Aday sayısı artıyor, kaos büyüyor…

Kocaelispor’da aday sayısı artıyor…

Volkan Özön şu anda tek aday gözüküyor, ama gizli bir çalışma yapıldığı haberleri de ayyuka çıktı…

Özön, Cuma günü yönetimiyle belki göreve gelecek ama, kendisi de olağanüstü bir kongre kararı alarak, üye olmayan üyelerin resmileşmesi için karar aldıracak…

Volkan Özön’ü çok tanımıyorum…

Bayram öncesi bir röportaj yaptık ve hayli ses getiren bir yayın oldu…

Bakalım görev bayında neler yapacak?..

Kapalı bir kutu şu anda…

Rafet Kırgız ismi de öne çıkıyor…

Bazıları da Hüseyin Üzülmez diyor…

Yani bu kongrede bile sürpriz isimler çıkabilir…

Sosyal medya ise çalkalanıyor…

Yani akıma kapılsanız, Allah muhafaza birbirinize girersiniz…

Sinir harbi yaşanıyor…

Hatta hatta Bahri Yavuz’un yeniden aday olabileceği söylentileri bile ayyuka çıkıyor, çıkartılıyor…

Yani suların cuma günü de durulacağı konusunda kimsenin garantisi yok…

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Şu anda tabii ki kaos ortamı var ve bu kadar aday siminin geçmesi de sağlıklı bir şey…

Ama her kafadan ses çıkması, bir kaka-foni oluşturuyor ve zaman kaybediliyor…

Kongreden sonra da kaos ortamı sürecek gözüküyor...

Bu ortamda nasıl iç transfer görüşmeleri yapılacak?..

Teknik heyet ile nasıl anlaşılacak?..

Yarınımızı nasıl berrak olarak görebileceğiz?..

Muamma…

Bekleyelim görelim bakalım!..

Transfer yasağının kalkması çok zor…

Kimse heveslenmesin…

Mevcut isimler arasında transfer yasağını kaldırabilecek kimseyi göremiyorum…

Bu benim şahsi kanaatim…

Küçük dosyalar tamam, ama büyük dosyaların sahipleri, yanlarına bile yaklaştırmıyor…

Göreve gelecek yönetim de, bu dosyaları, en azından yeni sezona kadar yetiştiremez…

Yani göreve kim gelirse gelsin, mevcut kadrodan da fire bile verilerek, daha zayıf bir kadroyla gelecek sezon yola devam etmek zorundayız…

Yani 3.Lig bile bize lüks gelebilir…

Benden söylemesi…

Dost acı söyler…

Kongre de herkes eteğindeki taşı döksün…

Cuma günü bir fırsattır…

Sağda solda konuşmamak için…

Kulüple yatıp kalkıp, gerçekten canı yananlar için bir fırsattır…

Çıkın kürsüye ve konuşun…

Eteğinizdeki taşları dökün…

Kimsenin adamı olmayın…

Kendiniz çıkın ve adam gibi konuşun…

Perde arkasındakilere tetikçilik yapmayın…

Ne geldiyse başımıza bu tetikçilerden geldi…

Onun için, gelin şeffaf olun…

Ne yapacağınızı anlatın…

Kimlerin desteğinizi aldığınızı söyleyin…

Kimsenin üzerinde zan bırakmayın…

Soru işaretlerini dağıtın…

Artık bıktı bu camia, gizli saklı ilişkilerden…

Ve omuzlara alınan insanların iki gün sonra yere çalınıp, çiğnenmesinden bıktı…

Mevlüt Ağra kolları sıvadı…

Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı ve Suadiyespor kulübü Başkanı Mevlüt Ağra, kolları sıvadı…

Cumartesi akşamı yönetimini toplayan Ağra, 4 teknik adam üzerinde yoğunlaştı…

Süper lig’de yer alacak takımının zirveye oynayabilmesi çini bir kadro planlaması yapıyor, ama kesenin ağzını tam açma taraftarı da değil…

Geçmişte yaptığı harcamalara dikkat etmek istiyor…

Ağra’nın bir koltukta iki karpuz taşıyacağı bu sezon işi kolay değil elbette…

Suadiye yönetiminin daha da yardımcı olması gerekiyor…

Anlaşılan Kartepe Belediyesi’nin de öyle yoğun bir bütçe ayıracağı şüpheli…

Bakalım neler olacak?..