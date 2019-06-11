Lüks ve israf düzeni…

Öncelikle İslam dininde ve “toplumsal kültürel değerlerimizde” insanın “sade bir yaşam sürmesi” esastır.

Paraya, güce tapmak ve özellikle de başkalarının hakkını yemek en büyük günah ve suçtur.

Hangi siyasi kimliğe sahip olursanız olun, bugün ülkemizin içinde bulunduğu “ekonomik sıkıntıları” inkar edemezsiniz.

Ülkemiz ağır bir DIŞ BORÇ ve FAİZ yükü altındadır. Ve, “borç faizlerini” ödemek için yeni dış borçlar arıyoruz.

“ÜRETİM EKONOMİSİ” sürekli kan kaybediyor. Sanayicimiz, ürettiğini iç ve dış pazarlarda satmakta zorlanıyor. İşyerleri ard arda kapanıyor, İŞSİZLİK artıyor. Toplumun büyük bir kesimi geçim sıkıntısı ve yoksulluk içinde.

Ancak, siyasi iktidar büyük bir lüks ve israf içinde!

Kendi paramız ve emeğimizle yapamayacağımız “köprü, otoyol, Şehir Hastaneleri” gibi işleri “YAP-İŞLET-DEVRET” yöntemiyle “Yabancı-yerli ortaklığı” şirketlere “DOLAR” bazında borçlanarak, büyük bedellerle yaptırıyoruz.

Özellikle Devlet yönetiminde üst düzey görev alanlar, bu yoksul milletin parasıyla, maliyeti ve cari giderleri dudak uçuklatan lüks saraylarda yaşıyor, büyük katılımlı yemekler veriyor.

Son 12 yıl içinde “ÖRTÜLÜ ÖDENEK” denilen, hesabı verilmeyen bir kaynaktan 16 milyar lira harcanıyor! (17.8.2019)

harcanıyor! (17.8.2019) Üst düzey yöneticiler, trilyonluk lüks otomobillerde keyif sürüyor! Bu otomobillerin pek çoğu da “satış bedelleri üzerinde kiralanıyor!”

Devlet üst yönetimi, Bakanlıklar ve Genel Müdürlükler, sanki geçici hizmet için başka yerlerden gelmiş gibi, kamu binaları yerine büyük bedellerle kiralık binalarda faaliyet gösteriyor, birilerine trilyonlarca lira kira bedeli ödeniyor!

Birkaç örnek verelim;

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde 643 belediye yöneticisi var ama 1717 kiralık araç var! Bu araçları kimler kullanıyor? Hangi yandaş firmalardan kiralanıyor? Bunların kira ve yakıt bedelleri nedir? Şimdilik bilen yok! İBB’nde görevli bir kişi, tam 13 yıl Egemen Bağış’ın şoförlüğünü yapmış. Elbette, belediyeye ait bir araçla! (15.4.2019)

SAYIŞTAY raporlarına göre; İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’ne bağlı Spor A.Ş.’de görev yapan personelin ailesine mevzuata aykırı olarak “Özel Sağlık Sigortası” yaptırılmış. Bunun için, 2015’de 292 bin 434 TL, 2016’da 447 bin 935 TL. ödenmiş! (13.11.2017)

Sayıştay, Güngören Belediyesi’nde resmi araçların özel işlerde kullanıldığını tespit etmiş. Tüm yakıt, otoyol ve köprü geçişleri de belediye bütçesinden karşılanıyormuş! (5.11.2018)

Denizli Belediyesi, il genelinde tüm muhtarlara her ay 250 TL. ödüyormuş! Neden? Muhtarları ikna edersen, vatandaşın oyunu da garanti edersin!

Konya-Karatay Belediye Başkanı 511 bin 700 TL’ye lüks makam aracı almış!

Samsun Valisi makam aracını yenilemiş. Yeni aracın bedeli 1 milyon, 745 bin 320 TL. (28.5.2019)

Kütahya Valisi lüks minibüsünü yenilemiş! Yeni saltanat aracı deri koltuklu, ahşap iç dizaynlı, ses ve televizyon donatımlı. Aracın maliyeti “Devlet sırrı” olarak saklanıyor! (5.9.2018)

Kütahya Belediye Başkanı da, makam odası için 5 milyon liraya mobilya almış! (8.9.2018)

Trabzon’un OF ilçesi Kaymakamı, 41 bin TL.’ye ultra lüks bir makam odası yaptırmış! Sanki Osmanlı saray makam odası! (26.8.2018)

Diyarbakır Belediyesi’ne millete hizmet için görevlendirilen KAYYUM, makam odasını “içinde banyosu da olan lüks bir saray gibi” döşetmiş! Maliyeti 2 milyon 127 bin 725 lira!. (18.4.2019)

(18.4.2019) Siirt Belediyesi’ne 2016da Kayyum olarak atanan vali yardımcısı, kendi konutunun tadilat faturasını Siirt Belediyesi’ne kestirmiş! Maliyet; 75 bin 520 TL.(6.5.2019)

Şırnak-Cizre ilçesi belediyesinde görev alan Kayyum, kasasında 36 milyon TL. olan belediyeyi 256 milyon borçla devretmiş! (29.4.2019)

Seçim yatırımı için, seçmenlere dağıtılmak üzere milyonlarca liralık hediyeleri saymıyorum!

Ancak, bu yoksul milletin cebinden öylesine lüks ve israf düzeni oluşturulmuş ki, belediyeler borç batağında! Hazine ve Maliye Bakanlığı’na toplam 11.7 milyar lira borç var! (24 Mart 2019)

TÜRK İŞ araştırmasına göre; bu ülkede 50 milyon yoksul, 18 milyon aç vatandaşımız var.

Bu milletin vergilerini lüks ve israfla tüketen kim olursa olsun, HARAM OLSUN!..