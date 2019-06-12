Adalet bu mu?

AKP-“Adalet ve Kalınma Partisi” nin kuruluş dönemindeki bildirgesine ve katıldığı ilk seçimdeki “Program ve vaatleri” 2002 yılındaki Türkiye için bir “umut ışığı” olarak görülüyordu.

Öncelikle “ADALET” ve adil bir düzenle “KALIKINMA” vaat ediliyordu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin halen yürürlükte olan ANAYASASI, Türkiye Cumhuriyeti’nin “Demokratik, laik, sosyal bir HUKUK DEVLETİ” olduğunu belirtiyor!

Sizce;

bugün geldiğimiz noktada, bu ülkede gerçek anlamıyla ve tüm kurumsal ilkeleriyle bir “Demokratik düzen” yaşandığına inanıyor musunuz?

yaşandığına inanıyor musunuz? “Devlet’in tüm inançlara eşit mesafede olduğu, her inancın özgürce yaşanabildiği bir “Laik Devlet” düzeninde olduğumuza inanıyor musunuz?

düzeninde olduğumuza inanıyor musunuz? Ya “Sosyal Devlet” gerçek anlamıyla yaşanabiliyor mu? Sosyal Devlet; toplumsal sınıflar arasındaki “yaşam standardı farklılığını” en aza indirmek, yoksul ve sosyal güvenceden yoksun vatandaşları korumak” görevlerini yerine getirebiliyor mu?

gerçek anlamıyla yaşanabiliyor mu? Sosyal Devlet; toplumsal sınıflar arasındaki “yaşam standardı farklılığını” en aza indirmek, yoksul ve sosyal güvenceden yoksun vatandaşları korumak” görevlerini yerine getirebiliyor mu? Bu ülkede, gerçek anlamıyla bir “Hukuk Devleti” olduğunu iddia edebilir misiniz?

Gelin, yaşadığımız koşullara “AKIL ve VİCDAN” ölçütleriyle bir göz atalım;

Siz, hangi siyasi görüşte olursanız olun;

“Partili Cumhurbaşkanı” sistemini demokratik buluyor musunuz? Yüce Meclis’te “TARAFSIZLIK YEMİNİ” eden bir Cumhurbaşkanının bir yerel seçimde, devletin tüm olanaklarını kullanarak kendi partisinin adayları için, tüm ülkeyi dolaşarak mitingler yapmasını, muhalif partileri “TERÖR YANDAŞI, ZİLLET İTTİFAKI” gibi ağır sözlerle itham etmesini, muhalefet liderlerini TEHDİT etmesini doğru ve demokratik buluyor musunuz?

Bu ülkede iş bulabilmek için, iktidar partisine üye olmanın temel koşul olduğu, işe giriş sınavlarında başarılı olanların “MÜLAKAT” sınavları ile elendiklerini “Adil” ve “SOSYAL DEVLET” ilkelerine uygun buluyor musunuz? Yanıtınız “evet” ise; “KUL HAKKI” yemenin Allah katında en büyük ve affedilmez günah olduğunu da biliyor musunuz?

Kamu İhalelerinin, siyasi iktidara yakın kişi ve şirketlere verilmesini “hakça” buluyor musunuz?

İŞSİZLİK sorununun hızla büyümesinin nedenini düşünüyor musunuz?

Somut bir örnek;

Geçen yıl emeklilere verilen 1000.TL. bayram ikramiyesinin bu yıl nasıl eridiğinin farkında mısınız?

Kimi saldırganların ya da küçük yaştaki çocuklara musallat olan ırz düşmanları bir şekilde Yargı önünden sıyrılırken, yüzlerce gazetecinin tutuklu olduğu bir ülkede gerçek anlamıyla “ADALET” olduğuna emin misiniz? Avrupa Birliği “İlerleme Raporu’nda” Türkiye’de “Hukukun üstünlüğü ve demokraside ciddi gerileme var” görüşü sizce “dış güçlerin bir uydurması mıdır?

Türkiye Cumhuriyeti 2019 yılı BÜTÇE rakamlarına göre, bu yıl ne kadar “Borç faizi” ödeyeceğimizi biliyor musunuz?

Öncelikle görevi; “YASA YAPMAK ve SİYASİ İKTİDARI DENETLEMEK” olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, siyasi iktidarın “Yürütme Gücü” tarafından hazırlanan yasa tasarılarını ve TORBA YASALARI onaylama alanı haline geldiğini görebiliyor musunuz?

Son örnek; “YARGI REFORMU” adı verilen yasa çalışması. Bu yasal düzenlemeyi “Yürütme Gücü” yani Cumhurbaşkanlığı hazırlıyor, Cumhurbaşkanı açıklıyor. Sonra? Bu Yasa Tasarısı Meclis’e gelecek. Muhalefet istediği kadar eleştirsin, karşı çıksın AKP ve MHP oylarıyla yasalaşacak! Meclis “NOTER” görevi yapacak!

Bakanlıklarda ve özellikle belediyelerdeki “LÜKS, İSRAF, YANDAŞ ve CEMAATLERİ besleme” örneklerini doğru buluyor musunuz?

Dış kaynaklarla, “yerli ve yabancı firmalara” yaptırılan köprüler ve otoyollara “Deli Dumrul” misali, dolar bazında yüksek bedeller ödenmesini içinize sindiriyor musunuz?

Devlet’e ait kamu üretim tesislerinin, özellikle de “Tank Palet Fabrikasının” yerli-yabancı şirketlere uzun vadeli tahsisini doğru buluyor musunuz?

Bir makale yazısı sınırlarını zorlamadan, şimdilik aklıma gelen, vicdanımı yaralayan örneklerle yetiniyorum.

Ötesini sizler düşünün!

Gerçekten ADİL BİR DÜZEN içinde, düşman kamplara bölünmeden, sömürülmeden yaşayabileceğimiz bir TÜRKİYE özlemiyle…