Avrupa Okullar Satranç Şampiyonları

Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası 31 Mayıs - 8 Haziran 2019 tarihlerinde Romanya’da oynandı. 7, 9, 11, 13, 15, 17 yaş altı kategorilerinde kızlar ve açık olarak düzenlenen şampiyona İsviçre Sistemi ile dokuz tur üzerinden eşlendirildi. Başhakemliğini IA Radu-Catalin Chirila’nın yaptığı şampiyonadan sporcularımız madalyalarla döndüler.

7 yaş altı kızlarda Alara Uygun namağlup, 17 yaş altı kızlar kategorisinde WCM Eylül Çelik aynı puan ve averajla şampiyonluğa ulaştılar. 17 yaş altı kızlar kategorisinde yarışan diğer sporcumuz Hayrun Nisa Şahin ise üçüncülüğü elde etti.

9 yaş altı açık kategoride Uygar Duruçay ikinci, 11 yaş altı açık kategoride Hasan Hüseyin Çelik ikinci aynı kategoride Ediz Gürel ise üçüncü oldu.

13 yaş altı kızlarda şampiyonayı namağlup tamamlayan WCM Gülenay Aydın ikinci, 15 yaş altı açık kategoride Emre Tınarlıoğlu üçüncülüğü elde etti.

20 ülkeden 306 sporcunun mücadele ettiği Avrupa Okullar Satranç Şampiyonasında 2 altın, 2 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazanan milli takımımız şampiyonluğa ulaşırken, toplam 6 madalya (2 altın, 3 gümüş, 1 bronz) elde eden Romanya ikinci, 4 madalya (2 altın, 2 bronz) elde eden Gürcistan üçüncü sırada yer aldı.

Bizlere güzel bir bayram hediyesi veren sporcularımızı tebrik ediyorum.

Satranç dolu günler dileğiyle.

Kısa… Kısa…

>>> Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından 14-15-16 Haziran 2019 tarihlerinde İzmit Fuar Alanı Sivil Toplum Merkezi'nde Aday Hakem Kursu ve 21-22-23 Haziran 2019 tarihlerinde Gelişim Kursu açılacak.

>>> 4. Uluslararası Başkent Üniversitesi Açık Satranç Turnuvası, 17 - 22 Haziran 2019 tarihlerinde Başkent Üniversitesi Bağlıca Yerleşkesinde düzenlenecek.

>>> 7. Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası, 24-30 Haziran 2019 tarihlerinde, Çeşme Ayios Haralambos Kilisesi ve Çeşme Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu Spor Salonunda düzenlenecek.

>>> 2019 Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası, 1-7 Temmuz 2019 tarihlerinde İstanbul Sarıyer’de düzenlenecek.

>>> Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası 15-21 Temmuz 2019 tarihlerinde Konya’da düzenlenecek.

>>> Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi 16-28 Temmuz 2019 tarihlerinde Konya’da düzenlenecek.

>>> Türkiye Satranç Birinci Ligi 21-28 Temmuz 2019 tarihlerinde Konya’da düzenlenecek.

>>> Türkiye Satranç İkinci Ligi 21-28 Temmuz 2019 tarihlerinde Konya’da düzenlenecek.

>>> Marmaris Karya-VIII Kapalı IM Norm Satranç Turnuvası, 29 Temmuz - 02 Ağustos 2019 tarihleri arasında Muğla Marmaris İçmeler’de düzenlenecek.

>>> Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası 01-11 Ağustos 2019 tarihlerinde Slovakya, Bratislava'da düzenlenecek.

Önemli linkler :

>> Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) : tsf.org.tr

>> Kocaeli Satranç İl Temsilciliği : kocaeli.tsf.org.tr

>> Lisans bilgisi (Sporcu, antrenör, hakem) : lisans.tsf.org.tr

>> UKD puanı : ukd.tsf.org.tr

>> Uluslararası unvan (Sporcu, antrenör, hakem) : ratings.fide.com

>> ELO puanı : ratings.fide.com

OYUN KÜTÜPHANESİ:

** FIDE Kadınlar Adaylar Turnuvası 2019

(30 Mayıs - 17 Haziran 2019 / Kazan - RUS)

GM Gunina, Valentina (ELO 2506/RUS - 1989 Doğumlu)

GM Lagno, Kateryna (ELO 2554/RUS - 1989 Doğumlu)

