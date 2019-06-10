19 Mayıs 1919’u anlamayanlara kapak olsun

Üç haftadır hatırlamaya çalıştığımız 19 Mayıs’ta başlayan kuruluş ve kurtuluş mücadelemiz sonrası çok partili sisteme geçişe kadar,

1936 VE 1937’DE

Ankara dil tarih coğrafya fakültesi kuruldu. Ankara Çubuk Barajı açıldı. Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile boğazlarda Türk hakimiyeti başladı. Çanakkale ve İstanbul boğazlarında askerden arındırılmış bölgelere Türk askerleri yerleştirildi. Ankara Devlet Konservatuvarı açıldı. Edirne-Sirkeci-şark demiryolları yabancılardan satın alındı. Malatya Sümerbank fabrikası açıldı. Ne yazık ki kapatılan İzmit - Seka Kağıt ve Karton fabrikası açıldı. Elazığ Krom İşletmeleri kuruldu. İzmir enternasyonal fuarı açıldı. İzmir havagazı şirketi yabancılardan satın alındı. İstanbul telefon şirketi yabancılardan satın alındı.

1937 - 1938 VE 1939 VE DEVAMINDA

Ziraat Bankası ve Denizbank kuruldu İstanbul-Trakya demiryolları ile İzmir telefon şirketi, Kozlu Kömür İşletmeleri yabancılardan satın alındı.Türk askeri Hatay’a girdi. Fransız askerleri çıkartıldı. İstanbul tramvay şirketinin işletim hakkı yabancılardan satın alındı.Sümerbank Nazilli basma fabrikası açıldı.Diyarbakır-Cizre demiryolu açıldı.Gemlik suni ipek fabrikası açıldı.İlk Türk denizaltısı Haliç’e indirildi.Türk petrol şirketi kuruldu.Köy enstitüleri kuruldu.Son dönemde çok tartışılan Taksim gezi parkı açıldı. Ankara Etimesgutta üretilen ilk Türk uçağı deneme uçuşları yaptı.Türk devrim tarihi enstitüsü kuruldu.Toprak mahsulleri kuruldu.Ergani bakır işletmeleri açıldı.Karabük demir çelik fabrikası açıldı..Adana elektrik şirketi devletleştirildi.Sivas demiryolu makinaları fabrikası kuruldu. Aydın’da 400 köylüye toprak dağıtıldı.

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19 Mayıs’ta Samsun’ a çıkış ile başlayan kurtuluş ve kuruluş felsefesinin, büyük Atatürk’ün vefatına ve çok partili sisteme geçişe kadarki hikayesi bu satırlara ancak bu kadar sığabildi. Görüldüğü gibi daima hatırlanması ve tarihe altın harflerle yazılması gereken bir kurtuluş ve kuruluş hikayesi.

Hatalı yönetim nedeniyle ülkemizde yaşanan ekonomik krizler ve daha önce yapılan satışlar, Seka’yı kapatan, Sümerbank’ı ve şeker fabrikalarını satan, hatta bu yıl içersinde tank palet fabrikalarını satan felsefe 19 Mayıs’ta başlayan kuruluş ve kurtuluş felsefesinden uzaklaşan felsefedir.

Har yıl 19 Mayıs’ı esasında çok partili sisteme kadar yaşanan büyük siyesi, sosyal ve ekonomik devrimleri anarak, hatırlatarak, ders çıkartarak anmak gerekir. Siyasi, ekonomik ve diğer alanlarda tam bağımsızlığı, sonuçta ülkemizde tam demokrasiye geçişi hedefleyen bu büyük devrimin verileri hiç unutulmaması gereken verilerdir. Bu anlayıştan uzaklaşarak demokrasiyi sulandıran, hatalı yönetimlerle insanlarımıza sürekli ekonomik krizler yaşatan, özelleştirme bahanesi ile Osmanlı’nın son dönemine benzer biçimde büyük zorluklarla elde edilen kamu mallarını haraç mezat satan, demokratik sistemle oynayan iktidarlara, bu kısa tarihi hikaye kapak olsun. Bütün bu yapılanlardan sonra 19 Mayıs kutlamalarında büyük Atatürk’ ün adını anmayanlara hangi hitapla seslenilir, siz okuyucuların takdirine bırakıyorum. Bütün bunların hatırlanması, geleceğimize ışık tutmayı sağlayacaktır.

Kıymet bilmek insan olmanın, tarihe hakkını vermek de devlet olmanın bir gereği olmalıdır. Öyle değil mi ?

Kurtuluş savaşı ve felsefesini her zaman canlı tutmak dileklerimle.