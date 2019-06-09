İnsan tiplemelerimizden küçük örnekler

Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki, anlamını ve maksadını ancak yaşamayı becerebilenler çözüyor.

Zira insanımız garip…

İnsanımız özel…

Hele ki bu memleketin insanları inanın bana çok farklı…

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Kimimiz vardır, İstanbul’daki seçimler için Karadeniz turuna çıkar. Fakat bilmez ki ortaya koyduğu tablo ancak kendisini aday gösterenleri korkutur.

Öyleleri vardır ki, aldığı alkolün etkisi ile iki üç kişi bir olup yol arkadaşını darp eder. Neymiş, “Sen bizim kızı nasıl tavlarsın?” mış… Kabul edelim, MİLLET böyle bir İTTİFAK, böyle bir KARDEŞLİK görmemiştir herhalde. Tabi bu saldırgan arkadaşlar da haklı, meret şişede durduğu gibi durmuyor, ne yapalım. Bu tip arkadaşlarda delikanlılık sadece bir şişenin miktarı kadardır…

Tabi yıllardır “Özgürlüğümüz elimizden alındı”, şöyle oldu, böyle oldu diyerek yaygara koparanların, birbirlerine kanları kaynamış ya da kaynağı iddia edilen iki gencin yakınlaşma özgürlüğünü ellerinden almaları da ilginç.

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Türlü insanımız vardır bizim…

Her şey ortada iken meselenin kendilerine olası sirayetine karşı hemen savunma psikolojisine bürünürler. İnsanlar dövülmüştür, yüzler gözler mosmor kesilmiştir. Ama gelin görün ki bahsettiğim insan tiplerine göre olay ‘münferit’ bir hadisedir…

Olayı önce “İttifakı bozmak isteyenler” diye bir cümle ile özetler, ardından “Yahu özür dilettirdik, uzatmayın işte” manasında basit sözlerle kavganın, gürültünün, adliyeye sirayet etmiş bir meselenin “Yok” hükmünde olduğunu söylemeye çalışırlar.

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İnsan suretinde öylesine siyasi figürlerimiz vardır ki bizim; kendilerini mağdur ve rezil etmelerine rağmen görevden alınmaları ya da ihraçları istendiğinde, “Ne olmuş ki istifaları istenecek?” diyecek kadar olayı pişkinliğe vururlar.

Çünkü bu tipler için kavgalar da, gürültüler de, darp edin milletin kafasını gözünü kırmak da “Yaşanması hoş olmamış” sloganı örtüsünün altında son derece doğal hadiselerdir.

Onlara göre basit bir kız kavgasında yaşanabilecek rutinlerden biridir olayların tamamı…

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Ve dahası öylesine başkanlarımız vardır ki bizim; yanındaki yöresindekilerin ne konuştuğunu duymadan bambaşka bir alemde gezer. “Böyle böyle bir olay oldu, ölenlere rahmet, kalanlara sağlık sıhhat afiyet” diyerek geçiştirirler ne kadar ciddi olay varsa…

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Kimileri de vardır bildiğimiz, gördüğümüz, duyduğumuz…

Onlara göre ortada büyük bir skandal vardır. Kabul ettirmek için her türlü riski göze alırlar haklılıklarını. “Dayak yiyen arkadaşımızın yüzü gözü basit bir kavgada morarmamıştır” derler. Onlara göre saldırı planlıdır ve tasarlayarak neticelendirilmiştir. Karşılığında diyet isterler.

Haklı olarak…

İstifa da yetmez o arkadaşlara. İhraçtır beklentileri.

Ve yine haklı olarak…

Neticede haksız durumda görünen ne kadar unsur varsa hepsi hakkında yapılması gereken bellidir. Çünkü bu kadar hassas bir ortamda düşünmeden böylesine bir davranışta bulunan kim varsa, yarın aynısını tekrarlamayacağının garantisi yoktur…

Sadece küçük bir hatırlatma…