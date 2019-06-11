Turizm ve Kocaeli

Yaz tatili deyince akla Antalya, İzmir, Bodrum, Çeşme hatta Balıkesir gelir. Yıllık izinlerde, uzatılmış bayram tatillerinde insanlar bu bölgelere gider.

Tatile gidip gelebilmek için binlerce kilometre yol aşılır. Tatilin 2 günü yollarda geçer. Büyük paralar ödenir…

Dönüş yolu eziyetinden sonra izni kalanlar evinde dinlenir, izni kalmayanlar ise tatil dönüşü işe yorgun başlar…

Bir iki yıl önce tatil için Antalya’ya gidenlerden biri de bendim. Çoluk çocuk gecenin 02.00’sinde yola çıktık. Yavaş yavaş dinlene dinlene yola koyulduk. Öğlen 12.00’da Antalya’ya vardık. Hava aşırı sıcaktı. Uygu gözlerimizden akıyordu. O yorgunlukla odamıza çıktık ve o günü dinlenerek geçirdik.

Kalan 4 günde ise sadece otelin havuzuna girebildik. Deniz için otel servis kaldırıyordu ve giden hiç kimse denizden memnun değildi. 4. günün sonunda yine gece yola çıkarak geri döndük.

Yani sırf havuza girebilmek için kilometrelerce yol gittik ve bu yolculuk esnasında iki kat yorulduk.

Peki, Allah’tan reva mıdır, tatil yapmak için Ege ya da Akdeniz’e kadar gitmek?

Tabi ki değil. Amaç denize, havuza girmek ise en iyisi bu şehirde… Doğası, deniz ve plajıyla Antalya, İzmir ve Balıkesir’dan çok daha güzel plajlarımız var.

Evet, Kandıra sahillerinden bahsediyorum.

Hem de İzmit Merkezinden 40 dakika uzaklıkta…

KANDIRA SAHİLLERİ…

Kandıra sahilleri eşsiz doğası, büyüleyici kayalıkları, temiz denizi, ince kumlu plajlarıyla deniz turizmi için dört dörtlük bir bölge.

Kimine göre sezonu kısa deniyor. Ağustos 15’ten sonra deniz soğuyor deniyor. Oysaki Kandıra sahillerinin en soğuk günü, Ayvalık’ta yaz ortasındaki soğukluk kadar bile olmuyor.

Oteller, apartlar, pansiyonlar, günlük kiralık odalar ve hatta çadır kamplarının bulunduğu bölge tatil yapabilmenin en kolay ve keyifli mekanlarından biri.

TURİZMCİNİN SIKINTILARI

Büyükşehir Belediyesi bu bölgede önemli değişiklikler yaptı. Sahil şeridi düzenlendi, ücretli şezlong ve şemsiyeler kondu. Bu sayede plajlar daha güzel oldu. Ama turizm anlamında eksik olan daha çok şey var.

Önce anlayış değişmeli, sonra biz bu işi başaracağız denmeli. Turizmle uğraşanlara teşvik olunmalı, destek verilmeli. Kandıra’nın kalkınması, Kocaeli’nin tanıtılması için hatta kaderinin yeniden yazılması için Turizm önemli bir koz…

İnsanlar havuza girmek için binlerce kilometre yol gidiyor. Bu yolu Antalya’yı görmek için değil, otellerinden, eğlencelerinden, denizinden faydalanmak için gidiyorlar.

Bütün bunları Cennet Kandıra sahillerinde biz başarırsak, Kocaeli, İstanbul, Bursa, Yalova ve birçok çevre il, tatil için Kandıra’yı tercih eder.

Deniz turizmini yabancı turist çekebilmek için kullandığımızda da Kocaeli’nin nasıl değişeceğini bir düşünün.

