"Büyükşehir Belediyesi’nde olup bitenleri, 5 yıl sonra öğreneceğiz"

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in Ramazan Bayramı öncesi yaptığı açıklamalar çok konuşulmuştu…

Hürriyet, basın açıklamasında eski Başkan Nevzat Doğan’ı, AKP milletvekilleri Emine Zeybek’i, Mehmet Akif Yılmaz’ı ve Hizmet İş Sendikası Başkanı İdris Ersoy’u hedef almıştı…

Sonrasında AKP’li Zeybek, yaptığı açıklamayla Hürriyet’i eleştirmişti…

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Araya bayram girdi…

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Dr. Pelin Coştur Filiz’in konuyla ilgili açıklamasına yer verememiştim…

Pelin Hanım da doğal olarak Başkan Hürriyet’i destekledi…

AKP’lileri eleştirdi…

Pelin Hanım’ın değerlendirmesini birlikte okuyalım;

AKP’NİN İFTİRA KAMPANYALARI

“Millet İttifakımızın adayı olarak İzmit Belediye Başkanı seçilen Sn. Fatma Kaplan Hürriyet için son günlerde bir iftira kampanyası yürütülmektedir.

Yerel seçimlerin hemen öncesinde, hatta seçimi kaybettikleri halde mazbatayı devretmeden önce onlarca kişiyi işe alanlar, son derece makul nedenlerle 4 kişinin işten çıkarılması karşısında hemen iftira kampanyasına başlamışlardır.

Önce AKP İzmit İlçe Başkanı ve sonrasında AKP Kocaeli milletvekili, Sn. Hürriyet için 10 kişiyi haksız işten çıkarma suçlamasında bulunmuşlardır.

AKP’NİN YALANLARI

Ancak Sn. Hürriyet'in basın toplantısında gerçekleri ortaya dökmesi ve işten çıkarıldıklarını ileri sürdükleri kişilerin canlı yayında kendi istekleriyle işten ayrıldıklarını ifade etmeleri, AKP'nin her zamanki yalanlarını ve milleti nasıl yanlış yönlendirmeye çalışarak, kendi yüzsüzlük ve haksızlıklarının üstünü örtme çabalarını bir kez daha ortaya koymuştur.

Adında ‘Adalet’ yazan, ama hak ve hukuku zerre kadar düşünmeyen partinin eski belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve vekili öncelikle kendi yakınlarını işe alıp kadro vererek bir kez daha önceliğin hep kendi yakınlarında olduğunu göstermişlerdir.

AKRABA CENNETİ BELEDİYE

AKP'ye gönül veren ve kendileri için çalışan düşük gelirli vatandaşlarımız park ve bahçelerde sürünürken ya da iş beklerken; kendilerinin çocukları, kardeşleri, gelinleri ve akrabaları yüksek maaşlarla daha iyi mevkilere getirilmişlerdir.

Bununla da kalmayıp, yatarak belediyenin parasını yiyip bir de bunu sosyal medyadan övünerek paylaşan tipler aslında AKP'nin vizyonunu en net şekilde ortaya koymaktadır.

Oysa adında ‘Adalet’ olan partinin temsilcileri öncelikle İzmit Belediye'sini akraba cennetine çeviren kendi yöneticilerine tepki göstermeleri gerekirken bu durumu ortaya çıkaranlara tepki gösteriyorlar.

TERLİK ALIMI VE ÇİLİNGİR HİZMETİ

Bununla birlikte, sadece kendi yakınlarını yüksek maaşla işe almakla kalmayıp, bir de çeşitli vakıfların terliğinden çilingirine kadar her türlü ihtiyacını belediye bütçesinden karşılamışlardır.

Yani, İzmit halkının parasını ciddi sorunları olan İzmit için harcamak yerine, TÜGVA gibi vakıfların kişisel ihtiyaçları için 1 milyon Türk lirası harcamışlardır.

BÜYÜKŞEHİR’İ KAYBETSELERDİ!

Henüz kesinleşmemiş verilere göre İzmit Belediyesi'nin 207 milyon borcu bulunmaktadır.

Yıllarca İzmit'in trafikten sorunundan alt yapı sorununa kadar hiç bir sorununun çözülmediği halde, bir de üstüne yüz milyonlarca borç yapılması güzelim ülkemizdeki tüm AKP belediyelerinin ortak özelliğidir.

Bir de Büyükşehir Belediyesini kaybetselerdi, Türkiye'nin en borçlu belediyesinin nasıl Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olduğunu da öğrenmiş olurduk.

Ama 5 yıl sonra onu da öğreneceğiz.

AKP’Lİ ZEYBEK’İN GÖZDAĞI

Tüm bunların üstüne AKP vekili Sn. Zeybek bir de Sn. Hürriyet'e attığın adımlara dikkat et diyerek gözdağı vermektedir.

Şunun çok iyi bilinmesini istiyorum ki, bizim hiç kimsenin tehditlerine boyun eğip feda edeceğimiz HÜRRİYETİMİZ yoktur.

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanlığı olarak Belediye Başkanımız Sn. Fatma Kaplan Hürriyet'in yanındayız”

PELİN HANIM’IN BEKLENTİSİ

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Dr. Pelin Coştur Filiz’in İzmit Belediyesi ile ilgili görüşleri böyle…

Pelin Hanım’ın en dikkat çekici tespiti, “Bir de Büyükşehir Belediyesini kaybetselerdi, Türkiye'nin en borçlu belediyesinin nasıl Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olduğunu da öğrenmiş olurduk. Ama 5 yıl sonra onu da öğreneceğiz.”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bayram öncesinde yaptığı basın toplantısında belediyede yaşananlardan bir kesit sundu…

Bu bile AKP’nin dengesini bozmaya yetti…

İSTANBUL SEÇİMLERİ

İzmit Belediyesi’nde bunlar yaşanmışsa, kim bilir devasa bir bütçeye sahip olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde kim bilir neler olmuştur…

CHP, 15 yıl aradan sonra İzmit Belediyesi’ni AKP’nin elinden aldı…

Bakarsınız 5 yıl sonraki seçimlerde CHP, AKP’nin elinden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığını da alır…

Ama ilk etapta şu İstanbul seçimlerinin sonucunu bir görmek lazım…

23 Haziran’daki İstanbul seçimleri, Türk siyaseti için bir MİLAT olabilir…