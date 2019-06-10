Bugünlerde kent gündeminde Kocaelispor da var.

3.Lig’te hedeflediği başarıyı yakalayamadı…

Yönetim kongre kararı aldı…

Beş yıldır başkanlık koltuğunda oturan Bahri Yavuz, “yeniden aday olmayacağını” açıkladı…

14 Haziran’da kongre var…

Kocaelispor’u bulunduğu durumdan kurtaracak başkan aranıyor.

İşin özeti bu!

Peki, var mı başkan adayı?

Var. Volkan Özan…

Rafet Kırgız’ın da aday olabileceği konuşuluyor.

Kimin başkan olacağı önemli mi?

Spor, hele hele futbol birinci derecede ilgi alanım değil.

Ben konuya “duygusal” değil, “mantıksal” yaklaşmak istiyorum.

Kocaelispor’a “methiyeler” düzecek değilim.

Aslandı da kaplandı da…

Bir zamanlar büyük takımları dize getiriyordu da…

Bugün, bugün ne durumda ona bakalım.

Neden bu durumlara düştü, bunu araştıralım.

Nasıl kurtulur, nasıl mali ve idari yönden sağlıklı bir kulüp haline gelir, hangi sistemle yönetilir, bunu düşünelim.

Yoksa Ahmet başkan olmuş, Mehmet başkan olmuş, bunun hiç ama hiçbir önemi yok.

Doğru bir yönetim sistemi kurulmadıktan sonra, Kocaelispor’un kurtulması, eski günlerindeki gibi tekrar başarıya yelken açması mümkün değil.

Bugüne kadar…

*Kaç defa “kurtarma operasyonu” düzenlendi, hatırlamıyorum.

*Kaç defa “Pamuk eller cebe” dendi, saymadım.

*Kaç defa sanayicilerin tepesine tepesine vurulup milyonlarca lira toplandı ve har vurup harman savruldu, hesaplamadım.

Bildiğim bir şey varsa…

Kocaelispor da…

Diğer pek çok futbol kulüpleri gibi…

Siyasi ve ticari rant aracı olarak kullanıldı, kullanılmaya devam ediliyor.

Kocaelispor için en son KEV tesisleri heba edildi.

“Bu tesisler Kocaelispor’un. Satılsın, borçları kapatılsın, bak takım nasıl şahlanacak, pat pat üst liglere çıkacak” dendi, satıldı, borçlar kapandı, ama takım yerinde sayıyor.

Olan, KEV’in tesislerine oldu.

Olan, KEV tesislerinin işletmesi elinden zorla alınan Kadir Kurt’a oldu.

Üzüntüsünden kanser oldu, aramızdan ayrıldı.

KEV tesisleri heba edildi, Kocaelispor onun bunun elinde sürünmeye devam ediyor.

Geçen yılki yardım kampanyası

Geçen yıl ağustos ayında düzenlenen yardım kampanyasını hatırlıyor musunuz?

Görüntü muhteşemdi.

Vali Hüseyin Aksoy’un sağına ve soluna dizilmişler, boyunlarında Yeşil-Siyah atkı atmışlar…

Kocaelispor’u kurtaracak “heyet-i umumiye” bir arada!

Milletvekilleri…

Siyasi parti il başkanları…

Oda başkanları…

Belediye başkanları…

Oturmuşlar, konuşmuşlar, Kocaelispor için “yardım kampanyası” açmaya karar vermişlerdi.

Toplanan paralarla önce 30 milyon liralık borç ödenecek, borç ödenince transfer yasağı kalkacak, kalanıyla da transfer yapılacaktı.

Planlama böyleydi.

Sonunda ne oldu?

Dört aylık sürede sadece ve sadece 181 bin 696 lira toplanabildi.

Neden bu kadar komik bir rakam?

İki nedeni vardı.

Birincisi ekonomik kriz, ikincisi Kocaelispor yönetimine güvensizlik!

Kocaelispor, dilencilikle kurtulabilir mi?

Sevgili okurlarım, biliyorsunuz ülkemizdeki futbol kulüplerinin yüzde 99’u iflas etmiş durumda.

Hepsi gırtlağına kadar borçlu!

Bunun nedeni, yapısal bozukluk.

Dernek statüsüyle hiç milyon ve milyar liralık bütçelere sahip kulüpler yönetilebilir mi?

Gelen yönetici, “siyasi veya ticari ün” uğruna kulübü borçlandırıp gidiyor, hiçbir sorumluluğu yok.