1.e4 e5 2.Af3 Ac6 3.Fb5 a6 4.Fa4 d6 5.c3 Fd7 6.0–0 g6 7.d4 Fg7 8.Fg5 f6 9.Fe3 Ah6 10.dxe5 dxe5 11.c4 Af7 12.Ac3 Ae7 13.Vb3 Fxa4 14.Vxa4+ Vd7 15.Vb4 b6 16.Kfd1 Vc6 17.Ad5 Axd5 18.exd5 Vd7 19.c5 bxc5 20.Fxc5 Ad6 21.Fxd6 cxd6 22.Kac1 0–0 23.Kc6 Kfb8 24.Va3 Ff8 25.h3 Vb7 26.b3 Vb5 27.Vc1 a5 28.Ah2 f5 29.Vg5 Vb7 30.Kdc1 Ve7 31.Vd2 e4 32.Kc7 Ve5 33.Ke1 Kb5 34.Kd1 a4 35.bxa4 Kxa4 36.Kc8 Kb2 37.Vh6 Vg7 38.Vf4 Kaxa2 39.Kf1 Kc2 40.Ke8 Vf7 41.Kb8 Kab2 42.Kxb2 Kxb2 43.Kd1 Va7 44.Af1 Fh6 45.Vh4 Sg7 46.Ka1 Vxa1 47.Ve7+ Sg8 48.Ve6+ Sf8 49.Vc8+ Se7 50.Vc7+ Se8 51.Vc8+ Se7 52.Vc7+ Sf6 53.Vxd6+ Sg5 54.Ve7+ Sh5 55.g3 Fg5 56.Vxh7+ Fh6 57.Ve7 Fg5 58.Vh7+ Fh6 59.Ve7 Fg5 60.Vh7+ ½–½

** FIDE Kadınlar Adaylar Turnuvası 2019

(30 Mayıs - 17 Haziran 2019 / Kazan - RUS)

GM Kosteniuk, Alexandra (ELO 2546/RUS - 1984 Doğumlu)

GM Goryachkina, Aleksandra (ELO 2522/RUS - 1998 Doğumlu)

1.e4 e5 2.Af3 Ac6 3.Fb5 g6 4.c3 a6 5.Fc4 Fg7 6.d4 exd4 7.Fg5 Age7 8.Axd4 h6 9.Axc6 bxc6 10.Fe3 d5 11.Fb3 Vd6 12.Ad2 0–0 13.0–0 Fe6 14.Vc1 f5 15.Kd1 g5 16.exd5 cxd5 17.Fd4 c5 18.Fxg7 Sxg7 19.Ac4 Vc7 20.Ve3 Fg8 21.Ve5+ Vxe5 22.Axe5 Kfd8 23.Fa4 Kac8 24.Kd2 Kc7 25.Kad1 Sf6 26.Ke1 Ac8 27.g3 Ab6 28.Fb3 Ke7 29.f4 Kde8 30.Sf2 a5 31.Ked1 a4 32.Fc2 Fe6 33.Ad3 Kc7 34.Ke2 Fd7 35.Kxe8 Fxe8 36.Ke1 Fb5 37.Ke5 Fd7 38.Fd1 Fe6 39.Ff3 Ac4 40.Ke1 Ad6 41.Se3 Ac4+ 42.Sf2 Ad6 43.Se3 a3 44.b4 cxb4 45.cxb4 d4+ 46.Sxd4 Ab5+ 47.Se3 Fxa2 48.Ae5 Fe6 49.Fc6 Ad6 50.Sd4 a2 51.Ka1 Ka7 52.b5 Ac8 53.Sc5 Ka3 54.Fd5 Kc3+ 55.Sb4 Kc2 56.Fxe6 Sxe6 57.Ac4 Kxh2 58.b6 Axb6 59.Axb6 Kg2 60.Ac4 Kxg3 61.fxg5 ½–½

** FIDE Kadınlar Adaylar Turnuvası 2019

(30 Mayıs - 17 Haziran 2019 / Kazan - RUS)

GM Goryachkina, Aleksandra (ELO 2522/RUS - 1998 Doğumlu)

GM Gunina, Valentina (ELO 2506/RUS - 1989 Doğumlu)