4 YILDIZLI OTELİN SAHİBİ BİRAZ KIRGIN

Kandıra sahillerinin Kerpe’de bulunan tek 4 yıldızlı oteli Gaia Beach Otel'in sahibi Tekin Alkan, bu aralar biraz kırgın. En son, bayramın ikinci günü sezon açılış programı için düzenlediği Coşkun Sabah konseri sırasında yaşananlar nedeniyle bu işten biraz soğumuş.

Takip edenler bilir, bir şikayet üzerine Coşkun Sabah sahnedeyken saat 11.00 sıralarında konser sonlandırılmıştı.

Bu olayın ardından Tekin Bey, “Ben Antalya’da da otel işlettim. Ama böyle bir muameleyi ne gördüm ne de işittim. O gün yaşananları unutamıyorum. Otelcilikle ilgi hevesim kaçtı. Paraya pula ihtiyacı olan biri değilim. Ancak bu ekonomik krizde ayakta durmaya çalışan birimim. İnsanlara iş imkanı sağlayan biriyim, Kandıra’ya bir katkımız dokunsun diye yapıyordum. Gönlüm kırık olarak Kerpe’den ayrılıyorum. Hem sağlık sorunlarım nedeniyle hem de o gün yapılan muameleyi unutamadığı için Kerpe’den ayrılmaya karar verdim. Otel yarım pansiyon olarak işletiliyordu. Bundan sonra oda – kahvaltı olarak devam edecek. Personel sayımızı da o ölçüde indireceğiz. Elimde olmadan onlarca kişiyi işten çıkartmak zorunda kaldım.

Bundan sonra ben yokum ama turizmi kendine dert etmiş kıymetli bir kaymakamımız var. Kendisine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bütün samimiyetimle söylüyorum kaymakam Mehmet Ünal, Kandıra için önemli bir şanstır. Turizme verdiği desteğe bizzat bende şahidim. Başarılı olacağına inanıyorum. Aynı şekilde yeni belediye başkanı Adnan Turan’ında Kandıra sahilleri için başarılı çalışmalar yapacağına inanıyorum. Kendisiyle görüştüğümde heyecanına tanık oldum. 6 yıldır Kerpe’deyim bana bu dönemde destek olan önceki dönem Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na, değerli valilerimize, önceki dönem Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken’e ve Kandıra turizmi için emeği olan herkese teşekkür etmek istiyorum ” dedi ve Yeni Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın bu dönem bambaşka bir Kerpe oluşturacağına inancının sonsuz olduğunu söyleyerek şimdilik Kerpe’ye veda etti.

DESİBEL SIKINTISI

Otellerin ve restaurantların bir diğer sıkıntısı da canlı müzik engeli. Başiskele bölgesinde bulunan oteller ve restaurantlar, kır ve havuz kenarı düğünlerini yaparken son derece tedirginler.

Gelen en ufak şikayetle binlerce lira ceza yiyen bu mekanlar, Büyükşehir Belediyesi’nden hoşgörü bekliyor. Milyonlarca liraya inşa edilen mekanlarda desibel ölçüm cihazları bulunuyor. Ancak buna rağmen sınırı bir tık gecen her mekana ceza kesiliyor.

İşletmeciler, bu mekanların ayakta kalabilmesi adına biraz daha hoşgörü bekliyor.

Özetle, turizm konusunda daha çok yol almamız gerekiyor. Bu kenti gerçek bir turizm cenneti yapabilmek için önce hoşgörüye daha sonra da yeni yatırımlara ihtiyaç var. Kocaeli kazanırsa hepimiz kazanırız…

İlimtepe Yoluna asfalt isteniyor

Körfez İlimtepe Mahallesine çıkan yol üzerinde bozuk olan asfalt vatandaşı çileden çıkartmaya başladı. Hacı Osman Mahallesinden, İlimtepe’ye çıkan yol çok berbat durumda. Bu yolu kullanmak zorunda olan mahalle halkı, yetkililerden yolun asfaltlanmasını istiyor.