba satışlarındaki ÖTV oranlarını düşürdü. Amaç, piyasayı canlandırmak. Bir iki ay otomobil satışlarında bir artış olabilir. Otomotivciler 2018 yılını kurtarabilirler. Ya sonrası? Geçici tedbirlerle piyasanın canlanacağını düşünemiyorum. Bunun çözüm olamayacağını da kısa zamanda göreceğiz. Halkın alım gücü sıfıra inmiş. Kredi faiz oranları oldukça yüksek. Vatandaş hangi parayla araba alabilsin?

Vatandaşın gelirini böylece hayat standardını yükseltmeden piyasanın canlanacağına kimse beni ikna edemez.

Gelelim inşaat sektörüne.

Müteahhitler daha önce yaptıkları anlaşmaları iptal etmeye başladılar. Hiç bir müteahhit yeni bir anlaşma yapmıyor. Ellerindeki inşaatları bitirmeye çalışıyorlar. Bazı müteahhitler nakite gereksinim duydukları için zararına satış yapmaktadırlar. Buna rağmen alıcı bulamıyorlar. Çünkü vatandaşın ev alma gücü kalmadı. Bu da gelecekte ev kiralarının veya ev fiyatlarının artacağı anlamına gelmektedir. Burada arz ve talep dengesi ortaya çıkıyor. Vatandaş oturacağı ev bulamazsa ev sahipleri yüksek kira isteyecektir.

Bu da gösteriyor ki ülkede ekonomik bir kriz var. İster dış güçler çıkarsın, ister ülkedeki şirketlerin kar hırsları düşüncesi sonucu ortaya çıksın bunu kimse inkar edemez.

Sayın Cumhurbaşkanının “Tulumbada su bitti.” Sözü bunu açıkça ortaya koyuyor. Gerçekten bu savurgan tutumla biz daha çok büyük ekonomik krizlerle karşı karşıya gelebiliriz.