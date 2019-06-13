Turizmde de eğitim şart!

Geçtiğimiz hafta bayram tatili nedeniyle Kartepe’ye binlerce yerli ve yabancı turist akın etti. Maşukiye’den Kartepe’ye çıkan yol kitlenmiş ve birçok tatilci geri dönmek zorunda kalmıştı. Yolun Derbent’ten zirveye çıkan ayağı ise Maşukiye’ye nazaran daha sakindi. Bilenler, Derbent yolunu kullanarak zirveye çıktı ve Kartepe’nin muhteşem doğasıyla baş başa kalma imkanı yakaladı. Ben de bu yolu tercih edenlerdenim. Ancak uzun süredir kullanmadığım bu güzergahın, aradan geçen zamanda özellikle atv sürücüleri tarafından keşfedildiğini gördüm. Onlarca sürücü bu yolu kullanarak çıkıyor Kartepe’ye... Bazı noktalarda eğim fazla olsa da, güneşli günlerde bu yolu kullanmanın seyir açısından daha keyifli olduğunu düşünüyorum.

Gelelim esas konuya... Yolculuk sonunda Kartepe’in muhteşem manzarasını izlemek üzere yolun kenarına aracımızı çektik. Hayli kalabalıktı ve insanlar bizim gibi manzara izleyebilmek üzere yolun kenarına araçlarını çekiyordu. 41 plakalı araç sayısı yok denecek kadar azdı. Böyle günler ilçenin tanıtımı için oldukça önemli. Kim bilir, her gelen bir dahaki sefere yanında bir kişi daha getirecek. Olaya biraz da bu yönüyle bakmak gerekiyor. Ancak gerek kalabalığın verdiği şımarıklık, gerekse eğitimsiz insanların hizmet sektörüne yönelmesi bu güzelliklere gölge düşürebiliyor.

Aracını kenara çekip manzara izlemeye gelen insanlara otopark görevlisinin davranışı, ilçe kimliğini adeta ayaklar altına alıyor. “Oraya çekersen para alırız”, “5 dakikası şu kadar para, ona göre...” gibi kaba ve itici tavırlar hem insanları oradan uzaklaştırdı, hem de bayram keyfini bozmamak adına manzara da izlemeden dönmelerine neden oldu. Düşünün, onca yol gidip masraf edip yurtdışındaki fuarlarda bile Kartepe’yi tanıtıyorsunuz, emek ve mücadele veriyorsunuz. Gelgelelim, burada bir otopark görevlisinin tavrı nedeniyle insanlarda olumsuz etki bırakıyorsunuz. Ne kadar çalışma yapılırsa yapılsın, turizm alanında faaliyet gösteren insanları eğitmediğiniz sürece, işinde ehil insanlara turizmi teslim etmediğinizdir, bu ilçe gerçek anlamda turizm şehri olamaz. O yüzden her alanda olduğu gibi turizmde de önce eğitim…

Söylentiler doğruymuş!

Geçtiğimiz hafta Kartepe Belediyesi’nin tasarruf tedbirleri kapsamında Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri etkinliğini iptal etme söylentilerinin oluğunu yazmıştım. Gazetelerde çıkan haberlere göre sadece Hergeleci Güreşleri değil, Unutulmuş Değerler Festivali de yine tasarruf tedbirleri kapsamında yapılmayacakmış. Demek ki, bu iki organizasyona harcanan paraya israf gözüyle bakılıyor ki, belediye böyle bir tasarrufa gitti. Başkan Kocaman hala belediyenin ne kadar borcu olduğunu, nerelere harcama yapıldığını, neden bu halde olunduğunu kamuoyuna açıklayabilmiş değil. Sosyal yardımlar konusunda da tasarrufa gidildiği ve bazı vatandaşların bu anlamda mağdur olduğu söylentilerini de üzülerek duyuyoruz. Umarım o boyutta değildir işler... Hatta belediye bünyesinde faaliyet gösteren bir merkezde hayvanlara yem almakta zorlanıldığı, bazı iş makinalarına mazot alınamadığı için çalışmadığı gibi birçok duyum geliyor. Nereye gidiyoruz, neler oluyor anlayabilmek mümkün değil... “Gönül belediyeciliği” dedikleri şayet “para yok, hizmet yok, o yüzden bu söyleme sarıldık” gibi bir şeyse, onu da nereye kadar yapacaksınız? Bu tür tasarruflar belediyenin imajını bozmaktan, Kartepe’ye dair olumsuz algı oluşturmaktan başka bir işe yaramaz! Belediyeye gelir sağlayacak projeler üzerine çalışılmalı. Bu konuda yapılacak o kadar çok şey var ki... Başkan Kocaman ve ekibinin enkaz edebiyatından sıyrılıp, farklarını hissettirmeye başlaması gerekiyor...

Üzülmez ve Kocaman arasındaki fark...

Hüseyin Üzülmez belediyecilikte tecrübeliydi, Mustafa Kocaman oldukça tecrübesiz.

Üzülmez halkla samimi diyalog kuramıyordu, Kocaman bu konuda problem yaşamıyor.

Üzülmez sosyal belediyecilik konusunda gayretliydi, Kocaman ise sosyal belediyecilikte oldukça eksik.

Üzülmez hayali de olsa vizyon projesi yapmaya çalışıyordu, Kocaman’ın hayali var mı o da belli değil!

Üzülmez tasarruf yapan başkan olarak biliniyordu, Kocaman daha fazla tasarruf yaparak bu anlamda Üzülmez’in önüne geçti. Üzülmez’in belediye personeline davranışı eksi yöndeydi, Kocaman ise bu konuda oldukça başarılı.

Kısacası, Üzülmez proje yapmaya çalışan, sosyal belediyecilik yönü ile öne çıkmış tecrübeli bir belediye başkanıydı. Kocaman ise Üzülmez’in kuramadığı diyalogu kurmaya, yapamadığı davranışları uygulamaya çalışan tecrübesiz ve proje hayali olmayan başkan profili çiziyor. Bugüne kadarki görüntü böyle. Önümüzde uzun bir zaman var, bakalım derenin altından daha ne sular akacak...