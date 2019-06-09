Anayasa Madde 49: Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir

Anayasamızın 49. Maddesinin başlığı aynen böyle.

Devamında diyor ki;

“Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır”

Bir kadın; eşi EYT’ye takılmış. Yasal olarak ödemesi gereken primlerini ödemiş, ancak, daha sonra çıkarılan bir yasa ile emeklilikte “yaş haddi” değişikliği nedeniyle emekli olamıyor.

Hukuk Temel Kavramları’na göre; “Yasalar geriye yönelik olarak değiştirilemez.” Yani; “KAZANILMIŞ HAK” vatandaşın elinden alınamaz.

Gerçek bir “Hukuk Devleti’nde” geçerli olan kural budur!

Adam emekli olamıyor. Ya da ilerleyen yaşı nedeniyle işini kaybediyor. Ama, emeklilik için belirlenen yaşa ulaşamadığı için emekli olamadığı gibi, yeni bir iş de bulamıyor! Bu vatandaş nasıl geçimini sürdürecek?

Adamın eşi, iki üniversite bitirmiş. İş arıyor ama bulamıyor!

Cumhurbaşkanı’na iş için yalvarıyor!

Ancak aldığı yanıt olumsuz! Üstelik, onur kırıcı!

Birileri inkar etse de, ülke olarak büyük bir ekonomik kriz içindeyiz.

Ekonomi ve Hazine’den sorumlu, üstelik YAŞ (Yüksek Askeri Şura Üyesi) olan Damat Bakan’ın pembe masallarına artık kimse inanmıyor!

İşyerleri ard arda kapanıyor. Ürettiği ürünü satamıyor ve zarar ediyor işveren.

Vatandaşın büyük kesimi, özellikle ücretli çalışanlar ve emekliler artan fiyatlar nedeniyle “alım gücünü” yitiriyor, yoksullaşıyor.

Ekonomide “durgunluk” yaşanıyor!

Üniversiteler, “nitelikli ve üretken insan” yetiştiremiyor!

Çünkü, üniversiteleri siyasi iktidar yandaşı ve kimi örnekleriyle çağdışı kafalar yönetiyor!

İŞSİZLİK en büyük ekonomik ve sosyal bir sorun!

Bu yüzden “toplumun temeli” olarak tanımlanan AİLE çatırdıyor!

Boşanmalar artıyor. Aile yıkılınca, ailenin bireyleri de ruhsal açıdan yıkılıyor! Aile içi şiddet artıyor!

Bir atasözümüz var; “Sefalet artınca asalet yok olur!”

Bu nedenle, “çaresizliğin çaresi” yaşamak için her türlü yolu izliyor insan. Hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, karşılıksız çek ve benzeri olaylar da hızla artıyor!

Cezaevleri tıka basa dolu. Siyasi iktidar yeni cezaevleri inşa ediyor!

Öte yandan, siyasi iktidara yakın olanlar iş buluyor!

Örneğin; eski milletvekilleri “Bakan Yardımcısı” oluyor, ya da belediyelerin şirketlerinde veya kamu bankalarında yönetim kurulu üyesi oluyor!

Belediyelerde hiç işe gitmeden maaş alan “bankamatik memurları” ile yandaş besleniyor!

Sınavlarda “yazılı başarılar” bir yana konuyor, “sözlü sınavlarla” yine yandaşlar korunuyor, iş sahibi oluyor!

Bu adaletsiz süreçle KUL HAKKI yeniyor!

Oysa, siyasi iktidarın ANAYASAL görevi; “gerekli ekonomik önlemleri alarak vatandaşına iş olanağı yaratmaktır!”

Bu temel ödevini yerine getirmeyen, tepeden tabana “İSRAF DÜZENİ” içinde küçük bir azınlığa her türlü olanağı sağlayan, “kamu ihaleleriyle hep aynı kişi ve firmaları zenginleştiren bir siyasal iktidarın “VATANDAŞA KARŞI ÖDEVLERİNİ” yerine getirdiği iddia edilebilir mi?

Son 17 yılda “Devlet İhale Yasası’nın 165 kez değiştirildiğini, bir çok kez ihale bile yapılmadan kimilerine iş verildiğini bu ülkede kaç vatandaş biliyor?

Daha pek çok örnek verilebilir. Ama, “AKLI ve VİCDANI” olan bir insan için bu kadarı yeter sanıyorum!

Siyasi iktidarı, ANAYASAL görevlerini yerine getirmeye davet ediyorum!