Yeni seçilenler, borç ödemek için debelenip duruyor.

Onlar da borçlanıyor, daha sonra gelenler de…

Böylece borç, kartopu gibi büyüyor da büyüyor.

Sonra da içinden çıkılmaz hale geliyor.

Bu arada harcamalarda ve transferlerde dönen “katakulli” işler cabası.

Kocaelispor’un da ülkemizdeki diğer kulüplerden farkı yok.

Bugüne kadar kaç kez “Pamuk eller cebe” dendi, saymadım.

Ver ver ver, sonunda değişen bir şey yok!

Bakan Bey aradı, ver!

Vali Bey aradı, ver!

Belediye başkanı aradı, ver!

Arkasından da telefon açıp “yazılmamak kaydıyla” bize dert yanıyorlar.

Öyle şeyler anlatıyorlar ki, üzülüyoruz.

Dipsiz kuyu, at at dolmuyor.

Size bir şey söyleyeyim mi, bugüne kadar Kocaelispor için toplanan paralar altyapı için harcansaydı, Kocaelispor bugün “futbol fabrikası” haline gelirdi.

Tamam, Kocaelispor bu kentin ortak değeri!

Tamam, Kocaelispor süper ligde oynamalı!

Ama Kocaelispor belirli bir sistem içinde, “basiretli bir tüccar” mantığıyla yönetilmezse, borçtan kurtulsa bile üç beş yıl sonra gideceği yer, yine “borç batağı” olacaktır.

Süper lige çıksan ne olacak?

Üç beş yabancı zıpıra vereceğin “milyon Euroları” nereden bulacaksın?

Tamam da, ne yapılmalı?

Benim önerim şu:

Eğer memleketimizi seviyorsak…

Eğer kentimizi seviyorsak…

Eğer Kocaelispor’u seviyorsak…

Öyle “boş hayaller” peşinde koşmayalım.

Para toplayacağız…

Kocaelispor’un geçmiş borçlarını ödeyeceğiz…

Kalanıyla yeni transferler yapacağız…

Üç yılda süper lige çıkacağız…

Çıktın, sonra?

Sonra borçlanacağın “milyon Euroları” kim ödeyecek?

Bunun yerine oturup kendimize “gerçekçi hedefler” koyalım.

“Bir futbol kulübü nasıl olmalıdır ve nasıl yönetilmelidir?”, önce bunu araştıralım.

Benim bildiğim, İzmir Altınordu Kulübü yöneticileri bu konuda bize yol gösterebilir.

Avrupa’daki örnek kulüpleri araştıralım.

Ve oturalım bu işin anayasasını yazalım.

Tüm Türkiye’ye örnek olalım.

Türk futboluna, Kocaeli futboluna hizmet etmek istiyorsak, yürümemiz gereken yol, bu yoldur.

Öyle hamasi nutuklarla…

Öyle gerzekçe yazıp çizmelerle…

Öyle duygusal yaklaşımlarla…

Ne Kocaelispor kurtulur, ne de Türk futboluna hizmet edilir!

Atkıyı boynuna tak!

“Pamuk eller cebe” de!

Kocaelispor kurtulsun.

Bırakalım, böyle “dandik” işleri!

Yardım toplayıp futbol kulüplerini ayakta tutma dönemi artık bitti.

Bu işin ekonomisi var mı yok mu, onu söyleyin siz!

Sürekli birileri para verecek, siz harcayacaksınız…

Geride kaldı o günler.

Bazı yavşakların “Başkan istese, Kocaelispor’un borcunu iki saatte halleder” gibi yaklaşımlarına sadece gülün geçin.

Ve…

Sanayici ve işadamlarını, böylesine derin ekonomik krizin yaşandığı günlerde rahatsız etmeyin.

Hepsi can derdinde!

Hiç birinin Kocaelispor’u düşünecek hali yok!

Söyleyeceğim şu:

Rüya görmeyi bırakıp, gerçeklerimize dönelim.

Kocaelispor için gerçekçi bir proje hazırlayalım.

Kimin başkan olacağına karar vermeden önce, nasıl bir sistemle yönetileceğine karar verelim.

Okurlarımdan özür

Sevgili okurlarım, Kocaelispor yazısı uzadı, 7 gündür sürdürdüğüm “gezi notları”na bugün ara veriyorum.

Yarından itibaren hem güncel olaylar, hem “gezi notları”na devam!