Olacağı buydu…

İzmit Belediye Gençlik Spor Kulübü, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki kızlarımızın olduğu kulüp olarak faaliyet gösteriyor… İzmit Belediyespor Kulübü ile hep karıştırıldı. Ne kadar ayrı olduğunu yazsak da, aynı takım zannedildi… Ama tabii ki sonuçta ikisi de İzmit Belediyesi’nin takımıdır. Erdoğan Şentürk, zamanında bayan takımını kurarken, böyle bir formülle çalışma yapmıştı. Ve kulüp bu sene bütçe kısıtlamasına gitti. Rakamlar gerçekten de dudak uçuklatıcıydı… Nitekim bu ortamda da Mert Köprücü’nün devam etmeyeceği biliniyordu. Şimdi eski antrenör, benim arkadaşımın kardeşi Erkan Metin göreve geliyor gibi gözüküyor. Baba dostumuz Cengiz Kahraman da görev alacak. Haydi hayırlısı. Bize düşen de destek vermektir…

Aday çok ama…

Kocaelispor kongresi, yarın çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak. Volkan Özön resim olarak aday olan tek kişi konumunda bulunuyor. Ama kulislerde isimler artıyor. Volkan Sezgin, Rafet Kırgız Hüseyin Üzülmez isimleri öne çıkıyor. Aday bolluğu yaşanıyor… Yıllardır böyle bir tablo görmüyorduk… Düne kadar başkan bile bulamıyorduk… Özön’ün dediği gibi Kocaelispor’un bir marka olduğu bir kez daha ortaya çıktı… Ama bu maddi olarak nasıl geri dönecek, göreceğiz…

Merih, KİY’i de ihya edecek…

15 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle, Dünyada ses getiren Karamürselli Merih Demiral’ın Juventus’a transferi, yetiştirme bedeli alacak Karamürsel İdman Yurdu Kulübü’nü de ihya edecek. Türlü maddi imkansızlıklar içerisinde yol alan kulüp, bir anda Türkiye’nin en zengin amatör kulüplerinden biri olacak. FIFA yetiştirme bedeli olarak yaklaşık 2 milyon liraya yakın parayı Karamürsel İdman Yurdu’nun hesabına yatıracak. Baykan Muharrem Erdoğan da haklı hukuk mücadelesini sürdürüyor haydi hayırlısı. Bu da diğer amatörlerimize örnek olsun ki, onlar saçma sapan transferleri bırakıp, alt yapıya eğilsinler.