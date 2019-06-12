Kocaelispor’u bu kez kurtarın!

Çok zor değil.

İnanın bana zor değil…

Yapılacak iş belli, bu kentin en dinamik, en revaçta, en muktedir ismi, odasına kapanacak, özel kalemine “Oğlum bana iki saat kimseyi bağlama” diyecek ve telefona sarılacak…

Tamam, ülkenin ekonomik anlamda içinde bulunduğu durum belli. Belki sanayi kuruluşlarını bu meseleye destek olmaya zorlamak abes durabilir.

Fakat istenirse…

O olmaz denilen sanayiciye güven verilirse…

Kocaelispor’un her küme düştüğünde şehrin de küme düştüğüne toplum ve muktedirlerimiz ikna edilebilirse…

Kulübümüz kurtulabilir…

Bu şehrin Kocaelispor’a ihtiyacı var. O yüzden kulübün yükselişe geçmesine de ihtiyaç var. Tekrar ediyorum; Kocaelispor, Süper Lig’e yükselirse şehrimizde süperler kulübüne yükselmiş olacaktır. O yüzden sahip çıkalım. O eski başarılı günlerimizle yeniden gurur duyalım.

Fakat şurası da nettir ki, bu iş, sahip çıkma moduna bürünmüş mafyatik ruhlu insanlarla olmayacak.

Geçmişi şaibeli, futbolcuya 5 liraya imza attırıp, 2 lirasını cebe indiren adamlarla da olmayacak…

Bu iş futbolu gerçekten bilen ve Kocaelispor’a faydalı olabilecek kişilerle olacak.

Özverili insanlarla olacak…

Şehir için sorumluluk almaya muktedir kişilerle olacak…

Bu anlamda geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiğim bir ismi yeniden Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve kent kamuoyunun dikkatine sunmak istiyorum…

Körfez eski Belediye Başkanı Yunus Pehlivan…

Yürekten inanıyorum, başarılı olacağına…

Çünkü kendisinin matematiğinin iyi olduğunu, temsil kabiliyetinin bulunduğunu, çağdaş fikir sahibi kimliği ile ilerici bir görüşle hareket edeceğini yakinen biliyorum.

Kocaelispor’a çağ atlatacağını çok iyi biliyorum.

Mutlaka farklı isimler de gündeme gelecektir. Fakat geçmişte yaptıkları ve amatör ligden aldığı Körfez Belediyespor kulübünü nerelere getirdiğini iyi hatırlıyoruz.

O yüzden yapar diyorum.

Yunus bey ile görüştüm mü, hayır…

Tahir beyin aklında böyle bir isim var mı, bilmiyorum…

Ancak siyasetini ve belediye başkanlığını, kişisel tecrübelerinden ayıkladığım zaman yöneticilik vasfını görüyorum. İnsan nasıl idare ve ikna edilir, bu alandaki kabiliyetine bizzat şahidim.

***

Kocaelispor konusunda gerekli adım bu cuma gelmeden atılmalı.

Haaaa, bu arada Tahir beyin öncelikleri arasında şayet Kocaelispor olmayacaksa, ona bir şey diyecek halimiz yok.

Ya da bir sistem kurup bu sistemin kendini idame etmesini sağlayarak zaman içinde başarının gelmesi hedeflenecekse, kısmen bu da desteklenebilir. Ancak mevcut halde Kocaelispor isminin büyüklüğüne yakışır bir hamlede bulunulacaksa da bu iş için en ciddi adımın kongrede atılacağı kesindir.

Bu adım da bana göre bir sistem adamı olan Yunus bey ile atılabilir…