Başiskele Belediyesi’ndeki T.C. ibaresinde gelinen son nokta!

T.C… Yani Türkiye Cumhuriyeti…

Yıllardır T.C. ibaresi kullanılırdı…

Kimse de bundan rahatsız olmazdı…

Ne zaman ki AKP’nin çözüm süreci başladı…

T.C. tartışması da başladı…

Kürtlere şirin gözükmek, çözüm sürecinin zarar görmemesi için bazı yerlerde T.C. ibaresi bile kaldırıldı…

31 Mart’ta yapılan yerel seçimler sonrası, T.C. polemiği yeniden başladı…

T.C. ibaresinin tartışıldığı yerlerden biri de Başiskele Belediyesi Meclisi…

MECLİS ÜYELERİNDEN ORTAK BİLDİRİ

Zeki Karataş (SP Başiskele Belediyesi Meclis Üyesi), Mustafa Gürsoy (SP Başiskele Belediyesi Meclis Üyesi), Nuray Savcı (SP Başiskele Belediyesi Meclis Üyesi), Kadir Öztonga (SP Başiskele Belediyesi Meclis Üyesi), Uğur Baydar (SP Başiskele Belediyesi Meclis Üyesi) ve Emine Özkar (CHP Başiskele Belediyesi Meclis Üyesi), ortak bir basın bildiri yayınladı…

"T.C. tartışması polemik malzemesi olmamalıdır” başlıklı bildiride Başiskele Belediyesi Meclis toplantısında yaşananlarla ilgili bilgi verildi…

T.C. ÜZERİNDEN ÇIKAR SAĞLAMAMAK

6 meclis üyesinin ortak bildirisini birlikte okuyalım;

Basiskele Belediyesi Meclisimizin 02 Mayıs 2019 tarihli toplantısında ülkemizin kurumsal kimliğini gösteren, siyasi polemik ve T.C. üzerinden çıkar sağlamamak, milli değerlerimizi siyasete alet etmemek için dilek ve temenniler bölümünde T.C. ibaresinin Belediyemiz girişine tekrar konması öneri olarak dile getirilmiştir.

BELEDİYEYE T.C ÖNERİSİ

02 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilen meclis toplantısının dilek ve temenniler bölümünde T.C. nin tekrar Belediyemiz girişine konması için yapılan talep doğrultusunda grup adına yapılan konuşma sonrası polemik oluşmuş, grup konuşması sırasında Saadet Partisi adına konuşma yapan Mustafa Gürsoy, Başiskele Belediyesi’nin başına T.C. konulmasını öneri olarak talep etti.

T.C. İBARESİ OLUNCA NE OLUYOR?

AK Parti grubundan “T.C. olmayınca ne oluyor, sesleri yükselince” Saadet Partisi Başiskele Belediyesi Meclis Üyesi Uğur Baydar, “T.C. ibaresi olunca ne oluyor ? MHP’li meclis üyeleri ve burada bulunan MHP İlçe Başkanı ve Cumhur İttifakı rahatsız değiller mi bu durumdan diye seslendi. AK Parti grubu adına Numan Tonka, konuyu tekrar tartışacaklarını ve değerlendireceklerini bildirdi. Oluşan bu polemik 02 Mayıs 2019 tarihinde yapılan Meclis görüşmeleri kamera kayıtlarında mevcut olup, meclis tutanaklarında da kayıt altına alınmıştır.

T.C. İBARESİ TAKILMALI

Toplantı esnasında yaşanan polemik nedeni ile konu o tarihte tüm yerel basın ile paylaşılmış ve çoğu basın kuruluşu tarafından yerel basında haber yapılmıştır.

Bu tarih itibari ile konu meclis üyeleri arasında konuşulmuş, değerlendirilmiş ve genel kanaat de T.C. ibaresinin takılması yönünde oluşmuştur ve bu konunda polemik konusu olmaması adına hassasiyet gösterilmiştir.

BİZ RİCA ETTİK VE OLDU

Yukarıda anlatılan gelişmeler sonrası yerel basında teşekkür haberinin yayınlanması sonrası ise MHP Başiskele İlçe Başkanı Serkan Günaydın, T.C. ibaresi siyasi polemik yapılmaya devam edilmiş, saat 20:00 gibi yerel gazetelere “biz rica ettik ve oldu” gibi gösterilerek ucuz siyaset yaparak yerel basına servis etmiştir.

T.C, ÜLKEMİZİN KİMLİĞİ

T.C. ibaresi, ülkemizin kimliğidir.

Kurumsal ifade taşımaktadır.

Demokrasimizin, yönetim şeklimizin ifadesidir.

Rica konusu olamayacak kadar önemlidir.

Sayın Başkanımızın samimiyeti, hassasiyeti doğrultusunda T.C. ibaresi ait olduğu yere tekrar konmuştur.

Hatta sayın başkan 02 Mayıs 2019 tarihinde ki toplantıda işlerinin yoğunluğu nedeni ile bulunamamıştı ve bir sonraki meclis toplantısında 02 Mayıs tarihli toplantıya atıfta bulunarak “çok verimli bir toplantı olmuş” açıklamasında bulunmuştur.

Ülkemiz bu kadar sıkıntılı, ekonomik ve siyasi süreçten geçerken, bu gibi hassas konular siyasi politik malzeme haline getirilmez.

Kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına bu açıklamayı yapma ihtiyacı duyduk.

Bilgilerinize sunarız.”

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Başiskele Belediyesi’nin SP’li ve CHP’li 6 meclis üyesinin T.C. ibaresiyle ilgili ortak bildirisini okudunuz…

T.C. ibaresinde gelinen son nokta; T.C ibaresi, ait olduğu yere konmuş…

Anlaşılan bu T.C. ibaresi, daha üzün süre polemik olmaya devam edecek.

MHP’li Çavdar’dan Aydın Ünlü’ye çağrı

MHP eski İl Başkanı Ruhi Çavdar, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında mevcut il başkanı Aydın Ünlü’ye çağrıda bulundu. Çavdar’ın paylaşımı şöyle; “ Kocaeli'de aşağı yukarı 30 yıla yakındır, aralıksız fiziki varlığını sürdüren MHP İzmit Cedit Mahalle temsilciliğinin ekonomik sebeplerle kapandığını üzüntüyle öğrendim. Tüm teşkilatlarımızın kendine ait mülkü olacağını müjdeleyerek teşkilatlarımıza umut olan Sayın il başkanım Aydın Ünlü beyefendinin, yaşanan bu gelişmeye dur diyeceğini umut ediyorum.” Çavdar, bu paylaşımı ile hem Ünlü’ye çağrıda bulunuyor, hem de eleştiriyor.