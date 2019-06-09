40 yıl önce, 40 yıl sonra… Gezi notları (7)

Keçeciliğe taze nefes veren ilçe, TİRE

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Tire’de beni en çok etkileyen ne oldu biliyor musunuz?

Ne?

Yok değil… Köftesi değil.

Tamam, şiş köfte…

Domates soslu… Pideli…

Ama beni etkilemedi.

Ya karadutlu lor tatlısı?

O da değil.

Tamam, değişik…

Tamam, bölgenin lor peyniri ve karadutu iyi değerlendirilmiş…

Ama beni etkileyecek kadar “olağanüstü” değil.

Beni Tire’de etkileyen, “keçecilik” oldu.

Daha doğrusu Tire’de keçeciliğe “taze nefes” verilmesi…

Keçeciliğin haline üzülüyordum, Tire’de keçeciliğe gönül verenleri, keçe sanatçılarını tanıyınca etkilendim, mutlu oldum.

Çocukluk günlerime döndüm

Tire’deki keçecileri görünce, çocukluk günlerime döndüm.

Yalvaç’taki keçecileri…

Keçeden yapılmış yer sergileri üzerinde oturuşumuzu…

Dedemin keçe heybesini, keçe torbasını hatırladım.

Kış günlerinde yaşlı erkeklerin giydiği keçe palto ve pantolonlar…

Çobanların sırtından eksik etmediği kepenekler gözümün önüne geldi.

Büyüklerimiz, “Ancak güçlü kuvvetli erkekler keçeci olabilir” derdi.

Keçe, bizim çocukluğumuzda, yani 50’li yıllarda makine ile değil, “teperek” yapılırdı.

Sabun sulu saf yün, tepilerek pres edilirdi.

“Keçe tepmek”, sıkça kullanılan bir terimdi.

Modernleşeceğiz derken kaybettiklerimiz

Modernleşmek için yola çıktık ya, eskileri unuttuk.

Oysa bir toplumun üretimi ve tüketimi, o toplumun “kültürel mirasını” oluşturur.

Neyi nasıl üretiyorduk, nasıl tüketiyorduk?

Bunları alt alta yazsak…

Kaybettiklerimizi şöyle gözümüze gözümüze soksak…

Sanırım pişmanlıklarımız kat kat artar.

Ah üstüne ah çekeriz.

Endüstrileşme ve küreselleşme…

Büyük ölçekli üretim-tüketim biçimi…

Bütün kültürleri olduğu gibi bizi de olumsuz etkiledi.

Elimizin altından nelerin kayıp gittiğini daha yeni yeni anlıyoruz.

İşte bunlardan biri de keçe!

Keçe, nedir?

Keçe, ekolojiktir.

Hayvansal liften elde edilen doğal bir tekstil malzemesidir.

Yapağı ya da keçi kılından, dokuma işlemi yapılmadan, sadece dövülerek elde edilen “kaba kumaş”tır.

Isıyı korur.

Soğuk iklim şartlarında sıcak, sıcak iklim şartlarında serin tutar.

Hava aldırır.

Organik liften yapıldığından iklimsel koşullara dayanıklıdır.

Sabunlu suyla sıkıştırılarak istenilen bicine sokulabilir.

Toprakta çürümez, darbelere dayanıklıdır.

Keçe kullanma alışkanlığımız, eski çağlara kadar uzanır.

Ağırlıklı olarak 50’li 60’lı yıllarda ne amaçla kullanıldığını yazdım.

Giyinme, örtünme, barınma, taşıma, atlar için aksesuar…

Tek işlevi vardı, ısıyı korumak!

Tabii zaman içinde, bu son derece doğal ve sağlıklı malzeme, modernleşme sürecine kurban edildi.

Modernize etmek yerine, kaldırıp attık.

“Saf yün”den uzaklaştık.

Keçe, gitti.

Gerçek “yün battaniye”, gitti.

Hepimizin evindeki “yün halı”, gitti.

Bir zamanların yüzde 100 yün kumaşları, gitti.

Bunların yerini petrol bazlıipliklerden yapılan dokumalar aldı.

Keçenin yeniden keşfi

Bu konuda çok dertliydim, Tire’deki keçecileri görünce derdim depreşti.

Tire’de keçeci Arif Cön ile tanıştım.

Daha doğrusu Arif Cön ve Arif Cön çizgisindekilere, “keçeci” değil “keçe sanatçısı” demek lazım.

Bakın “keçe zanaatkârı” demiyorum, “keçe sanatçısı” diye isimlendiriyorum.

Bunlar artık “zanaat” değil, “sanat” yapıyorlar.

Bugünlerde tasarlayıp ürettikleri, örneğin her “şal”, bir sanat eseri!

“İpek kumaş” ile “keçe”yibirleştirip değişik renk ve desenlerde butik olarak üretmek, sanat değil de ne?

Keçe, ipekle birleştirilerek yeniden keşfedilmiş.

Keçeye “katma değer” kazandırılmış.

Bütün bunları yapanlar da keçecilikle uğraşan ailelerin üçüncü nesil çocukları.

Tanıştığımız Arif Cön, dedesinin mesleğini sürdürüyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nü bitirmiş, geçmiş işin başına.

Keçeciliğin klasik yöntemle daha fazla sürdürülemeyeceğini görmüş, tekstilci arkadaşlarıyla konu üzerinde kafa yormaya başlamış.

Ve sonunda inanılmaz bir başarı yakalamış.

Bizim eski keçeden eser kalmamış, yepyeni bir ürün ortaya çıkmış.

İpek-keçe şal…

İpek-keçe yelek…

Liste böyle uzayıp gidiyor.

Arif Bey, “Yöntemi değiştirdik, ama üretimin özüne dokunmadık” diyor.

Üretimde kesinlikle “kimyasal” kullanılmıyor.

Renklerin tamamı “kök boya”dan elde ediliyor.

Sordum, “ipek-keçe”den elde edilen ürünler bir süredir moda evlerinde satılıyormuş.

Yurt dışı satışı da var.

ABD, Hollanda, Avusturya, Almanya, Belçika…

Bugün bu “keçe” olayını özellikle anlattım.

Keçe, yüzyıllardır bildiğimiz keçe idi.

Klasik üretim ve klasik kullanımı yok olmak üzereydi.

Tire’de gördüm ki, “girişimcinin gücü” bizim keçeye yeni bir soluk getirmiş.

Özünü bozmadan…

Kim bilir, bizim keçe gibi ele alınması gereken ne kadar çok değerimiz var.

Şöyle dönüp geriye bir baksak…

Kaybettiğimiz değerlerin peşine bir düşsek…

Her şey avcumuzun içinde de biz farkında değiliz.

Gezi notları yine devam edecek, ama yarından itibaren başka konulara da değineceğiz.

Yazılması gerekenler epey birikti.