Merih Demiral’a tesadüfen nasıl aracı oldum?

Bundan 5 yıl kadar öncesiydi…

Sabah telefonum çaldı…

Bir arkadaşım, bana bir isim verdi ve bu ismin beni arayacağını, yardım isteyeceğini söyledi…

‘Tamam’ dedim…

Baba aradı…

Oğlunun, benimle görüştükten bir gün sonra Fenerbahçe’de seçmelere katılacağını, yardımcı olup olamayacağımı sordu…

Ben de, o zamanki Fenerbahçe antrenörü İzmitli çocuğumuz Tolga Şanbay’ı tanıdığım için, mesaj ileteceğimi belirttim…

Tolga’yı Kocaelispor PAF takımından çok iyi biliyorum ve babası Yenidoğanlı spor insanı Vedat hocamla da sık sık gurbetçi takım haberleri yapmış biriyim…

Tolga’dan, böyle bir futbolcu olduğunu, biraz dikkatle izlemesini rica ettim…

Nitekim Merih seçmelere katıldığı akşam Tolga’yı aradım…

“Nasıl bir futbolcu Tolga iş yapar mı?” dedim…

Tolga da bana “Ağabey müthiş bir oyuncu, 3 gol birden attı ve mükemmel oynuyor” dedi…

İçim bir tuhaf oldu…

Yani ben methetmesem de, zaten beğeneceklermiş çocuğu…

Adam olacak çocuk hesabı…

Sonra o defteri kapadım ve işlerimize döndük…

Yıllar sonra bir de baktık ki, bizim Merih, Dünya çapında transferde aranan isimlerden biri olmuş…

Şimdi de Fransa karşısında destan yazan milli takımın yıldızıydı…

Gururla izledim…

Fenerbahçe küçük yaşat keşfettiği bu yıldızı nasıl elinde tutamadı, hayret ettim…

Şimdi onu Juventus’te Serie A’da zevkle izlemeye devam edeceğim…

Bakın ülkemizde futbol ne kadar da tesadüfi bir olay değil mi?..

Sorgulamak lazım…

Öneriyorum… Sarı kart limiti 5’e çıkmalı… Tıpkı Almanya’daki gibi…

Ülkemiz futbolu artık çağ atlıyor…

Büyük değişim yaşanıyor…

Fransa karşısındaki başarı tesadüf değil…

Çok güzel bir nesil yetişiyor…

O zaman futbolumuzun da Avrupa standartlarında olması gerekiyor…

O halde bazı talimatlarımızı da dünyaya uyarlamalıyız…

Mesela ülkemizde çok kolay sarı kart çıkıyor…

4 sarı karta da önüne gelen ceza alıyor…

Almanya’da bu sayı 5…

Bizim gibi son derece sıkı geçen liglerde, bir maç çok şeyi ifade ediyor artık…

Derim ki…

Bizde de sarı kart ceza limiti 5 olsun ve takımlar rahatlasın…

Dedim ya…

Bizde sarı kart çok kolay çıkıyor…

Yazık…