1.d4 Af6 2.c4 e6 3.Af3 b6 4.g3 Fa6 5.Vc2 c5 6.d5 exd5 7.cxd5 Fb7 8.Fg2 Axd5 9.0–0 Fe7 10.Kd1 Ac6 11.a3 Ac7 12.Ac3 0–0 13.Ff4 d6 14.e3 h6 15.h4 Ae6 16.Fxd6 Fxd6 17.Ae4 Acd4 18.exd4 Fxe4 19.Vxe4 Vf6 20.dxc5 Axc5 21.Vd4 Ab3 22.Vxf6 gxf6 23.Kab1 Kad8 24.Ah2 Fc5 25.Ag4 Sg7 26.Fd5 Ad4 27.Ae3 b5 28.Sg2 Kfe8 29.Kd3 Ke5 30.Fa2 Ac6 31.Kxd8 Axd8 32.Kd1 Ae6 33.Fxe6 fxe6 34.Kd7+ Sg6 35.Sf3 h5 36.Ag2 Sh6 37.Af4 a5 38.Ad3 Kf5+ 39.Se2 Ff8 40.Se3 Fc5+ 41.Se2 a4 42.f3 Ff8 43.Se3 Sg6 44.Se4 Sh6 45.Se3 Sg6 46.Se2 Sh6 47.g4 hxg4 48.fxg4 Kd5 49.Kf7 Fg7 50.Af4 Ke5+ 51.Sf3 Ke1 52.Kb7 Kf1+ 53.Se3 Ff8 54.Kxb5 Fd6 55.Kh5+ Sg7 56.Axe6+ Sg6 57.Ad4 Fe5 58.Af3 Fxb2 59.Ka5 Fxa3 60.Kxa4 Fc5+ 61.Se4 Kf2 62.h5+ Sg7 63.Ah4 Sh6 64.Ka5 Ke2+ 65.Sf3 Kf2+ 66.Sg3 Kc2 67.Af5+ Sg5 68.h6 Kc3+ 69.Sg2 Sxg4 70.h7 Kc2+ 71.Sf1 Kh2 72.Ah4 Sg3 73.h8V Kf2+ 74.Se1 Fb4+ 75.Sd1 Fxa5 76.Ag6 Fd2 77.Vh4+ Sf3 78.Vxf6+ Sg2 79.Vc6+ Sg1 80.Ah4 Ff4 81.Vg6+ Sh2 82.Vg4 Fg3 83.Af5 Kf1+ 84.Se2 Kf2+ 85.Sd3 Kg2 86.Vh5+ Sg1 87.Ae3 Ka2 88.Vg6 Sh2 89.Vh7+ Sg1 90.Vg8 Ka3+ 91.Se2 Sh2 92.Sf3 1-0

** FIDE Kadınlar Adaylar Turnuvası 2019

(30 Mayıs - 17 Haziran 2019 / Kazan - RUS)

GM Muzychuk, Anna (ELO 2539/UKR - 1990 Doğumlu)

GM Dzagnidze, Nana (ELO 2510/GEO - 1987 Doğumlu)

1.e4 c5 2.Af3 Ac6 3.Fb5 g6 4.0–0 Fg7 5.c3 Af6 6.Ve2 0–0 7.d4 d5 8.e5 Ae4 9.Kd1 cxd4 10.cxd4 f6 11.Ac3 Axc3 12.bxc3 fxe5 13.Axe5 Vc7 14.Ad3 Ff5 15.Ff4 Va5 16.Fxc6 bxc6 17.Ab4 Kac8 18.Kac1 Fe4 19.Fg5 c5 20.dxc5 Vxc5 21.Fe3 d4 22.Fxd4 Fxd4 23.Vxe4 Fxf2+ 24.Sh1 Ve3 25.Vc2 Kc5 26.Ad3 Kg5 27.Vb3+ Sg7 28.Axf2 Kxg2 29.Vb7 Kxh2+ 30.Sxh2 Kxf2+ 31.Vg2 h5 32.Ke1 Vd2 33.Vxf2 Vxf2+ 34.Sh1 e5 35.c4 g5 36.c5 g4 37.Kf1 Vh4+ 38.Sg1 Vg3+ 39.Sh1 Vh3+ 40.Sg1 Ve3+ 41.Sh1 Ve4+ 42.Sg1 g3 0-1

SATRANCIN BÜYÜSÜ:

Beyaz oynar, iki hamlede mat eder. Nasıl ?

Cevap : 1.Ag6+ hxg6 2.Kh4#