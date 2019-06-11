Karamürsel’deki Çanakkale anıtı ve Atatürk büstü evlere şenlik!

Birçok kaynakta Çanakkale Destanı olarak da geçmekte olan 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin 105. yıldönümünde bu kutlu zaferde emeği geçen başta başkomutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm vatan evlatlarını sevgi ve minnet ile andığımızı belirtmek isteriz.

ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ

Tarihin tüm olumsuzluklarına karşın gelmiş olan bu zafere bir de sayılarla bakalım istedik.

-27 Eylül 1914’te Çanakkale Boğazı bütün gemilere kapatıldı.

– 3 Kasım 1914’te İngiliz-Fransız Birleşik Filosu Çanakkale Boğazı girişinde yer alan hendekleri, siperleri ve haberleşme alanlarını (tahkimat) bombardıman etti.

– 19 Şubat -17 Mart 1915 tarihleri arasında Birleşik Filo, boğazın girişinde ortada yer alan tabyalara zarar vermek istedi. Çanakkale Boğazı düşman filosunca tam 14 gündüz, 21 gece aralıksız bombalandı.

– 18 Mart 1915’te, üç sıra halinde nizami düzene girmiş düşman donanması Çanakkale'den geçip Marmara Denizi'ne geçmeyi amaçladılar. Yedi saat sonra düşman filosu geri çekildi. Düşmanın 16 savaş gemisinden 3’ü, Nusret’in bıraktığı mayınlara çarparak battı. 3’ü topçu ateşiyle ağır yaralanıp sulara gömüldü. Böylece Çanakkale Deniz Zaferi kazanıldı.

– 25 Nisan 1915’te 308 savaş ve nakliye gemisi Boğazın Asya kıyısına ve Gelibolu’nun çeşitli noktalarına çıkarma yaptı. Düşmanı Mustafa Kemal karşıladı. 1916 yılının başına kadar 8,5 ay süren düşman kara taarruzu, 8/9 Ocak 1916’da tamamen sona erdi. Çanakkale Boğazı’nı denizden geçemeyen düşman, karadan da geçemeyince çekilip gitti.

ŞEHİT SAYIMIZ 75 BİN 830

Bütün savaş boyunca, subay, er şehit olanlar 250 bin değil, 57 bin 84’tür. Hastanede ölenleri de buna eklersek toplam şehit sayımız 75 bin 830 kişiye çıkar.

Her iki tarafta 200 bine yakın askerin 8 ile 15 metre yakınlıktaki siperlerde göğüs göğüse mücadele ettikleri, düşmanın 300’den fazla savaş gemisiyle saldırdığı, 8,5 ay süren, sonunda her iki taraftan toplam 150 binden fazla kaybın yaşandığı ve düşmanın yenilgiyi kabullenerek, geri çekildiği bir muharebe olarak tarihte yerini almıştır.

ÇANAKKALE GEÇİLMEZ

Hiçbir savaşın galibi olmaz denir, evet kısmen doğrudur fakat burada tek bir amaç ile orada bulunan bir halk vardı ki onlar da "Çanakkale Geçilmez" dedi ve geçit vermedi! (univerlist.com)

TOPLAM 583 ŞEHİT VERDİK

Yukarıda Çanakkale savaşıyla ilgili bazı bilgiler verdim…

Çanakkale zaferi, tarihi bir zaferdir…

Edindiğimiz bilgiye göre Kocaeli olarak, Çanakkale zaferinde 583 şehit verdik…

Çanakkale şehitlerimize her daim saygı göstermeliyiz…

Başkomutan Mustafa Kemal’i saygıyla anmalıyız…

KARAMÜRSEL’DEKİ ANIT VE BÜST

Çanakkale zaferiyle ilgili bir değerlendirmede bulunduktan sonra gelelim asıl konumuza…

Önceki gün Karamürsel’den duyarlı bir okurum, bana bazı fotoğraflar attı…

Fotoğrafta Çanakkale ve kurtuluş savaşında şehit olan Karamürsellilerin isimlerinin olduğu Çanakkale anıtının fotoğraflarıydı…

Fotoğrafların altını da “Halini görüyorsunuz. Bu kadar değer veriyorlar” diye yazdı.

Fotoğraflara baktım, anıtın her tarafı leş gibi…

Pislik içinde…

Bazı şehitlerimizin isimlerinin üstleri çizilmiş, kimilerinin isimleri okunmuyor…

ŞEHİTLERİMİZE MİNNETTARIZ

Gerçekten de hoş bir görüntü değil…

Çanakkale ve kurtuluş savaşındaki şehitlerimizi her daim minnetle anmalıyız.

Şunu da ifade etmeliyim ki; Her Türk ferdinin Çanakkale Gelibolu’ya gidip, Çanakkale savaşının yapıldığı yerleri görmeli, tarihi anlara tanıklık etmeli…

Savaşların yapıldığı alanları gördüğünüzde, Türkiye Cumhuriyetinin hangi şartlarda kurulduğunu, nelere göğüs gelindiğini daha iyi anlıyorsunuz…

ATATÜRK BÜSTÜ

Okurum, Çanakkale şehitlerinin isimlerinin yazıldığı anıtın yanı sıra Karamürsel’deki Atatürk büstünün de fotoğraflarını gönderdi…

Altına da “Belediyece zamanında yapılan Atatürk büstü ne halde olduğunu görüyorsunuz” diye yazdı…

BÜST DE EVLERE ŞENLİK…

Büst, Karamürsel Denizcilik Fakültesi’nin deniz kenarında bulunuyor…

Büst, Karamürsel Belediyesi tarafından yaptırılmış..

Ama fotoğrafa bakılırsa, büst de evlere şenlik…

Büstün bulunduğu alandaki platformun üzerine yazılar yazılmış, kirden, pislikten bütün etrafındaki platformun rengi bile gözükmüyor…

YETKİLİLERİ UYARIYORUZ

Buradan Karamürsel Belediyesi başta olmak üzere ilgili kişileri uyarıyoruz…

Gerek Çanakkale şehitlerimizin isimlerinin olduğu anıt, gerekse Atatürk büstünün bulunduğu alan pislik içinde…

Türkiye Cumhuriyetinin kurulması için mücadele eden şehitlerimiz, ve onlara önderlik yapan Mustafa Kemal Atatürk’e gereken özen gösterilmeli…

Çanakkale anıtı ve Atatürk büstü, kaderine terk edilmemeli…